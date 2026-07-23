Unde merită să te muți pentru un salariu mai bun. Diferența pe care mulți o descoperă abia după ce își schimbă orașul

În marile centre economice există mai mulți clienți, universități, furnizori, investitori și companii din domenii diferite. Acest ecosistem face firmele mai productive și le permite să ofere salarii mai mari pentru a atrage angajați.

Un exemplu simplu este cel al unui programator. Acesta poate câștiga mai bine într-un mare centru IT nu doar datorită companiei la care lucrează, ci și pentru că beneficiază de întreaga rețea de firme, universități și specialiști din jurul său.

Cercetarea care a analizat peste 500 de milioane de cariere

Pentru a înțelege cât de mult influențează orașul nivelul salariului, cercetătorii conduși de Gaurav Khanna, de la Universitatea California San Diego, au analizat istoricul profesional a peste 500 de milioane de utilizatori LinkedIn.

Ei au urmărit persoanele care și-au schimbat locul de muncă și orașul, încercând să afle cât din creșterea salarială s-a datorat mutării și cât experienței sau calificării fiecărui angajat. Rezultatele arată că unele orașe oferă un adevărat „bonus de locație”, adică salarii mai mari datorită performanței economiei locale.

Printre cele mai bune exemple se numără San Francisco și New York, unde concentrarea companiilor, inovarea și concurența dintre angajatori contribuie la creșterea veniturilor.

Un salariu mai mare poate fi anulat de costul vieții

Există însă și reversul medaliei. Marile orașe vin, de regulă, cu chirii mai ridicate, trafic intens și costuri de trai semnificativ mai mari. În multe cazuri, diferența dintre salariul nou și cheltuielile suplimentare este mult mai mică decât pare la prima vedere.

Economiștii spun că, înainte de o mutare, este important să fie analizat venitul disponibil rămas după plata chiriei, utilităților, transportului și celorlalte cheltuieli lunare.