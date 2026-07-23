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ECONOMIE

Unde merită să te muți pentru un salariu mai bun. Diferența pe care mulți o descoperă abia după ce își schimbă orașul

Unde merită să te muți pentru un salariu mai bun. Diferența pe care mulți o descoperă abia după ce își schimbă orașul
Orașele cu salarii mari nu sunt întotdeauna cele în care vei economisi mai mult (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Atunci când primesc o ofertă de muncă într-un alt oraș, cei mai mulți oameni se uită în primul rând la salariu. Dacă acesta este cu câteva sute sau chiar câteva mii de lei mai mare, mutarea pare o alegere evidentă. Economiștii avertizează însă că un salariu mai mare nu înseamnă automat și o viață mai prosperă. Costul locuinței, transportul, cheltuielile zilnice și oportunitățile de dezvoltare profesională pot cântări la fel de mult ca venitul trecut pe fluturașul de salariu.

Cuprins
  1. De ce două orașe cu salarii mari pot oferi rezultate complet diferite
  2. Cercetarea care a analizat peste 500 de milioane de cariere
  3. Un salariu mai mare poate fi anulat de costul vieții
  4. Ce înseamnă aceste concluzii pentru România
  5. Nu doar salariul ar trebui să decidă o mutare

De ce două orașe cu salarii mari pot oferi rezultate complet diferite

O analiză citată de publicațiile internaționale The Economist și Naftemporiki arată că există o diferență importantă între orașele care oferă salarii mari pentru că atrag deja angajați foarte bine pregătiți și cele în care economia locală este atât de performantă încât ridică nivelul salariilor pentru majoritatea lucrătorilor.

În marile centre economice există mai mulți clienți, universități, furnizori, investitori și companii din domenii diferite. Acest ecosistem face firmele mai productive și le permite să ofere salarii mai mari pentru a atrage angajați.

Un exemplu simplu este cel al unui programator. Acesta poate câștiga mai bine într-un mare centru IT nu doar datorită companiei la care lucrează, ci și pentru că beneficiază de întreaga rețea de firme, universități și specialiști din jurul său.

Cercetarea care a analizat peste 500 de milioane de cariere

Pentru a înțelege cât de mult influențează orașul nivelul salariului, cercetătorii conduși de Gaurav Khanna, de la Universitatea California San Diego, au analizat istoricul profesional a peste 500 de milioane de utilizatori LinkedIn.

Ei au urmărit persoanele care și-au schimbat locul de muncă și orașul, încercând să afle cât din creșterea salarială s-a datorat mutării și cât experienței sau calificării fiecărui angajat. Rezultatele arată că unele orașe oferă un adevărat „bonus de locație”, adică salarii mai mari datorită performanței economiei locale.

Printre cele mai bune exemple se numără San Francisco și New York, unde concentrarea companiilor, inovarea și concurența dintre angajatori contribuie la creșterea veniturilor.

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Un salariu mai mare poate fi anulat de costul vieții

Există însă și reversul medaliei. Marile orașe vin, de regulă, cu chirii mai ridicate, trafic intens și costuri de trai semnificativ mai mari. În multe cazuri, diferența dintre salariul nou și cheltuielile suplimentare este mult mai mică decât pare la prima vedere.

Economiștii spun că, înainte de o mutare, este important să fie analizat venitul disponibil rămas după plata chiriei, utilităților, transportului și celorlalte cheltuieli lunare.

Astfel, un salariu cu 20% mai mare poate însemna, în practică, economii similare sau chiar mai mici decât într-un oraș cu venituri ceva mai reduse, dar unde costul vieții este considerabil mai scăzut.

Ce înseamnă aceste concluzii pentru România

Același principiu poate fi observat și în România. Bucureștiul continuă să ofere cele mai mari salarii medii din țară în multe domenii, în special în IT, servicii financiare, consultanță și multinaționale. Totuși, Capitala este și orașul cu unele dintre cele mai ridicate chirii și costuri pentru locuințe, iar timpul petrecut în trafic poate influența atât cheltuielile, cât și calitatea vieții.

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai atractive centre pentru industria IT și tehnologie, însă prețurile apartamentelor și ale chiriilor au crescut puternic în ultimii ani, apropiindu-se de cele din București. Pentru mulți angajați, diferența salarială este parțial compensată de costurile mai ridicate ale locuirii.

În schimb, orașe precum Brașov, Oradea, Sibiu, Timișoara sau Iași oferă în multe sectoare salarii competitive, în timp ce costurile de trai pot fi mai echilibrate, în funcție de cartier și de domeniul de activitate. În unele cazuri, diferența dintre salariu și cheltuielile lunare poate permite economii mai mari decât într-un oraș unde veniturile sunt mai ridicate doar pe hârtie.

Nu doar salariul ar trebui să decidă o mutare

Concluzia cercetării este că alegerea unui oraș nu ar trebui făcută exclusiv după nivelul salariului afișat într-o ofertă de angajare. Perspectivele de dezvoltare profesională, posibilitatea de a schimba mai ușor locul de muncă, costul vieții și dinamica economiei locale sunt factori care pot influența mai mult situația financiară pe termen lung decât diferența dintre două salarii.

Cu alte cuvinte, orașul în care câștigi cel mai mult nu este întotdeauna și orașul în care vei reuși să pui cei mai mulți bani deoparte.

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