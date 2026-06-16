Piscine București 2026. Cât costă intrarea la Therme, Divertiland, Lagoon Park și alte locații populare. Tarife actualizate
În zilele toride de vară, piscinele și parcurile acvatice din București și din apropierea Capitalei devin unele dintre cele mai căutate locuri pentru relaxare. Fie că îți dorești o experiență premium, o ieșire în familie sau o zi plină de distracție pe tobogane, există opțiuni pentru toate gusturile și bugetele.
Therme București
Therme București rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru relaxare și distracție. Complexul este împărțit în trei zone: Galaxy, The Palm și Elysium.
Zona Galaxy, dedicată familiilor și copiilor, include tobogane cu o lungime totală de 1,7 kilometri și o piscină cu valuri. Tarifele pornesc de la 71 de lei pentru adulți (3 ore, în timpul săptămânii) și ajung până la 151 de lei pentru accesul pe întreaga zi în weekend. Pentru copii, biletele încep de la 55 de lei.
The Palm este destinată exclusiv adulților și include piscine cu minerale, hidromasaj, pool bar și zone de relaxare. Accesul pentru trei ore începe de la 102 lei, iar pentru o zi întreagă în weekend ajunge la 187 de lei.
Zona Elysium oferă saune tematice, servicii spa și terapii wellness. Tarifele pornesc de la 132 de lei pentru trei ore și pot ajunge la 217 lei pentru accesul pe întreaga zi în weekend și în zilele de sărbătoare legală.
Lagoon Park
Situat în nordul Capitalei, Lagoon Park propune o experiență inspirată de stațiunile exotice, cu plajă cu nisip fin și lagună artificială cu apă turcoaz.
Accesul costă 40 de lei pe oră sau 175 de lei pentru o zi întreagă. Elevii și studenții plătesc 120 de lei, iar copiii sub 14 ani beneficiază de tarif redus, de 80 de lei. Copiii cu înălțimea sub 110 centimetri au acces gratuit.
Pentru grupuri sunt disponibile și pachete speciale:
- 380 de lei pentru două persoane;
- 700 de lei pentru patru persoane.
Water Park Otopeni
Water Park Otopeni este una dintre cele mai accesibile destinații pentru familiile cu copii. Complexul include piscine, tobogane, zone de joacă și spații pentru servirea mesei.
Tarifele pentru adulți sunt de 95 de lei în timpul săptămânii și 120 de lei în weekend.
Pentru copiii cu înălțimea sub 140 cm, biletele costă 60 de lei în timpul săptămânii și 90 de lei în weekend.
Elevii, studenții, seniorii și persoanele cu dizabilități beneficiază de tarife reduse, cuprinse între 70 și 100 de lei.
Divertiland Water Park
Divertiland Water Park își redeschide porțile pe 18 iunie 2026 și rămâne una dintre cele mai apreciate destinații pentru familii și grupuri de prieteni.
Prețurile sunt:
- adulți: 95 lei în timpul săptămânii și 120 lei în weekend;
- copii între 4 și 11 ani: 50 lei în timpul săptămânii și 70 lei în weekend;
- elevi și studenți: între 70 și 90 lei;
- seniori peste 60 de ani: 45 lei;
- persoane cu dizabilități: 40 lei.
Magic Summer Waves
Complexul din vestul Capitalei este apreciat în special de familiile cu copii datorită piscinelor tematice și zonei cu valuri.
În timpul săptămânii, un adult plătește 85 de lei, iar elevii, studenții, pensionarii și persoanele cu dizabilități achită 65 de lei. Copiii între 3 și 7 ani plătesc 45 de lei.
În weekend, tarifele cresc la 105 lei pentru adulți, 85 de lei pentru categoriile cu reducere și 55 de lei pentru copii.
Piscina Floreasca
Situată în nordul Bucureștiului, Piscina Floreasca este o opțiune populară pentru cei care caută o locație centrală.
În timpul săptămânii, accesul costă 80 de lei pentru adulți și 60 de lei pentru copii. În weekend, tarifele ajung la 120 de lei pentru adulți și 100 de lei pentru copii.
În anumite intervale orare de seară, accesul este gratuit sau beneficiază de reduceri speciale.
AQUA by Pescariu Spa
Pentru cei care caută o experiență premium, AQUA by Pescariu Spa este una dintre cele mai exclusiviste opțiuni din București.
Tarifele pentru adulți sunt de 130 de lei în timpul săptămânii și 240 de lei în weekend. Copiii cu înălțimea între 95 și 135 cm plătesc 80 de lei în timpul săptămânii și 140 de lei în weekend. Cei cu înălțimea sub 95 cm beneficiază de acces gratuit.
Daimon Pool
Amplasată în Parcul Tineretului, Daimon Pool oferă atât zone de înot, cât și spații de relaxare.
Programul este zilnic, între orele 09:00 și 19:00.
Prețurile sunt de 100 de lei pentru adulți și 80 de lei pentru copii în timpul săptămânii. În weekend și în zilele de sărbătoare legală, adulții plătesc 140 de lei, iar copiii 100 de lei.
Care sunt cele mai ieftine și cele mai scumpe opțiuni
Pentru cei care caută variante accesibile, Water Park Otopeni, Divertiland și Magic Summer Waves oferă bilete pentru adulți începând de la 85-95 de lei.
La polul opus, experiențele premium sunt oferite de Therme Elysium și AQUA by Pescariu Spa, unde tarifele pentru o zi de relaxare pot depăși 200 de lei de persoană.
Alegerea depinde de buget, de facilitățile dorite și de tipul de experiență pe care îl cauți, de la distracție pe tobogane și piscine cu valuri până la spa, wellness și servicii exclusiviste.