Vodafone caută următoarea generație de campioni ai României. Nadia Comăneci și Ciprian Marica vor antrena copiii selectați și le vor oferi burse timp de un an
Câți copii talentați renunță la sport înainte să aibă șansa de a demonstra ce pot, doar pentru că părinții nu își permit antrenamentele, echipamentele sau deplasările la competiții? Este una dintre problemele pe care Vodafone România încearcă să le abordeze prin lansarea GEN10 , un program național dedicat descoperirii și susținerii tinerelor talente din gimnastică și fotbal. Proiectul îi aduce împreună pe Nadia Comăneci și Ciprian Marica, care vor deveni mentori pentru copiii selectați, oferindu-le îndrumare și sprijin pentru a-și continua pregătirea sportivă.
Inițiativa a fost lansată pe 22 septembrie 2026, iar părinții își pot înscrie copiii până la sfârșitul lunii octombrie. În urma unui proces de selecție desfășurat la nivel național, 21 de copii vor primi burse și vor beneficia, timp de un an, de sprijin financiar și de îndrumarea celor doi sportivi și a echipelor lor. Programul urmărește să ofere oportunități și copiilor care au talent, dar nu dispun de resursele necesare pentru a practica sportul în condiții potrivite.
Nadia Comăneci și Ciprian Marica vor fi mentori pentru 21 de copii
Programul GEN10 va selecta 10 copii pentru gimnastică și 11 pentru fotbal. Aceștia vor beneficia de burse oferite de Vodafone, dar și de îndrumarea Nadiei Comăneci și a lui Ciprian Marica, împreună cu echipele lor de specialiști din întreaga țară. Sprijinul va fi acordat pe parcursul unui an, perioadă în care tinerii sportivi vor avea posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile și de a învăța direct de la profesioniști.
Pentru Nadia Comăneci, proiectul reprezintă o oportunitate de a transmite mai departe experiența acumulată în sportul de performanță. Fosta gimnastă, care a intrat în istorie după obținerea primei note de 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, consideră că investiția în copii trebuie să înceapă cu mult înainte ca aceștia să obțină rezultate importante. Povestea propriului său parcurs arată cât de important este rolul celor care identifică și susțin talentul încă de la vârste fragede, așa cum s-a întâmplat și în cazul antrenorului care a descoperit-o pe Nadia Comăneci .
„Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși. O investiție în copilul tău nu înseamnă neapărat sport de performanță, ci sănătate și valori care rămân cu el toată viața”, a declarat Nadia Comăneci, subliniind că dezvoltarea unui tânăr sportiv presupune ani de muncă și susținere constantă.
La rândul său, Ciprian Marica va coordona, alături de echipa sa, pregătirea copiilor selectați pentru fotbal. Fostul internațional român a investit anterior și în infrastructura sportivă, fiind implicat în dezvoltarea bazei sportive Năstase & Marica Sports Club , care dispune de terenuri de fotbal, tenis și padel.
Marica a explicat că unul dintre obiectivele proiectului este să le ofere copiilor repere și încredere în propriile capacități, dincolo de rezultatele obținute în competiții. Mentorii vor urmări atât dezvoltarea abilităților sportive, cât și cultivarea disciplinei și a perseverenței.
Cum îți poți înscrie copilul în programul GEN10 și cum se face selecția
Înscrierile în programul GEN10 au început pe 22 septembrie și vor continua până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Dacă ai un copil pasionat de gimnastică sau fotbal, îl poți înscrie prin intermediul platformei oficiale GEN10 , unde sunt disponibile informațiile despre competiție și exercițiile pe care participanții trebuie să le execute.
Pentru prima etapă, trebuie să încarci pe platformă un videoclip în care copilul tău execută exercițiile recomandate de echipele Nadiei Comăneci și ale lui Ciprian Marica. Materialele video vor fi analizate de comisiile de evaluare, care vor selecta participanții pentru următoarea etapă a competiției.
În luna noiembrie, 30 de finaliste la gimnastică și 33 de finaliști la fotbal vor fi invitați la București pentru o selecție organizată în format fizic. Cei 63 de copii își vor demonstra abilitățile sportive în fața comisiilor, sub îndrumarea celor doi mentori.
În urma acestei etape vor fi desemnați cei 21 de bursieri ai programului: 10 la gimnastică și 11 la fotbal. Aceștia vor beneficia de sprijin financiar din partea Vodafone și de un an de pregătire alături de echipele coordonate de Nadia Comăneci și Ciprian Marica.
De ce a lansat Vodafone programul GEN10. Ce arată studiul despre copiii din România
Proiectul GEN10 a fost dezvoltat pornind de la concluziile unui studiu realizat de D&D Research privind preocupările părinților din România în legătură cu viitorul copiilor. Potrivit cercetării, multe familii consideră că responsabilitatea pentru implicarea copiilor în activități sportive le revine în principal lor, în timp ce costurile asociate antrenamentelor și echipamentelor pot reprezenta un obstacol important.
De altfel, un studiu realizat pentru Vodafone despre impactul tehnologiei asupra copiilor și dificultățile financiare ale părinților arată că sedentarismul și timpul petrecut în fața ecranelor se numără printre preocupările familiilor. În același timp, activitățile sportive presupun cheltuieli suplimentare, care nu sunt întotdeauna accesibile tuturor.
Conform datelor prezentate de Vodafone, 81% dintre respondenții studiului D&D Research consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe prin care să susțină talentul și potențialul copiilor. Părinții apreciază că aceste companii pot contribui la dezvoltarea unor astfel de inițiative prin resurse financiare, specialiști și colaborări cu autoritățile.
Nedim Baytorun, CEO Vodafone România, a explicat că inițiativa urmărește să identifice copii talentați indiferent de mediul din care provin și să le ofere acces la resursele necesare pentru a-și continua pregătirea. Potrivit acestuia, tehnologia poate facilita accesul la educație și informație, dar utilizarea excesivă poate contribui și la sedentarism sau izolare, motiv pentru care compania își propune să susțină implicarea copiilor în activități sportive.
Prin GEN10, Vodafone încearcă să creeze o legătură între talentul copiilor, experiența unor sportivi consacrați și resursele necesare pentru continuarea pregătirii. Pentru cele 21 de familii care vor obține bursele, programul va însemna un an de susținere financiară și acces la îndrumare specializată.
Înscrierile sunt deschise până la sfârșitul lunii octombrie 2026, iar regulamentul și informațiile privind participarea pot fi consultate pe site-ul oficial GEN10.ro.