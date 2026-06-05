Volan care revine greu după viraj: geometrie, capete de bară sau coloană, cum interpretezi simptomul

Geometria și anvelopele, primele lucruri de verificat

Primul suspect este geometria roților. Unghiul de fugă, unghiul de cădere și convergența influențează felul în care volanul revine după viraj. Dacă mașina a lovit o groapă, o bordură sau a avut intervenții la suspensie, geometria se poate modifica suficient cât să simți diferența la condus. Uneori volanul nu mai revine la fel de natural, alteori mașina trage ușor într-o parte sau volanul rămâne puțin strâmb.

Anvelopele și presiunea în roți pot produce senzații asemănătoare. O presiune prea mică pe față crește rezistența la rulare și face direcția mai greoaie, mai ales la viteze mici. Dacă diferența de presiune este mare între stânga și dreapta, volanul poate reveni inegal sau mașina poate părea că se așază greu după viraj. Verifică presiunea la rece, nu după ce ai mers deja câțiva kilometri.

Uzura neuniformă a anvelopelor este un alt indiciu. Dacă roțile față sunt tocite pe interior sau pe exterior, geometria poate fi dereglată de mai mult timp. În acest caz, problema nu mai este doar revenirea volanului, ci și faptul că vei consuma inutil anvelopele și poți pierde stabilitate la frânare sau pe carosabil ud.

Un test simplu este să observi dacă simptomul apare după schimbul de anvelope, după montarea roților de iarnă sau după o echilibrare. Dacă înainte volanul revenea normal și problema a apărut imediat după o intervenție la roți, începe cu presiunea, montajul, dimensiunea anvelopelor și geometria. Nu sări direct la caseta de direcție, pentru că de multe ori cauza este mai banală.

Când suspectezi direcția, capetele de bară sau coloana

Dacă presiunea este corectă, anvelopele sunt în regulă și geometria nu explică simptomul, următoarea zonă este direcția propriu-zisă. Capetele de bară, bieletele de direcție și pivoții trebuie să se miște liber, dar fără joc. Dacă o articulație este gripată, volanul poate reveni greu. Dacă are joc, poți simți bătăi, imprecizie sau un mic decalaj între mișcarea volanului și reacția roților.

Un semn important este diferența între viraj stânga și viraj dreapta. Dacă volanul revine greu doar dintr-o direcție, suspectezi o problemă localizată: un pivot, un capăt de bară, o bieletă sau chiar un element de suspensie de pe o parte. Dacă revine greu în ambele sensuri, te uiți mai atent la geometrie, casetă, pompă de servodirecție la sistemele hidraulice sau coloană.

Coloana de direcție poate fi vinovată când simți agățări, zone dure sau revenire sacadată. Uneori crucea cardanică de pe coloana de direcție se poate uza sau gripa, mai ales dacă a fost expusă la umezeală, sare sau murdărie. Simptomul poate fi mai evident la viteze mici, în parcare, când rotești volanul mai mult.