De ce un SSD de 2 TB apare în Windows cu doar 1,8 TB disponibili
Cumperi un SSD de 2 TB, îl instalezi în calculator și descoperi că Windows afișează o capacitate de aproximativ 1,81 TB. Diferența poate părea suspectă, mai ales când vine vorba despre un dispozitiv de stocare care a costat câteva sute de lei. În realitate, nu înseamnă neapărat că SSD-ul are o problemă sau că producătorul a livrat mai puțin spațiu decât a promis. Explicația ține de două metode diferite de calcul, folosite de producătorii de stocare și de sistemul de operare Microsoft.
De ce producătorii și Windows calculează diferit capacitatea unui SSD
Producătorii de SSD-uri folosesc sistemul zecimal pentru a exprima spațiul de stocare. În această convenție, un kilobyte are 1.000 de bytes, un megabyte are 1.000.000 de bytes, iar un terabyte înseamnă 1.000.000.000.000 de bytes. Prefixele sunt cele din sistemul internațional de unități, în care „tera” reprezintă un factor de un trilion.
Windows folosește însă calcule binare pentru a exprima capacitatea în aceste unități. Calculatoarele lucrează cu puteri ale lui 2, iar valoarea de referință pentru un tebibyte este de 1.099.511.627.776 de bytes. Această cantitate este cu aproximativ 10% mai mare decât un terabyte zecimal, scrie How to Geek.
Diferența provine din faptul că Windows continuă să folosească denumiri precum GB și TB pentru valori calculate în sistem binar. Astfel, un SSD comercializat ca având 1 TB conține aproximativ 1.000 de miliarde de bytes, dar Windows afișează această capacitate ca aproximativ 931 GB. Pentru un SSD de 2 TB, rezultatul este de aproximativ 1,81 TB.
Nu este vorba despre spațiu dispărut, ci despre aceeași cantitate de date exprimată prin două convenții diferite. Confuzia apare deoarece denumirile folosite de sistemul de operare nu fac diferența suficient de clară între unitățile zecimale și cele binare.
De ce diferența crește odată cu dimensiunea SSD-ului
La capacități mai mari, diferența dintre cele două sisteme de măsurare devine tot mai vizibilă. Un SSD de 500 GB apare în Windows cu aproximativ 465 GB, unul de 1 TB cu circa 931 GB, iar un model de 4 TB cu aproximativ 3,63 TB. În cazul unui SSD de 8 TB, sistemul poate afișa în jur de 7,27 TB.
Motivul este că diferența se acumulează la fiecare trecere către o unitate mai mare. Un kilobyte binar, numit oficial kibibyte, conține 1.024 de bytes, în timp ce un kilobyte zecimal are 1.000. La nivelul megabytes, gigabytes și terabytes, raportul dintre cele două convenții se mărește.
Comisia Electrotehnică Internațională a introdus în anii 1990 denumiri precum KiB, MiB, GiB și TiB, tocmai pentru a separa unitățile binare de cele zecimale. Acestea arată mai exact cantitatea de date la care se referă o valoare. Totuși, termenii nu au fost adoptați pe scară largă în interfețele sistemelor de operare, iar Windows continuă să afișeze unități zecimale ca etichete pentru valori calculate binar.
Trebuie făcută și o distincție între capacitatea totală și spațiul efectiv disponibil pentru fișiere. După formatare, sistemul de fișiere folosește o parte din spațiu pentru propriile structuri. În plus, discul pe care este instalat Windows poate avea partiții pentru recuperarea sistemului și pentru pornirea calculatorului. Acestea pot reduce suplimentar spațiul afișat ca disponibil, fără să reprezinte o defecțiune a SSD-ului.
De ce Windows nu a schimbat până acum această convenție
Nu toate sistemele de operare afișează capacitatea în același mod. macOS a trecut la unitățile zecimale în 2009, astfel încât un dispozitiv de 1 TB este afișat, în mod obișnuit, cu o capacitate de aproximativ 1 TB. În Linux, comportamentul diferă în funcție de aplicație: unele instrumente grafice folosesc unități zecimale, în timp ce numeroase comenzi din terminal afișează valori binare. Unele dintre ele precizează corect unitatea prin abrevieri precum GiB sau TiB.
Schimbarea din Windows ar putea genera însă alte neclarități. Sistemul folosește calculul binar nu doar pentru stocare, ci și pentru memoria RAM și memoria video. Dacă Microsoft ar trece toate valorile la sistemul zecimal, cantitățile de memorie ar putea părea mai mari decât cele cunoscute în prezent. De exemplu, 16 GB de RAM exprimați în convenția binară ar corespunde unei valori de aproximativ 17,2 GB în sistemul zecimal.
O altă variantă ar fi adoptarea consecventă a termenilor „gibibyte” și „tebibyte”, însă aceste denumiri sunt mai puțin familiare publicului larg. După decenii în care Windows a folosit GB și TB pentru valori binare, o schimbare ar necesita adaptarea interfeței și a așteptărilor formate în jurul acestor unități.
Discrepanța a ajuns inclusiv în instanțe, prin procese intentate în Statele Unite în anii 2000. Litigiile s-au încheiat, în general, cu înțelegeri financiare relativ mici, iar producătorii au inclus explicații suplimentare despre modul în care calculează capacitatea dispozitivelor.
În practică, nici producătorii, nici Windows nu folosesc o definiție greșită în propriul sistem de calcul. Problema este că aceleași abrevieri sunt utilizate pentru valori diferite. Până când convenția nu va fi schimbată la scară largă, diferența dintre capacitatea înscrisă pe ambalaj și cea afișată în Windows va continua să apară.