Waze nu se mai aude în Android Auto? Cum rezolvi problema indicațiilor vocale și faci navigația să funcționeze normal

Problema nu înseamnă neapărat că aplicația este defectă sau că sistemul audio al mașinii are nevoie de reparații. De multe ori, explicația ține de setările pentru sunet, de volumul separat al navigației sau de modul în care telefonul transmite semnalul audio către mașină. Există câteva soluții simple pe care le poți încerca înainte să reinstalezi aplicația.

Verifică setările de sunet din Waze și volumul navigației

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este dacă indicațiile vocale sunt activate în Waze. Aplicația permite mai multe moduri de funcționare a sunetului, iar unele dezactivează complet instrucțiunile pentru viraje.

Deschide Waze pe ecranul Android Auto și apasă pictograma pentru sunet. În funcție de versiunea aplicației, vei găsi următoarele opțiuni:

Normal – redă toate indicațiile vocale și alertele de navigație. Less chatty – păstrează indicațiile esențiale și reduce numărul mesajelor. Only alerts / Numai alerte – redă avertismentele, dar nu și instrucțiunile obișnuite pentru traseu. Off / Dezactivat – oprește complet sunetele aplicației.

Pentru a verifica dacă problema dispare, selectează modul Normal. Google confirmă în documentația oficială Waze că aceste setări pot fi modificate inclusiv direct din Android Auto.

Dacă indicațiile tot nu se aud, verifică volumul. Un detaliu important este că unele mașini au niveluri audio separate pentru muzică, apeluri și navigație. Asta înseamnă că poți asculta muzică la un volum ridicat, în timp ce instrucțiunile Waze sunt aproape inaudibile.

Încearcă să mărești volumul sistemului multimedia exact în momentul în care aplicația ar trebui să anunțe o manevră. Poți verifica și meniul audio al mașinii pentru o setare dedicată navigației. Google precizează că această separare a volumului depinde de modelul autoturismului și de sistemul multimedia instalat.

Cum verifici telefonul și conexiunea audio cu Android Auto

Dacă modificarea volumului nu rezolvă problema, deconectează telefonul de la Android Auto și deschide Waze direct pe dispozitiv. Intră în Setări – Voce și sunet și verifică nivelul volumului pentru indicații, apoi selectează din nou vocea de navigație preferată.

Google recomandă modificarea volumului din aplicația de pe telefon atunci când acesta este deconectat de la sistemul mașinii. Setările respective se vor aplica ulterior și în Android Auto.

Merită să verifici și conexiunea Bluetooth, mai ales dacă telefonul este asociat simultan cu alte dispozitive audio, precum căști wireless. În anumite situații, sunetul poate fi direcționat către alt dispozitiv decât cel dorit. Deconectează temporar accesoriile Bluetooth și reconectează telefonul la mașină.

Pentru a identifica mai ușor cauza, încearcă să folosești Google Maps prin Android Auto. Dacă indicațiile vocale funcționează în Maps, dar nu și în Waze, problema este probabil legată de aplicația Waze sau de configurarea acesteia. Dacă niciuna dintre aplicații nu se aude, verifică mai atent setările audio ale mașinii și conexiunea Android Auto.

Dacă întâmpini și probleme de afișare, există un ghid despre remedierea ecranului negru în Waze pe Android Auto, unde sunt explicate verificările suplimentare ale conexiunii și aplicației.

Ce faci dacă Waze rămâne fără voce după toate verificările

Dacă sunetul continuă să lipsească, următorul pas este resetarea fișierelor temporare folosite de aplicație. Waze are inclusiv o comandă specială pentru curățarea memoriei cache asociate funcției de redare vocală.

Deschide Waze pe telefon, introdu în bara de căutare codul ##@cctts și confirmă căutarea. Această procedură este indicată în centrul oficial de asistență Waze pentru problemele în care vocile sau sunetele aplicației nu se aud. După aceea, revino la setările vocale și selectează din nou vocea dorită.

Poți încerca și ștergerea memoriei cache din Android. Intră în Setări – Aplicații – Waze – Stocare și alege „Șterge memoria cache”. Evită să selectezi „Șterge datele” dacă nu vrei să riști pierderea unor setări locale.

Verifică apoi în Google Play dacă există actualizări pentru Waze și Android Auto. Repornește telefonul și sistemul multimedia, apoi refă conexiunea. Dacă folosești un cablu USB, încearcă unul diferit pentru a exclude eventualele probleme de comunicare.

Reinstalarea Waze ar trebui să fie una dintre ultimele variante, deoarece poate necesita reconfigurarea aplicației. Dacă problema persistă doar în Android Auto, verifică și actualizările disponibile pentru sistemul multimedia al mașinii.

De regulă, verificarea modului de redare vocală și ajustarea volumului dedicat navigației sunt primele lucruri care merită încercate. Important este să faci aceste modificări cu mașina oprită într-un loc sigur, astfel încât să nu îți distragi atenția de la condus. Iar dacă vrei să folosești mai eficient aplicația, poți afla și cum schimbi traseul în Waze direct de pe ecranul Android Auto, fără să fie nevoie să introduci din nou destinația.