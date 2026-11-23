Ce sugerează revenirea numelui Up pentru gama electrică

În gama anunțată, electrica de intrare ar urma să stea sub ID. Polo. Pentru comparație, versiunile de bază despre care scrie Electrek pornesc de la 24.995 de euro pentru ID. Polo și 27.995 de euro pentru ID. Cross în piețele vizate. Volkswagen ar putea folosi numele ID. UP pentru a comunica mai repede poziția unei mașini de oraș, la fel cum noul Tiguan electric face trimitere la o familie deja cunoscută.

Asta nu înseamnă că viitoarea mașină va copia vechiul e-up. Contează câte locuri are, ce formă are portbagajul și ce autonomie intră în prețul de bază. Conceptul poate arăta direcția, dar o listă de echipări decide ce primești fără cost suplimentar. Dacă versiunea de lansare vine într-o configurație mai scumpă, reperul de 20.000 de euro rămâne relevant numai când varianta de intrare poate fi efectiv comandată.

Mai rămâne întrebarea unde se vor vedea economiile de la versiunea de bază. Dacă sunt în finisaje sau dotări de confort, comparația e una. Dacă afectează încărcarea sau autonomia pe care te bazezi la navetă, alegerea se poate schimba.

Cum ar arăta comparația cu electricele mici din România

În România, o mașină de oraș de la Volkswagen va fi pusă inevitabil în discuție lângă Dacia Spring și alte electrice compacte. Compară însă ofertele cu TVA, dotările standard și autonomia omologată, la prețuri construite după aceleași reguli. O sumă care include o reducere condiționată de finanțare sau de o subvenție nu are aceeași semnificație cu un preț de listă fără asemenea condiții.

La un buget fix, verifică și dacă plătești pentru capacitate pe care o folosești des. O baterie care îți ajunge confortabil pentru drumurile urbane și are o rezervă iarna poate conta mai mult decât un pachet mare dacă ai încărcare ușoară. Până la deschiderea comenzilor, știrea utilă este că Volkswagen urmărește acest prag de preț. Cererea de marcă adaugă un indiciu despre numele pe care ai putea să-l cauți, fără să-l confirme.