Volkswagen renunță la ID.4 și ID.5 și electrifică numele său de succes. ID. Tiguan vine în Europa în 2027

ID. Tiguan va înlocui două dintre cele mai cunoscute electrice Volkswagen

ID.4 și ID.5 au acumulat peste 950.000 de unități vândute de la lansarea din 2021. În locul unei simple restilizări, Volkswagen pregătește o schimbare mai amplă de design, tehnologie și poziționare.

Noul ID. Tiguan va debuta în Europa la începutul lui 2027, iar ulterior va ajunge și pe alte piețe. Primele imagini oficiale cu prototipul camuflat arată un design mai drept și mai apropiat de actualul Tiguan cu motoare termice.

Este o schimbare vizibilă față de formele mai rotunjite ale ID.4 și ID.5. Volkswagen pare să vrea ca automobilul electric să arate din nou ca un SUV convențional, nu ca un produs separat construit în jurul unei identități exclusiv electrice.

Apar și mânere de uși care ies în exterior, în locul soluțiilor foarte integrate folosite pe actualele modele ID. La interior este așteptată noua filozofie inaugurată de ID. Polo și ID. Cross, inclusiv revenirea unor butoane fizice.

Această revenire este relevantă pentru utilizatorii care au criticat interfața primelor modele ID, în special controalele capacitive și navigarea greoaie prin anumite meniuri.

Autonomia ar trebui să treacă dincolo de cei 566 km ai actualului ID.4

Volkswagen nu a anunțat încă specificațiile complete, dar ID. Tiguan este așteptat cu baterii și sisteme de propulsie actualizate, încărcare mai rapidă și performanțe mai bune la temperaturi scăzute.

Actualul ID.4 oferă în Statele Unite aproximativ 468 km autonomie EPA în versiunea cu tracțiune spate și aproximativ 423 km pentru AWD. În ciclul european WLTP, anumite versiuni ale modelului 2026 ajung până la 566 km.