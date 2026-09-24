Noul Volkswagen ID.3 GTI depășește Golf GTI la putere și promite 601 km autonomie

Șasiu adaptiv și un sunet creat pentru era electrică

ID.3 GTI primește suspensie adaptivă DCC, direcție progresivă, funcție de lansare și un mod GTI dedicat. Cuplul maxim de 545 Nm ajunge la roțile spate, iar jantele de 20 de inci au un design inspirat de întâlnirea fanilor Volkswagen de la Wörthersee. Inginerii încearcă astfel să lege noul model de o cultură construită timp de jumătate de secol în jurul lui Golf.

Pentru a suplini lipsa motorului termic, mașina poate reproduce un sunet inspirat de generațiile GTI cu combustie. Soluția va împărți probabil publicul. Unii șoferi vor aprecia feedbackul suplimentar, în timp ce alții vor prefera liniștea naturală a propulsiei electrice. Important este ca sunetul să poată fi oprit și să nu mascheze zgomotele utile ale anvelopelor și suspensiei.

Interiorul aduce un ecran central de 12,9 inci și un panou de instrumente de 10 inci, dar și revenirea unor comenzi fizice. Aceasta este o schimbare relevantă după criticile primite de primele modele ID pentru suprafețele tactile dificil de folosit în mers.

Autonomia mare trebuie împăcată cu utilizarea sportivă

Bateria de 79 kWh promite până la 601 kilometri WLTP, iar încărcarea în curent continuu ajunge la 183 kW. Trecerea de la 10% la 80% ar dura aproximativ 29 de minute. Sunt valori competitive pentru călătorii, deși condusul sportiv, viteza de autostradă și temperaturile scăzute vor reduce autonomia reală.

Precomenzile sunt așteptate la începutul lui 2027. Prețul nu a fost confirmat, dar este probabil să depășească pragul de aproximativ 39.000 de euro anunțat în Germania pentru viitorul ID. Polo GTI. În România, echiparea standard, taxele și eventualele programe de sprijin vor stabili diferența finală.

ID.3 GTI are o misiune dificilă: să ofere eficiență în naveta zilnică și emoție pe un drum virajat, fără să pară doar o versiune puternică a unui hatchback obișnuit. Cifrele sunt promițătoare, dar succesul va depinde de direcție, frâne și felul în care șasiul gestionează masa. Aceste lucruri nu pot fi confirmate de o fișă tehnică.