Unele iPhone-uri noi nu mai pot fi folosite pentru apeluri, iar Apple recunoaște problema. Ce model este afectat

Actualizarea poate preveni problema, dar nu repară telefoanele afectate

În declarația transmisă către 9to5Mac, Apple recomandă instalarea iOS 27.0.1 și a unei actualizări separate cu setările operatorului. Cele două intervenții sunt concepute să împiedice apariția problemei pe alte dispozitive.

Pentru utilizatorii care au pierdut deja serviciul mobil din această cauză, recomandarea este contactarea Apple Support sau AT&T, inclusiv printr-o vizită într-un magazin. Instalarea software-ului nou nu reactivează conexiunea telefoanelor respective, iar compania indică necesitatea înlocuirii lor.

Pe dispozitivele afectate poate apărea mențiunea „SOS” în locul indicatorului obișnuit de semnal. Totuși, acest mesaj, luat separat, nu dovedește că un telefon are defecțiunea descrisă. Diagnosticul trebuie stabilit împreună cu operatorul și serviciul de asistență.

Ce trebuie să verifice proprietarii și ce știm despre România

Pentru instalarea versiunii iOS disponibile, utilizatorii pot intra în Configurări, apoi General și Actualizare software. Pașii sunt aceiași descriși în ghidul despre actualizarea iPhone-ului la iOS 27. În cazul discutat, verificarea setărilor operatorului reprezintă o etapă distinctă.

Potrivit instrucțiunilor Apple, aceasta se face din Configurări, General, Informații, cu telefonul conectat la Wi-Fi sau la o rețea mobilă. Dacă apare o notificare pentru actualizarea operatorului, trebuie urmate indicațiile afișate. Aceste pachete pot îmbunătăți conectivitatea și funcționarea serviciilor mobile.

Deocamdată, Apple spune că a observat problema numai la iPhone 18 Pro Max din rețeaua AT&T, potrivit MacRumors. Nu există în această confirmare indicii că telefoanele folosite în rețelele din România sunt afectate de același incident.

Noua generație iPhone 18 Pro și Pro Max este disponibilă și în România, însă simplul fapt că un utilizator deține acest model nu înseamnă că trebuie să îl înlocuiască. Apple nu a comunicat cauza tehnică exactă și nici numărul precis al dispozitivelor afectate.