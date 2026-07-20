Hayon electric care se oprește la jumătate: senzori, amortizoare sau calibrare

Temperatura poate schimba și ea comportamentul. La frig, garniturile devin mai rigide, lubrifiantul din articulații se îngroașă, iar amortizoarele pot pierde temporar din forță. Dacă problema apare doar iarna sau doar după ploaie, verificarea trebuie începută cu mecanica și senzorii, nu cu înlocuirea imediată a modulului electric.

De ce se oprește sistemul înainte să ajungă sus

Primul lucru de verificat este dacă hayonul se mișcă liber. Cu sistemul oprit, acolo unde producătorul permite operarea manuală, ridică ușor hayonul și observă dacă există puncte în care se mișcă greu. Nu forța actuatoarele electrice și nu trage brusc, deoarece unele sisteme pot fi deteriorate dacă sunt acționate manual fără procedura corectă.

Dacă hayonul cade singur sau devine foarte greu într-o anumită zonă, amortizoarele pot fi slăbite. La sistemele electrice, acestea nu au doar rol de susținere, ci reduc efortul necesar motoarelor. Când gazul din interior se pierde, actuatorul consumă mai mult curent și protecția poate opri mișcarea.

Balamalele ruginite sau uscate pot produce același efect. Ascultă dacă apar scârțâituri, trosnituri sau frecare. O balama care se mișcă greu poate face sistemul să creadă că hayonul a lovit un obiect. Curățarea și lubrifierea corectă pot rezolva problema, dar nu trebuie aplicate produse pe senzori sau pe garniturile electrice.

Senzorii de obstacol pot fi integrați în actuatoare, în marginea hayonului sau în logica de monitorizare a curentului consumat de motor. Dacă o garnitură este îndoită, murdară sau presată neuniform, sistemul poate detecta o rezistență anormală. Verifică muchiile hayonului și îndepărtează gheața, noroiul sau obiectele prinse între garnituri.

Un covoraș ridicat, o husă de portbagaj montată greșit sau un obiect care depășește nivelul compartimentului poate declanșa protecția. Uneori, obstacolul nu este în zona vizibilă, ci în apropierea încuietorii sau a roletei portbagajului.

Când este nevoie de recalibrare sau reparație

Multe hayonuri electrice permit memorarea unei înălțimi maxime de deschidere. Funcția este utilă în garaje joase, dar poate fi activată accidental. Dacă hayonul se oprește de fiecare dată în același punct și nu revine în jos, verifică dacă înălțimea a fost memorată. De regulă, se ridică manual până la poziția dorită și se ține apăsat un buton câteva secunde, dar procedura exactă depinde de model.