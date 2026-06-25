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de Ana Ionescu
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VIDEO Cele mai afectate etaje ale unui bloc-turn în timpul cutremurelor din Venezuela. Imaginile filmate arată unde s-au produs cele mai mari distrugeri

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VIDEO Cele mai afectate etaje ale unui bloc-turn în timpul cutremurelor din Venezuela. Imaginile filmate arată unde s-au produs cele mai mari distrugeri
Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice,

Imaginile surprinse din interiorul unui bloc-turn cu 12 etaje avariat de cele două cutremure devastatoare din Venezuela au atras atenția asupra unui detaliu important. Deși un locatar a filmat evacuarea de la un etaj superior, cele mai mari distrugeri apar la nivelurile inferioare ale clădirii, unde scările sunt aproape blocate de moloz, iar elemente din structură par grav afectate.

Videoclipul, devenit viral pe rețelele de socializare, surprinde momentul în care  bărbatul coboară din clădirea afectată, printre bucăți de beton, pereți crăpați și scări parțial prăbușite.

De ce primele etaje pot suferi cele mai mari distrugeri

Specialiștii explică faptul că, în cazul unor cutremure foarte puternice, partea inferioară a unei clădiri poate suporta cele mai mari solicitări structurale, deoarece susține greutatea întregului imobil. Dacă structura este grav afectată, degradările pot deveni mult mai vizibile la primele niveluri, acolo unde se concentrează forțele transmise de seism.

Imaginile din Venezuela par să confirme acest fenomen. Pe măsură ce locatarul coboară spre parter, traseul devine tot mai dificil, fiind nevoit să treacă peste cantități mari de moloz și prin zone unde pereții și scările au suferit avarii importante.

Evacuare dramatică după cele două seisme din Venezuela

Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, produse la un interval de aproximativ un minut. Seismele au provocat prăbușirea mai multor clădiri și au lăsat în urmă distrugeri importante în Caracas și în alte regiuni ale țării.

Autoritățile au anunțat zeci de persoane decedate și sute de răniți, însă bilanțul continuă să fie actualizat pe măsură ce echipele de salvare intervin în zonele afectate.

În imaginile filmate din interiorul blocului se observă cum locatarul reușește să ajungă la parter după o coborâre extrem de dificilă. Ultimele etaje par relativ mai puțin afectate, însă la nivelurile inferioare scările sunt aproape impracticabile din cauza dărâmăturilor, ceea ce ilustrează amploarea distrugerilor provocate de cele două cutremure devastatoare.

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