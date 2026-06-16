Piscine București 2026. Cât costă intrarea la Therme, Divertiland, Lagoon Park și alte locații populare. Tarife actualizate

Zona Galaxy, dedicată familiilor și copiilor, include tobogane cu o lungime totală de 1,7 kilometri și o piscină cu valuri. Tarifele pornesc de la 71 de lei pentru adulți (3 ore, în timpul săptămânii) și ajung până la 151 de lei pentru accesul pe întreaga zi în weekend. Pentru copii, biletele încep de la 55 de lei.

The Palm este destinată exclusiv adulților și include piscine cu minerale, hidromasaj, pool bar și zone de relaxare. Accesul pentru trei ore începe de la 102 lei, iar pentru o zi întreagă în weekend ajunge la 187 de lei.

Zona Elysium oferă saune tematice, servicii spa și terapii wellness. Tarifele pornesc de la 132 de lei pentru trei ore și pot ajunge la 217 lei pentru accesul pe întreaga zi în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

Lagoon Park

Situat în nordul Capitalei, Lagoon Park propune o experiență inspirată de stațiunile exotice, cu plajă cu nisip fin și lagună artificială cu apă turcoaz.

Accesul costă 40 de lei pe oră sau 175 de lei pentru o zi întreagă. Elevii și studenții plătesc 120 de lei, iar copiii sub 14 ani beneficiază de tarif redus, de 80 de lei. Copiii cu înălțimea sub 110 centimetri au acces gratuit.

Pentru grupuri sunt disponibile și pachete speciale:

380 de lei pentru două persoane;

700 de lei pentru patru persoane.

Water Park Otopeni

Water Park Otopeni este una dintre cele mai accesibile destinații pentru familiile cu copii. Complexul include piscine, tobogane, zone de joacă și spații pentru servirea mesei.