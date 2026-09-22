Unde poți merge cu copiii într-un weekend ploios de toamnă. 7 destinații din România în care nu depinzi de vreme
Toamna poate aduce weekenduri în care ploaia schimbă toate planurile pentru o excursie în familie, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămâi acasă. În România există numeroase destinații unde o mare parte din experiență se desfășoară la interior, de la saline și castele până la muzee și aquaparkuri, astfel că vremea de afară nu trebuie să fie principalul criteriu atunci când alegi unde pleci cu cei mici.
- Salina Turda, o experiență subterană pentru întreaga familie
- Castelul Bran, o variantă pentru o zi ploioasă
- Castelul Corvinilor, istorie descoperită la interior
- Muzeul Antipa din București, o variantă educativă
- Therme București, când vrei apă indiferent de vreme
- Amazonia, aquapark interior la Timișoara
- Muzeul Copiilor din București
- Un weekend cu mai multe obiective în același oraș
Salina Turda, o experiență subterană pentru întreaga familie
Salina Turda este una dintre variantele potrivite pentru un weekend în care vremea nu ține cu turiștii. Vizita se desfășoară în subteran, iar obiectivul include mai multe zone amenajate pentru agrement și activități pentru vizitatori.
În Mina Rudolf și Mina Terezia există inclusiv activități precum mini-golf, tenis de masă, bowling și plimbări cu barca pe lacul subteran. Salina este deschisă zilnic, între orele 9:00 și 17:00, iar ultima intrare se face la 16:20, potrivit informațiilor oficiale.
Castelul Bran, o variantă pentru o zi ploioasă
Castelul Bran poate fi inclus într-un astfel de plan deoarece vizita are loc în interiorul monumentului. Pentru copii, experiența poate fi legată de explorarea încăperilor castelului, iar oferta include și Tunelul Timpului și Camerele de Tortură, disponibile ca opționale.
În perioada 1 octombrie – 31 martie, programul oficial este de luni de la 12:00 la 18:00, iar de marți până duminică de la 9:00 la 18:00. Castelul precizează însă că anumite zone pot fi închise temporar, iar programul se poate modifica în funcție de evenimente sau situații neprevăzute.
Castelul Corvinilor, istorie descoperită la interior
Și Castelul Corvinilor din Hunedoara poate fi o alegere pentru familiile care vor să transforme o zi ploioasă într-o excursie cu o componentă istorică. Biletul de vizitare include accesul la Muzeul Castelul Corvinilor, Casa Breslelor și expoziția de arheologie.
Programul de vizitare este stabilit în funcție de perioadă, iar pentru sezonul 2026 sunt disponibile și bilete online. Familiile cu copii trebuie să țină cont că administrația avertizează asupra scărilor și a unor zone aflate la înălțime, unde cei mici trebuie supravegheați.
Muzeul Antipa din București, o variantă educativă
Pentru un weekend ploios, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” oferă o alternativă care combină vizita cu activitățile educative. În programul actual sunt incluse activități interactive pentru copii, printre care proiectul „Treasure Hunt la Muzeul Antipa”, destinat elevilor din clasele 0–VIII.
Copiii sunt ghidați prin diorame și exponate, iar indiciile și provocările sunt concepute astfel încât descoperirea lumii animalelor să se facă prin joc. Muzeul organizează, de asemenea, ateliere pentru diferite categorii de vârstă, inclusiv „Întâlniri de poveste”, desfășurat în perioada septembrie 2026 – iunie 2027.
Therme București, când vrei apă indiferent de vreme
Pentru familiile care preferă o zi de distracție în apă, Therme București are zona Galaxy, dedicată inclusiv familiilor cu copii. Complexul are piscine și activități acvatice, iar zona Galaxy include și un loc de joacă interactiv pentru cei mici.
Therme precizează că Galaxy este singura zonă a complexului în care accesul este permis copiilor cu vârste între 3 și 14 ani. În interior există și o piscină cu apă termală, iar locul de joacă interactiv este conceput pentru copii și include elemente care combină mișcarea și jocul.
Amazonia, aquapark interior la Timișoara
La Timișoara, Amazonia este o altă variantă pentru familiile care vor să petreacă timpul în interior atunci când plouă. Complexul are un aquapark interior cu șapte tobogane, o zonă acvatică pentru copii, bazin de relaxare cu hidromasaj, râu leneș și bazin de înot.
Pe lângă zona acvatică, complexul include și o zonă SPA & Wellness. Printre facilitățile prezentate oficial se numără piscine cu apă termală, jacuzzi, saune și o zonă de relaxare.
Muzeul Copiilor din București
Muzeul Copiilor din București este o variantă potrivită pentru o zi ploioasă de toamnă, mai ales pentru familiile care caută activități interactive la interior. Spațiul este conceput pentru învățare prin joc și include expoziții și ateliere cu tematici schimbate periodic.
În această perioadă, până la 30 octombrie 2026, una dintre experiențele disponibile este „Detectivi în Sud: Africa, Australia și Antarctica”, o activitate în care copiii sunt invitați să exploreze cele trei continente printr-un format interactiv.
Un weekend cu mai multe obiective în același oraș
O altă idee este să alegi o destinație în care poți combina mai multe activități indoor, astfel încât o zi ploioasă să nu limiteze programul familiei. Bucureștiul, de exemplu, oferă atât muzee cu activități pentru copii, cât și centre acvatice unde vremea de afară nu afectează experiența.
La Antipa, copiii pot participa la activități interactive și pot explora expozițiile prin joc și provocări, în timp ce la Therme pot petrece timpul în zona Galaxy, unde sunt disponibile activități acvatice și un spațiu de joacă. Astfel, un weekend de toamnă poate fi organizat în jurul unor obiective care se desfășoară în principal la interior, fără ca ploaia să anuleze planurile.