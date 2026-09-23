Verificarea pe care proprietarii de centrale trebuie să o facă periodic. Ce riști dacă termenul a expirat
Proprietarii de centrale termice pe gaz trebuie să fie atenți la mai multe termene care nu trebuie confundate între ele. Verificarea tehnică periodică a centralei, verificarea instalației de gaze și revizia tehnică a acesteia sunt operațiuni diferite, cu intervale și condiții distincte, iar depășirea termenelor obligatorii poate duce la probleme în exploatarea instalației.
VTP-ul centralei se face la maximum doi ani
Pentru centralele și aparatele de încălzire care intră sub incidența prescripției tehnice PT A1-2010, verificarea tehnică periodică se efectuează la un interval de doi ani, de către persoane juridice autorizate. Prescripția stabilește condițiile tehnice pentru aparatele alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale de până la 400 kW.
VTP-ul nu este același lucru cu verificarea instalației de gaze. În cazul centralei, sunt urmărite aparatul și condițiile sale de funcționare, inclusiv integritatea acestuia, condițiile inițiale de instalare, curățarea dacă este necesară, instalația de ardere și dispozitivele de control, reglare și siguranță.
Rezultatul verificării trebuie consemnat în documentele aparatului. Pentru proprietar, data ultimei verificări este reperul important pentru stabilirea următoarei scadențe, astfel încât termenul de doi ani să nu fie depășit.
Verificarea instalației de gaze are alt termen
Separat de centrala termică, există verificarea tehnică periodică a instalației de utilizare a gazelor naturale. Potrivit procedurii aprobate de ANRE, aceasta este obligatorie pentru clienții finali și trebuie realizată la maximum doi ani. Operațiunea este efectuată de operatori economici autorizați ANRE, selectați de client.
Verificarea instalației de gaze privește instalația de utilizare și nu trebuie confundată cu VTP-ul centralei. De altfel, procedura ANRE prevede și verificarea documentelor care atestă efectuarea la termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși.
Așadar, un proprietar poate avea două verificări distincte, ambele cu termen de maximum doi ani: una pentru centrala termică, reglementată de ISCIR, și una pentru instalația de utilizare a gazelor naturale, reglementată de ANRE.
Revizia instalației de gaze se face la maximum 10 ani
O altă operațiune este revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale. Aceasta este obligatorie periodic la maximum 10 ani, dar trebuie realizată și în anumite situații speciale.
Revizia devine necesară, între altele, după întreruperea utilizării instalației pentru o perioadă mai mare de șase luni sau după un eveniment care ar fi putut afecta instalația. Procedura ANRE precizează că aceste revizii sunt obligatorii în situațiile prevăzute de reglementare.
Există și o regulă importantă pentru termene: atunci când se efectuează o revizie tehnică periodică în anul în care ar fi trebuit făcută verificarea tehnică periodică, revizia ține locul acesteia. Următoarea verificare tehnică periodică va fi scadentă la maximum doi ani de la data realizării reviziei.
Operațiunile pe care trebuie să le faci, explicate simplu
Pentru a evita confuziile, diferențele dintre aceste proceduri pot fi sintetizate astfel:
Primele trei operațiuni au termene stabilite de reglementările aplicabile. În schimb, întreținerea centralei ține de recomandările producătorului și de condițiile specifice aparatului; de exemplu, Ariston recomandă întreținerea de rutină anuală, efectuată de tehnicieni calificați, dar aceasta nu trebuie confundată cu VTP-ul ISCIR.
Ce riști dacă verificarea a expirat
În cazul VTP-ului centralei, obligația proprietarului este să supună aparatul verificărilor tehnice periodice prevăzute de prescripția ISCIR. Depășirea termenului înseamnă că verificarea nu mai este efectuată în intervalul prevăzut, iar centrala trebuie verificată pentru a putea continua exploatarea în condițiile legale.
Este important însă să nu fie confundată simpla expirare a VTP-ului cu o amendă automată aplicată în aceeași zi. Legea privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor și aparatelor consumatoare de combustibil prevede sancțiuni inclusiv pentru situația în care o instalație sau un echipament a fost oprit ori i-a fost interzisă funcționarea de către inspectorii ISCIR, iar acesta este menținut sau repus în funcțiune.
În cazul instalației de gaze, situația este diferită. Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale permite operatorului să întrerupă alimentarea în anumite situații, inclusiv atunci când clientul nu prezintă actele care dovedesc efectuarea verificărilor sau reviziilor tehnice periodice ori când instalația sau aparatele nu îndeplinesc condițiile legale de funcționare și este afectată siguranța în exploatare.
Prin urmare, proprietarii nu ar trebui să aștepte până la expirarea termenului pentru a verifica documentele. Este util să fie urmărite separat data VTP-ului centralei, data verificării instalației de gaze și termenul pentru revizia acesteia, deoarece fiecare procedură are propriile reguli și nu poate fi înlocuită automat de o simplă vizită de service.