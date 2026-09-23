Vodafone caută următoarea generație de campioni ai României. Nadia Comăneci și Ciprian Marica vor antrena copiii selectați și le vor oferi burse timp de un an

Nadia Comăneci și Ciprian Marica vor fi mentori pentru 21 de copii

Programul GEN10 va selecta 10 copii pentru gimnastică și 11 pentru fotbal. Aceștia vor beneficia de burse oferite de Vodafone, dar și de îndrumarea Nadiei Comăneci și a lui Ciprian Marica, împreună cu echipele lor de specialiști din întreaga țară. Sprijinul va fi acordat pe parcursul unui an, perioadă în care tinerii sportivi vor avea posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile și de a învăța direct de la profesioniști.

Pentru Nadia Comăneci, proiectul reprezintă o oportunitate de a transmite mai departe experiența acumulată în sportul de performanță. Fosta gimnastă, care a intrat în istorie după obținerea primei note de 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, consideră că investiția în copii trebuie să înceapă cu mult înainte ca aceștia să obțină rezultate importante. Povestea propriului său parcurs arată cât de important este rolul celor care identifică și susțin talentul încă de la vârste fragede, așa cum s-a întâmplat și în cazul antrenorului care a descoperit-o pe Nadia Comăneci .

„Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși. O investiție în copilul tău nu înseamnă neapărat sport de performanță, ci sănătate și valori care rămân cu el toată viața”, a declarat Nadia Comăneci, subliniind că dezvoltarea unui tânăr sportiv presupune ani de muncă și susținere constantă.

La rândul său, Ciprian Marica va coordona, alături de echipa sa, pregătirea copiilor selectați pentru fotbal. Fostul internațional român a investit anterior și în infrastructura sportivă, fiind implicat în dezvoltarea bazei sportive Năstase & Marica Sports Club , care dispune de terenuri de fotbal, tenis și padel.

Marica a explicat că unul dintre obiectivele proiectului este să le ofere copiilor repere și încredere în propriile capacități, dincolo de rezultatele obținute în competiții. Mentorii vor urmări atât dezvoltarea abilităților sportive, cât și cultivarea disciplinei și a perseverenței.

Cum îți poți înscrie copilul în programul GEN10 și cum se face selecția

Înscrierile în programul GEN10 au început pe 22 septembrie și vor continua până la sfârșitul lunii octombrie 2026. Dacă ai un copil pasionat de gimnastică sau fotbal, îl poți înscrie prin intermediul platformei oficiale GEN10 , unde sunt disponibile informațiile despre competiție și exercițiile pe care participanții trebuie să le execute.