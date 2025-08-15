Țara care găzduiește primele Jocuri Mondiale pentru roboți umanoizi: Competiții sportive și spectacole live interactive, totul pentru distracția oamenilor, dar și pentru știință

Ultima ora
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
15 aug. 2025 | 14:28
de Iulia Kelt

China găzduiește primele Jocuri Mondiale pentru roboți umanoizi / Foto: AP Photo-Ng Han Guan

Beijing a fost scena primei ediții a Jocurilor Mondiale pentru Roboți Umanoizi, eveniment care aduce împreună peste 500 de roboți din 280 de echipe, reprezentând 16 țări, printre care Statele Unite, Germania și Japonia.

Ceremonia de deschidere, organizată joi seara, a fost un adevărat spectacol: roboții au dansat hip-hop, au prezentat arte marțiale și au cântat la instrumente precum pian, chitară și tobe, surprinzând publicul prin agilitate și expresivitate.

Evenimentul, programat să dureze trei zile și să se încheie duminică, oferă publicului posibilitatea de a urmări competiții de fotbal, alergare și box între roboți, dar și demonstrații care imită comportamentul uman, inclusiv sărituri, încurajări și gesturi de fair-play.

Prețul biletelor pentru spectatori variază între 180 și 580 de yuani (aproximativ 25-80 de dolari), scrie Associated Press.

China găzduiește primele Jocuri Mondiale pentru roboți umanoizi

China găzduiește primele Jocuri Mondiale pentru roboți umanoizi / Foto: AP Photo-Ng Han Guan

Roboții în competiții sportive și modă, o noutate care prinde la publicul uman

Pe parcursul ceremoniei de deschidere, roboții au participat la demonstrații de fotbal și box, unele momente imitând cu fidelitate accidentele și succesul din sportul real.

Un jucător de fotbal robot a reușit să marcheze un gol după câteva încercări, în timp ce portarul a căzut la pământ. Un alt robot a căzut, dar s-a ridicat fără ajutor, ceea ce a impresionat publicul prin realism și autonomie.

Pe lângă competițiile sportive, roboții au prezentat și articole vestimentare, defilând alături de modele umane.

Unele momente au fost mai amuzante, precum o căzătură a unui robot-model, care a fost ajutat să părăsească scena de doi oameni.

Așadar, se poate spune că evenimentul combină inovația tehnologică cu divertismentul, demonstrând potențialul roboților umanoizi în multiple domenii.

China găzduiește primele Jocuri Mondiale pentru roboți umanoizi 2

China găzduiește primele Jocuri Mondiale pentru roboți umanoizi / Foto: AP Photo-Ng Han Guan

Ce semnificație ar putea avea, de fapt, evenimentul

La competiții participă atât echipe din companii specializate în robotică, cât și studenți de la universități chineze de prestigiu, precum Universitatea Tsinghua și Universitatea Peking, alături de trei școli gimnaziale.

Oficialii chinezi au declarat că fiecare robot implicat în competiție „creează istorie”, reflectând eforturile țării de a avansa în domeniul inteligenței artificiale și roboticii umanoide.

Prima ediție a Jocurilor Mondiale pentru Roboți Umanoizi marchează astfel un pas important în dezvoltarea tehnologică și în promovarea inovației, oferind o platformă internațională pentru testarea abilităților motorii și a deciziilor autonome ale roboților, într-un cadru care combină sportul, spectacolul și cercetarea științifică deopotrivă.

