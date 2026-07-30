Unde se deschid cele două noi parcuri din București. Investiții importante în spațiile verzi, harta zonelor vizate

Cele două terenuri urmează să fie transferate în administrarea primăriilor de sector, care vor avea responsabilitatea proiectării, amenajării și întreținerii viitoarelor spații verzi. Deși votul Consiliului General reprezintă un pas important, lucrările nu vor începe imediat, fiind necesare documentațiile tehnice, avizele și procedurile de achiziție.

Pentru locuitorii din cele două zone, proiectele reprezintă însă o veste așteptată, în condițiile în care dezvoltarea imobiliară din ultimii ani nu a fost întotdeauna însoțită de suficiente investiții în infrastructura verde.

Un parc modern pregătit în cartierul Aviației

În Sectorul 1, proiectul are la bază un teren de 944 de metri pătrați situat pe Strada Inginer Nicolae G. Caramfil nr. 52-54. În prezent, suprafața este neutilizată, iar documentele administrative arată că terenul este afectat de vegetație crescută necontrolat și de depozitarea deșeurilor.

Importanța acestui amplasament este însă mult mai mare decât dimensiunea sa. Terenul reprezintă una dintre piesele unui proiect amplu prin care administrația locală dorește amenajarea unui parc de aproximativ 12.000 de metri pătrați.

Investiția estimată pentru viitorul parc depășește 10 milioane de lei, fără TVA, iar planurile includ numeroase facilități destinate tuturor categoriilor de vârstă.

Proiectul prevede alei pietonale, suprafețe generoase plantate, locuri de joacă pentru copii, teren sportiv multifuncțional, zonă pentru exerciții în aer liber, spații dedicate animalelor de companie, mobilier urban modern, iluminat cu LED și sisteme automate de irigații. Totodată, arborii valoroși existenți vor fi păstrați și integrați în noua amenajare.

Una dintre cele mai interesante investiții analizate este construirea unei pasarele pentru pietoni și bicicliști peste calea ferată, care ar facilita accesul în parc și ar crește siguranța celor care tranzitează zona.