Aplicat conversațiilor, conceptul descrie alternanța dintre momentele în care interlocutorii rămân pe aceeași idee și cele în care unul dintre ei aduce o perspectivă nouă. O discuție poate continua astfel într-o direcție comună, fără să devină repetitivă, dar și fără ca participanții să piardă legătura cu ceea ce a spus celălalt.

Cercetătorii Kathryn O’Nell, Emily Finn și Kiara L. Sanchez, de la Dartmouth College, au vrut să afle dacă această alternanță are legătură cu felul în care oamenii percep o conversație. Studiile anterioare s-au concentrat în special asupra asemănărilor dintre cuvintele și ideile folosite de interlocutori. Noua cercetare a urmărit însă dinamica discuției și modul în care aceasta se schimbă de la un răspuns la altul.

Ipoteza echipei a fost că o conversație reușită presupune un echilibru între continuitate și noutate. Participanții trebuie să se raporteze la ceea ce tocmai au auzit, dar să contribuie și cu idei care duc discuția mai departe.

Cum au analizat cercetătorii mii de conversații cu ajutorul AI

Pentru a verifica această ipoteză, echipa a folosit un model computațional și a analizat mii de conversații reale între câte două persoane. Setul de date a inclus peste 1.600 de apeluri video între persoane care nu se cunoșteau, discuții între prieteni, conversații din cadrul întâlnirilor de tip speed dating și podcasturi în care doi prezentatori discutau împreună.

Cercetătorii au folosit un model de limbaj bazat pe AI, numit MPNet, pentru a analiza transcrierile. Acesta a transformat fiecare intervenție într-o reprezentare numerică a sensului, ceea ce le-a permis să compare ideile exprimate de cei doi interlocutori.

Mai exact, echipa a măsurat cât de apropiat era ceea ce spunea o persoană de răspunsul oferit de cealaltă. Apoi a urmărit felul în care această asemănare se modifica pe parcursul conversației, pentru a identifica eventualele tipare de zgomot roz.

După identificarea acestor tipare, cercetătorii au comparat intensitatea lor cu evaluările participanților privind experiența discuției și apropierea resimțită față de interlocutor. Astfel, au putut verifica dacă anumite moduri de alternare între idei familiare și contribuții noi apar mai frecvent în conversațiile considerate reușite.