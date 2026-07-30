Unde se deschid cele două noi parcuri din București. Investiții importante în spațiile verzi, harta zonelor vizate
Bucureștiul ar putea face un nou pas în direcția extinderii spațiilor verzi, într-un moment în care locuitorii Capitalei reclamă tot mai des lipsa locurilor pentru plimbare, relaxare și activități în aer liber. Două terenuri care în prezent sunt neîngrijite și afectate de vegetație crescută necontrolat sau de depozitarea deșeurilor ar putea fi transformate în parcuri publice, dacă proiectele vor primi aprobarea Consiliului General al Municipiului București. (În articol vor fi inserate hărțile cu amplasamentele celor două viitoare parcuri.)
Două investiții care ar putea schimba aspectul unor zone din Capitală
Primul proiect vizează cartierul Aviației, din Sectorul 1, iar al doilea este amplasat pe Strada Ghidigeni, în Sectorul 5, aproape de limita administrativă cu Bragadiru.
Cele două terenuri urmează să fie transferate în administrarea primăriilor de sector, care vor avea responsabilitatea proiectării, amenajării și întreținerii viitoarelor spații verzi. Deși votul Consiliului General reprezintă un pas important, lucrările nu vor începe imediat, fiind necesare documentațiile tehnice, avizele și procedurile de achiziție.
Pentru locuitorii din cele două zone, proiectele reprezintă însă o veste așteptată, în condițiile în care dezvoltarea imobiliară din ultimii ani nu a fost întotdeauna însoțită de suficiente investiții în infrastructura verde.
Un parc modern pregătit în cartierul Aviației
În Sectorul 1, proiectul are la bază un teren de 944 de metri pătrați situat pe Strada Inginer Nicolae G. Caramfil nr. 52-54. În prezent, suprafața este neutilizată, iar documentele administrative arată că terenul este afectat de vegetație crescută necontrolat și de depozitarea deșeurilor.
Importanța acestui amplasament este însă mult mai mare decât dimensiunea sa. Terenul reprezintă una dintre piesele unui proiect amplu prin care administrația locală dorește amenajarea unui parc de aproximativ 12.000 de metri pătrați.
Investiția estimată pentru viitorul parc depășește 10 milioane de lei, fără TVA, iar planurile includ numeroase facilități destinate tuturor categoriilor de vârstă.
Proiectul prevede alei pietonale, suprafețe generoase plantate, locuri de joacă pentru copii, teren sportiv multifuncțional, zonă pentru exerciții în aer liber, spații dedicate animalelor de companie, mobilier urban modern, iluminat cu LED și sisteme automate de irigații. Totodată, arborii valoroși existenți vor fi păstrați și integrați în noua amenajare.
Una dintre cele mai interesante investiții analizate este construirea unei pasarele pentru pietoni și bicicliști peste calea ferată, care ar facilita accesul în parc și ar crește siguranța celor care tranzitează zona.
Un nou coridor verde la limita dintre București și Bragadiru
Cel de-al doilea proiect este chiar mai amplu și vizează un teren de 17.609 metri pătrați de pe Strada Ghidigeni, în Sectorul 5. Zona este afectată în prezent de depozitarea necontrolată a deșeurilor, iar autoritățile locale intenționează să o transforme într-un parc public care să continue spațiul verde deja amenajat de administrația din Bragadiru.
Prin poziționarea sa, viitorul parc ar urma să deservească atât locuitorii din sud-vestul Capitalei, cât și pe cei din localitățile învecinate din județul Ilfov, devenind un coridor verde între cartierele rezidențiale dezvoltate în ultimii ani.
Specialiștii subliniază că astfel de investiții nu înseamnă doar mai multe locuri pentru recreere. Suprafețele plantate și arborii contribuie la reducerea temperaturilor din timpul verii, combat efectul de „insulă de căldură urbană”, îmbunătățesc calitatea aerului și reduc poluarea fonică.
Mai sunt câteva etape până la deschiderea parcurilor
Chiar dacă proiectele vor fi aprobate de Consiliul General, bucureștenii vor mai avea de așteptat până când vor putea utiliza noile spații verzi. După transferul terenurilor către administrațiile de sector vor urma elaborarea studiilor tehnice, obținerea avizelor, proiectarea și organizarea licitațiilor pentru execuția lucrărilor.
În cazul parcului din Aviației, va fi necesar și un parteneriat cu CFR pentru utilizarea unor terenuri aflate în administrarea infrastructurii feroviare.
Deocamdată nu există un termen oficial pentru finalizarea investițiilor, însă cele două proiecte marchează începutul unui proces prin care suprafețe abandonate sau neutilizate ar putea fi transformate în zone verzi moderne, într-un oraș care are nevoie tot mai mare de astfel de spații pentru locuitorii săi.