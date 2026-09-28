Volkswagen renunță la ID.4 și ID.5 și electrifică numele său de succes. ID. Tiguan vine în Europa în 2027
Volkswagen pregătește una dintre cele mai importante schimbări de strategie de la lansarea familiei ID. În loc să continue cu denumirile ID.4 și ID.5, compania va transfera unul dintre cele mai cunoscute nume din gama sa către noua generație electrică. Din 2027, SUV-ul va fi comercializat drept ID. Tiguan.
Mutarea are logică. Tiguan este unul dintre cele mai populare modele Volkswagen la nivel global, iar producătorul încearcă să reducă distanța dintre gama electrică și automobilele sale tradiționale. În ultimul an, Volkswagen a livrat împreună peste un milion de Tiguan și Tayron la nivel mondial.
ID. Tiguan va înlocui două dintre cele mai cunoscute electrice Volkswagen
ID.4 și ID.5 au acumulat peste 950.000 de unități vândute de la lansarea din 2021. În locul unei simple restilizări, Volkswagen pregătește o schimbare mai amplă de design, tehnologie și poziționare.
Noul ID. Tiguan va debuta în Europa la începutul lui 2027, iar ulterior va ajunge și pe alte piețe. Primele imagini oficiale cu prototipul camuflat arată un design mai drept și mai apropiat de actualul Tiguan cu motoare termice.
Este o schimbare vizibilă față de formele mai rotunjite ale ID.4 și ID.5. Volkswagen pare să vrea ca automobilul electric să arate din nou ca un SUV convențional, nu ca un produs separat construit în jurul unei identități exclusiv electrice.
Apar și mânere de uși care ies în exterior, în locul soluțiilor foarte integrate folosite pe actualele modele ID. La interior este așteptată noua filozofie inaugurată de ID. Polo și ID. Cross, inclusiv revenirea unor butoane fizice.
Această revenire este relevantă pentru utilizatorii care au criticat interfața primelor modele ID, în special controalele capacitive și navigarea greoaie prin anumite meniuri.
Autonomia ar trebui să treacă dincolo de cei 566 km ai actualului ID.4
Volkswagen nu a anunțat încă specificațiile complete, dar ID. Tiguan este așteptat cu baterii și sisteme de propulsie actualizate, încărcare mai rapidă și performanțe mai bune la temperaturi scăzute.
Actualul ID.4 oferă în Statele Unite aproximativ 468 km autonomie EPA în versiunea cu tracțiune spate și aproximativ 423 km pentru AWD. În ciclul european WLTP, anumite versiuni ale modelului 2026 ajung până la 566 km.
Pentru ID. Tiguan este rezonabil de așteptat un progres, însă valorile oficiale vor fi cunoscute abia la prezentarea completă. Volkswagen a anunțat un debut oficial la începutul lunii octombrie.
Pentru România, numele Tiguan poate avea o greutate mult mai mare decât ID.4. Este un model cunoscut de cumpărători, prezent pe piață de mulți ani și asociat cu segmentul SUV compact. Folosirea lui pentru varianta electrică poate elimina o parte din confuzia creată de multitudinea de denumiri noi.
Strategia se vede deja la ID. Polo și ID. Cross. Volkswagen păstrează prefixul care indică electrificarea, dar readuce nume familiare în prim-plan. Practic, automobilul electric nu mai este tratat ca o familie complet separată.
Această abordare ar putea deveni importantă într-o piață în care motorizarea începe să fie percepută tot mai mult ca o opțiune a aceluiași model, nu ca o categorie distinctă de automobil.
Dacă ID. Tiguan va păstra spațiul și ergonomia pentru care modelul clasic este apreciat, dar va adăuga autonomie mai bună și încărcare rapidă, Volkswagen poate avea o formulă mult mai simplu de explicat cumpărătorului european decât actualele ID.4 și ID.5.