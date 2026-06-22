Volkswagen pregătește al doilea GTI electric: hatchback-ul de 322 CP care poate face uitat Golf GTI

Modelul surprins la teste are foarte puțin camuflaj și seamănă mult cu ID.3 Neo, hatchback-ul electric pe care Volkswagen l-a prezentat ca pe un „adevărat Volkswagen” al noii ere. Diferențele sunt subtile, dar relevante: spoilere modificate, frâne mai performante și jante speciale. Nu este o transformare ostentativă, ci una în stilul clasic GTI, unde detaliile ar trebui să spună mai mult decât exagerările vizuale.

ID.3 Neo GTI ar putea primi 322 CP și tracțiune spate

Cea mai interesantă parte este motorizarea. ID.3 Neo standard va fi disponibil cu trei configurații electrice: 167 CP, 187 CP și 228 CP. Versiunea GTI este așteptată cu cea mai puternică unitate de propulsie Volkswagen, de 240 kW, adică aproximativ 322 CP. Pentru un hatchback compact electric, cifra este foarte serioasă și îl plasează clar deasupra ID. Polo GTI, care vine cu 222 CP și accelerează de la 0 la 100 km/h în 6,8 secunde.

Spre deosebire de ID. Polo GTI, care are motorul amplasat în față, ID.3 Neo GTI ar urma să păstreze tracțiunea spate. Acesta poate fi un detaliu esențial pentru plăcerea condusului. Un hot hatch electric cu tracțiune spate ar putea livra un comportament mai jucăuș și mai diferit față de compactele sportive clasice cu tracțiune față.

Autonomia va fi probabil mai mică decât la versiunile standard. ID.3 Neo cu bateria mare de 79 kWh promite până la 630 km WLTP, dar un GTI cu mai multă putere, anvelope mai late și frâne performante va consuma mai mult. Totuși, dacă Volkswagen reușește să păstreze o autonomie reală suficient de bună pentru drumuri lungi, modelul ar putea deveni una dintre cele mai interesante compacte electrice din Europa.

La interior, ID.3 Neo GTI ar trebui să primească noua temă de design Volkswagen, cu Digital Cockpit de 10,25 inch, ecran central de 12,9 inch, mai multe butoane fizice, volan sport GTI și scaune sport. Reintroducerea unor comenzi fizice este importantă, pentru că Volkswagen a fost criticat în ultimii ani pentru interfețele tactile mai puțin intuitive.

De ce contează pentru România

În România, numele GTI încă are putere. Golf GTI a fost, pentru mulți șoferi, mașina sport accesibilă ideală: suficient de practică pentru oraș, suficient de rapidă pentru plăcere și suficient de discretă pentru utilizare zilnică. Un ID.3 Neo GTI ar încerca să ducă această idee într-o lume fără evacuare sport, fără schimbător manual și fără motor termic.

Aici apare provocarea emoțională. Un GTI electric poate fi foarte rapid, dar trebuie să ofere și caracter. Accelerația instantanee nu mai este o raritate în lumea electricelor. Volkswagen trebuie să găsească o cale prin care direcția, frânele, poziția la volan, reglajul suspensiei și software-ul de control să creeze o mașină memorabilă, nu doar una rapidă între semafoare.