Unde poți merge cu copiii într-un weekend ploios de toamnă. 7 destinații din România în care nu depinzi de vreme

În Mina Rudolf și Mina Terezia există inclusiv activități precum mini-golf, tenis de masă, bowling și plimbări cu barca pe lacul subteran. Salina este deschisă zilnic, între orele 9:00 și 17:00, iar ultima intrare se face la 16:20, potrivit informațiilor oficiale.

Castelul Bran, o variantă pentru o zi ploioasă

Castelul Bran poate fi inclus într-un astfel de plan deoarece vizita are loc în interiorul monumentului. Pentru copii, experiența poate fi legată de explorarea încăperilor castelului, iar oferta include și Tunelul Timpului și Camerele de Tortură, disponibile ca opționale.

În perioada 1 octombrie – 31 martie, programul oficial este de luni de la 12:00 la 18:00, iar de marți până duminică de la 9:00 la 18:00. Castelul precizează însă că anumite zone pot fi închise temporar, iar programul se poate modifica în funcție de evenimente sau situații neprevăzute.

Castelul Corvinilor, istorie descoperită la interior

Și Castelul Corvinilor din Hunedoara poate fi o alegere pentru familiile care vor să transforme o zi ploioasă într-o excursie cu o componentă istorică. Biletul de vizitare include accesul la Muzeul Castelul Corvinilor, Casa Breslelor și expoziția de arheologie.

Programul de vizitare este stabilit în funcție de perioadă, iar pentru sezonul 2026 sunt disponibile și bilete online. Familiile cu copii trebuie să țină cont că administrația avertizează asupra scărilor și a unor zone aflate la înălțime, unde cei mici trebuie supravegheați.

Muzeul Antipa din București, o variantă educativă

Pentru un weekend ploios, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” oferă o alternativă care combină vizita cu activitățile educative. În programul actual sunt incluse activități interactive pentru copii, printre care proiectul „Treasure Hunt la Muzeul Antipa”, destinat elevilor din clasele 0–VIII.

Copiii sunt ghidați prin diorame și exponate, iar indiciile și provocările sunt concepute astfel încât descoperirea lumii animalelor să se facă prin joc. Muzeul organizează, de asemenea, ateliere pentru diferite categorii de vârstă, inclusiv „Întâlniri de poveste”, desfășurat în perioada septembrie 2026 – iunie 2027.