Verificarea pe care proprietarii de centrale trebuie să o facă periodic. Ce riști dacă termenul a expirat

VTP-ul nu este același lucru cu verificarea instalației de gaze. În cazul centralei, sunt urmărite aparatul și condițiile sale de funcționare, inclusiv integritatea acestuia, condițiile inițiale de instalare, curățarea dacă este necesară, instalația de ardere și dispozitivele de control, reglare și siguranță.

Rezultatul verificării trebuie consemnat în documentele aparatului. Pentru proprietar, data ultimei verificări este reperul important pentru stabilirea următoarei scadențe, astfel încât termenul de doi ani să nu fie depășit.

Verificarea instalației de gaze are alt termen

Separat de centrala termică, există verificarea tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale. Potrivit procedurii aprobate de ANRE, aceasta este obligatorie pentru clienții finali și trebuie realizată la maximum doi ani. Operațiunea este efectuată de operatori economici autorizați ANRE, selectați de client.

Verificarea instalației de gaze privește instalația de utilizare și nu trebuie confundată cu VTP-ul centralei. De altfel, procedura ANRE prevede și verificarea documentelor care atestă efectuarea la termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.

Așadar, un proprietar poate avea două verificări distincte, ambele cu termen de maximum doi ani: una pentru centrala termică, reglementată de ISCIR, și una pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, reglementată de ANRE.

Revizia instalației de gaze se face la maximum 10 ani

O altă operațiune este revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale. Aceasta este obligatorie periodic la maximum 10 ani, dar trebuie realizată și în anumite situații speciale.

Revizia devine necesară, între altele, după întreruperea utilizării instalației pentru o perioadă mai mare de șase luni sau după un eveniment care ar fi putut afecta instalația. Procedura ANRE precizează că aceste revizii sunt obligatorii în situațiile prevăzute de reglementare.