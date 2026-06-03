Vaccinul personalizat împotriva melanomului care ar putea schimba tratamentul cancerului. Riscul de recidivă a fost redus la jumătate după cinci ani
Un vaccin experimental bazat pe tehnologia ARN mesager (mRNA) oferă una dintre cele mai promițătoare vești din ultimii ani în lupta împotriva melanomului, cea mai agresivă formă de cancer de piele.
Rezultatele unui studiu clinic prezentate la reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică (ASCO) arată că tratamentul a redus cu aproximativ 50% riscul revenirii bolii la cinci ani după intervenția chirurgicală.
Cercetarea, dezvoltată de Moderna și Merck, vine într-un moment în care medicina personalizată începe să își demonstreze tot mai clar potențialul. Dacă rezultatele vor fi confirmate în studiile clinice de fază avansată, specialiștii spun că am putea asista la una dintre cele mai importante schimbări din oncologie din ultimul deceniu.
Melanomul este considerat cel mai periculos tip de cancer de piele, iar pentru mulți pacienți lupta nu se încheie după operație. Chiar și atunci când tumora este îndepărtată complet, există riscul ca anumite celule canceroase să rămână nedetectate în organism și să provoace reapariția bolii.
Cum funcționează vaccinul creat special pentru fiecare pacient
Spre deosebire de vaccinurile clasice, acest tratament este realizat individual pentru fiecare pacient. Cercetătorii analizează profilul genetic al tumorii și identifică mutațiile specifice care generează proteine unice, denumite neoantigene.
Pe baza acestor informații este creat un vaccin personalizat, conceput pentru a „antrena” sistemul imunitar să recunoască și să distrugă celulele canceroase care ar putea supraviețui după tratament.
În cadrul studiului, fiecare vaccin a inclus instrucțiunile necesare pentru identificarea a 34 de neoantigene considerate cele mai relevante ținte pentru sistemul imunitar.
După intervenția chirurgicală, pacienții au primit până la nouă doze de vaccin, administrate la intervale de aproximativ trei săptămâni. Tratamentul a fost combinat cu pembrolizumab, imunoterapia cunoscută comercial sub numele de Keytruda, scrie NBC News.
Rezultatele care îi entuziasmează pe oncologi
La studiu au participat 157 de pacienți diagnosticați cu melanom în stadiul III sau forme mai avansate, categorii considerate cu risc ridicat de recidivă.
Dintre aceștia, 50 au primit tratamentul standard, format din operație și imunoterapie, în timp ce 107 au beneficiat și de vaccinul personalizat.
După cinci ani, aproape 70% dintre pacienții care au primit vaccinul nu prezentau semne de cancer. În grupul tratat exclusiv prin metodele standard, procentul a fost de 49%.
Mai mult, introducerea vaccinului în schema terapeutică a redus cu aproape 60% riscul apariției metastazelor, una dintre cele mai grave complicații ale bolii.
Experții care nu au fost implicați în cercetare consideră că rezultatele reprezintă o dovadă puternică a faptului că tehnologia mRNA poate fi folosită cu succes și în oncologie, nu doar în prevenirea bolilor infecțioase.
Interesul pentru astfel de tratamente a crescut semnificativ după pandemia de COVID-19, perioadă care a accelerat dezvoltarea și perfecționarea platformelor bazate pe ARN mesager. În paralel, alte studii investighează vaccinuri similare pentru diferite tipuri de cancer, inclusiv pentru cancerul pancreatic.
Deși vaccinul împotriva melanomului mai are de trecut prin etape importante de testare înainte de o eventuală aprobare, rezultatele de până acum sugerează că medicina personalizată ar putea deveni una dintre cele mai eficiente arme împotriva recidivei cancerului.