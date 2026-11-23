SUV-ul electric la care Volkswagen readuce butoanele

Tiguan are o siluetă mai apropiată de cea a unui SUV convențional, cu un front mai masiv și mânere clasice în locul celor ascunse. În cabină, constructorul a combinat un instrumentar digital de 10 inchi cu un ecran central de 15 inchi. Există și opțiunea unui ecran de 12 inchi pentru pasager. Mai relevant pentru folosirea zilnică este că Volkswagen a readus comenzi fizice pe volan și sub ecran, inclusiv pentru funcții folosite frecvent în mers.

Producătorul a introdus și un mod grafic inspirat de modelele sale vechi, inclusiv primul Golf. E un detaliu de design. Felul în care ajungi la setarea temperaturii când e frig sau la o comandă fără să navighezi prin meniuri va cântări probabil mai mult la un test. Dacă ai condus un ID.4, încearcă exact aceleași operații în ambele mașini.

Pe piața mașinilor rulate, trecerea la un nume nou poate face căutările mai puțin intuitive: un ID.4 și un ID. Tiguan din ani apropiați trebuie comparate după echipare, nu după impresia că sunt versiuni ale aceluiași model.

Ce primești în Germania și ce rămâne de aflat pentru România

Gama anunțată începe cu o versiune de 140 kW, cu tracțiune spate și baterie de 58 kWh. Bateria de 77 kWh apare într-o variantă de 210 kW cu tracțiune spate și într-una 4MOTION de 220 kW. Autonomia maximă anunțată ajunge la 607 kilometri WLTP, în funcție de configurație. Nu e valoarea pe care o primește automat versiunea de intrare și nici o estimare pentru un drum iarna la viteze de autostradă.

În Germania prețul pornește de la 42.695 de euro. Pentru România, comparația utilă va fi între oferte cu baterie și dotări apropiate. Dacă găsești un ID.4 cu reducere, pune în balanță prețul efectiv, autonomia, condițiile garanției și ce ai fi cumpărat oricum ca opțiune. Dacă ai drumuri frecvente între București și Brașov, urmărește și cât de repede poate încărca pe traseu versiunea care intră în buget. Avantajele noului Tiguan trebuie judecate pe acea configurație, nu pe cifra maximă din fișa gamei.