VIDEO Cele mai afectate etaje ale unui bloc-turn în timpul cutremurelor din Venezuela. Imaginile filmate arată unde s-au produs cele mai mari distrugeri

De ce primele etaje pot suferi cele mai mari distrugeri

Specialiștii explică faptul că, în cazul unor cutremure foarte puternice, partea inferioară a unei clădiri poate suporta cele mai mari solicitări structurale, deoarece susține greutatea întregului imobil. Dacă structura este grav afectată, degradările pot deveni mult mai vizibile la primele niveluri, acolo unde se concentrează forțele transmise de seism.

Imaginile din Venezuela par să confirme acest fenomen. Pe măsură ce locatarul coboară spre parter, traseul devine tot mai dificil, fiind nevoit să treacă peste cantități mari de moloz și prin zone unde pereții și scările au suferit avarii importante.

🚨 A Venezuelan resident filmed his desperate escape down the stairwell of a high-rise during the earthquake — and with every floor, the damage became more terrifying Cracked walls, falling concrete, and stairwells that looked like they could collapse at any moment. https://t.co/U2L2L8Awb1 pic.twitter.com/KVd1z1LVU9 — NEXTA (@nexta_tv) June 25, 2026

Evacuare dramatică după cele două seisme din Venezuela

Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, produse la un interval de aproximativ un minut. Seismele au provocat prăbușirea mai multor clădiri și au lăsat în urmă distrugeri importante în Caracas și în alte regiuni ale țării.

Autoritățile au anunțat zeci de persoane decedate și sute de răniți, însă bilanțul continuă să fie actualizat pe măsură ce echipele de salvare intervin în zonele afectate.

În imaginile filmate din interiorul blocului se observă cum locatarul reușește să ajungă la parter după o coborâre extrem de dificilă. Ultimele etaje par relativ mai puțin afectate, însă la nivelurile inferioare scările sunt aproape impracticabile din cauza dărâmăturilor, ceea ce ilustrează amploarea distrugerilor provocate de cele două cutremure devastatoare.