Ce efecte ar avea un vaccin anti Covid-19 pentru mediu

O organizaţie ecologistă americană a tras un semnal de alarmă privind demersurile de dezvoltare a unui vaccin anti COVID-19. Specialiștii avertizează că producerea lui poate duce la uciderea a 500.000 de rechini, cu distrugeri potenţial ireversibile ale ecosistemelor oceanice.

Care este motivul? Scualenul, un ulei extras din ficatul rechinilor, este folosit ca ingredient pentru aceste vaccinuri, acesta fiind un adjuvant care le măreşte eficienţa prin crearea unei reacţii imunitare mai puternice, notează Adevărul.

Există peste 175 de vaccinuri COVID-19 în curs de dezvoltare. Aproape toate strategiile guvernamentale pentru tratarea pandemiei coronavirusului se bazează pe ideea că unul dintre acești candidați la vaccin va oferi, în cele din urmă, o protecție pe scară largă împotriva virusului și ne va permite tuturor să ne întoarcem la viața noastră normală.

Printre aceste vaccinuri este şi vaccinul produs de compania farmaceutică britanică, în colaborare cu Universitatea Oxford, numit GlaxoSmithKline. Aceasta foloseşte deja ulei din ficat de rechin pentru vaccinurile antigripale şi plănuieşte să-şi asigure un stoc de un miliard de doze de adjuvant pe care să le aibă gata pentru un vaccin anti-COVID-19 produs în masă, conform aceleiași surse.

Vaccinurile afectează ecosistemul marin

Având în vedere aceste aspecte, Shark Allies, o organizaţie ecologistă din California, a iniţiat o petiţie împotriva utilizării compusului în vaccinurile pentru COVID-19. Ea militează pentru găsirea unor alternative sustenabile obţinute din alte surse. Peste 3.000 de rechini sunt necesari pentru obţinerea unei tone de scualen, în timp ce un vaccin care ar fi produs în masă şi distribuit în toată lumea astfel încât oamenii să primească câte două doze ar însemna uciderea a 500.000 de rechini. Un lucru ce este devastator pentru ecosistemul marin, spune asociația.

„Recoltarea unei probe de la un animal sălbatic nu va fi niciodată ceva sustenabil, mai ales când e vorba de un prădator de top care nu se reproduce masiv”, a declarat fondatoarea organizaţiei Stefanie Brendl pentru The Telegraph, citată de Adevărul. „Sunt atât de multe necunoscute în privinţa amplorii şi duratei pandemiei, dar şi a versiunilor care ne-ar putea afecta în viitor, încât dacă continuăm să ne bazăm pe rechini, numărul celor pe care va trebui să-i exploatăm poate creşte extrem de mult, an după an”, completează aceasta.