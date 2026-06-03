Vaccinul personalizat împotriva melanomului care ar putea schimba tratamentul cancerului. Riscul de recidivă a fost redus la jumătate după cinci ani

Cercetarea, dezvoltată de Moderna și Merck, vine într-un moment în care medicina personalizată începe să își demonstreze tot mai clar potențialul. Dacă rezultatele vor fi confirmate în studiile clinice de fază avansată, specialiștii spun că am putea asista la una dintre cele mai importante schimbări din oncologie din ultimul deceniu.

Melanomul este considerat cel mai periculos tip de cancer de piele, iar pentru mulți pacienți lupta nu se încheie după operație. Chiar și atunci când tumora este îndepărtată complet, există riscul ca anumite celule canceroase să rămână nedetectate în organism și să provoace reapariția bolii.

Cum funcționează vaccinul creat special pentru fiecare pacient

Spre deosebire de vaccinurile clasice, acest tratament este realizat individual pentru fiecare pacient. Cercetătorii analizează profilul genetic al tumorii și identifică mutațiile specifice care generează proteine unice, denumite neoantigene.

Pe baza acestor informații este creat un vaccin personalizat, conceput pentru a „antrena” sistemul imunitar să recunoască și să distrugă celulele canceroase care ar putea supraviețui după tratament.

În cadrul studiului, fiecare vaccin a inclus instrucțiunile necesare pentru identificarea a 34 de neoantigene considerate cele mai relevante ținte pentru sistemul imunitar.

După intervenția chirurgicală, pacienții au primit până la nouă doze de vaccin, administrate la intervale de aproximativ trei săptămâni. Tratamentul a fost combinat cu pembrolizumab, imunoterapia cunoscută comercial sub numele de Keytruda, scrie NBC News.

Rezultatele care îi entuziasmează pe oncologi

La studiu au participat 157 de pacienți diagnosticați cu melanom în stadiul III sau forme mai avansate, categorii considerate cu risc ridicat de recidivă.