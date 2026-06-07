Viperele au reapărut pe traseele montane. Regula pe care trebuie să o cunoască orice turist. Ce trebuie să faci dacă ești mușcat

Directorul Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, explică modul în care aceste reptile pot fi identificate de cei care merg pe munte.

„Uşor de recunoscut. Are culori de la gri la maro, maro deschis, închis, un zig-zag desenat pe spate. Vipera nu este o reptilă care atacă. Este activă când e mult soare şi umiditate, iese la soare, pe stânci şi în potecă”, a declarat Ovidiu Bodean, potrivit Observator News.

Greșeala care duce la multe dintre incidente

Deși mulți turiști cred că pericolul apare doar atunci când se apropie accidental de un șarpe, salvatorii montani spun că numeroase incidente au avut loc din cauza comportamentului imprudent al unor persoane. Dorința de a fotografia reptilele sau de a se apropia prea mult de acestea poate duce la situații periculoase.

„Am avut foarte multe cazuri în care mulţi turişti au fost muşcaţi de membrele superioare, ceea ce înseamnă că au vrut să-şi facă poze cu vipera”, a spus Ovidiu Bodean, director Salvamont Hunedoara.

Cum poate fi prevenită mușcătura de viperă

Aceasta este și regula esențială pe care orice turist trebuie să o respecte atunci când întâlnește o viperă: să păstreze distanța și să nu încerce să interacționeze cu animalul. Specialiștii subliniază că reptila nu caută confruntarea cu oamenii, însă poate reacționa dacă se simte amenințată.

Pentru reducerea riscului de a fi mușcat, medicii și salvamontiștii recomandă echiparea corespunzătoare înaintea unei drumeții. Bocancii, pantalonii lungi și utilizarea unui băț de drumeție sunt măsuri simple care pot contribui la evitarea incidentelor.

„Trebuie să ştim că trebuie să şi prevenim această muşcătură de şarpe veninos. Cum? Îmbrăcându-ne şi încălţându-ne corespunzător, adică cu bocanci, pantaloni lungi, să utilizăm acel băţ al drumeţului. Dacă vedem un şarpe nu-l deranjăm”, a explicat Cecilia Birău.

Ce trebuie făcut dacă o persoană este mușcată

În situația în care o persoană este mușcată de viperă, recomandarea este clară: trebuie apelat imediat numărul de urgență 112. Potrivit specialiștilor, administrarea serului antiviperin este necesară în astfel de cazuri.

Pericolul este cu atât mai mare pentru persoanele fără experiență pe munte și pentru familiile care merg în drumeții împreună cu copii. Salvamontiștii recomandă vigilență sporită în zonele unde reptilele pot fi întâlnite frecvent.

Un turist a descris riscurile pe care le presupune o astfel de mușcătură.