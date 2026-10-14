De ce un SSD de 2 TB apare în Windows cu doar 1,8 TB disponibili

Windows folosește însă calcule binare pentru a exprima capacitatea în aceste unități. Calculatoarele lucrează cu puteri ale lui 2, iar valoarea de referință pentru un tebibyte este de 1.099.511.627.776 de bytes. Această cantitate este cu aproximativ 10% mai mare decât un terabyte zecimal, scrie How to Geek.

Diferența provine din faptul că Windows continuă să folosească denumiri precum GB și TB pentru valori calculate în sistem binar. Astfel, un SSD comercializat ca având 1 TB conține aproximativ 1.000 de miliarde de bytes, dar Windows afișează această capacitate ca aproximativ 931 GB. Pentru un SSD de 2 TB, rezultatul este de aproximativ 1,81 TB.

Nu este vorba despre spațiu dispărut, ci despre aceeași cantitate de date exprimată prin două convenții diferite. Confuzia apare deoarece denumirile folosite de sistemul de operare nu fac diferența suficient de clară între unitățile zecimale și cele binare.

De ce diferența crește odată cu dimensiunea SSD-ului

La capacități mai mari, diferența dintre cele două sisteme de măsurare devine tot mai vizibilă. Un SSD de 500 GB apare în Windows cu aproximativ 465 GB, unul de 1 TB cu circa 931 GB, iar un model de 4 TB cu aproximativ 3,63 TB. În cazul unui SSD de 8 TB, sistemul poate afișa în jur de 7,27 TB.

Motivul este că diferența se acumulează la fiecare trecere către o unitate mai mare. Un kilobyte binar, numit oficial kibibyte, conține 1.024 de bytes, în timp ce un kilobyte zecimal are 1.000. La nivelul megabytes, gigabytes și terabytes, raportul dintre cele două convenții se mărește.

Comisia Electrotehnică Internațională a introdus în anii 1990 denumiri precum KiB, MiB, GiB și TiB, tocmai pentru a separa unitățile binare de cele zecimale. Acestea arată mai exact cantitatea de date la care se referă o valoare. Totuși, termenii nu au fost adoptați pe scară largă în interfețele sistemelor de operare, iar Windows continuă să afișeze unități zecimale ca etichete pentru valori calculate binar.

Trebuie făcută și o distincție între capacitatea totală și spațiul efectiv disponibil pentru fișiere. După formatare, sistemul de fișiere folosește o parte din spațiu pentru propriile structuri. În plus, discul pe care este instalat Windows poate avea partiții pentru recuperarea sistemului și pentru pornirea calculatorului. Acestea pot reduce suplimentar spațiul afișat ca disponibil, fără să reprezinte o defecțiune a SSD-ului.