UNABOMBER, filmul Netflix despre Ted Kaczynski, omul care a terorizat America. Jacob Tremblay și Russell Crowe dau viață unei povești tulburătoare REVIEW
Netflix aduce în prim-plan unul dintre cele mai cunoscute cazuri criminale din istoria Statelor Unite prin UNABOMBER, un thriller inspirat din faptele lui Ted Kaczynski, matematicianul care a trimis colete-capcană timp de aproape două decenii. Filmul urmărește atât anii în care acesta era un student excepțional la Harvard, cât și ancheta FBI care a încercat să-l identifice și să-l prindă. În rolurile principale apar Jacob Tremblay, Russell Crowe și Shailene Woodley, într-o producție care încearcă să explice drumul de la un tânăr cu o inteligență ieșită din comun la un criminal responsabil pentru moartea a trei persoane și rănirea altor 23.
Lansat pe Netflix pe 25 septembrie 2026, filmul durează aproximativ o oră și 40 de minute și este regizat de Janus Metz. Povestea pornește de la un caz real, dar folosește convențiile unui thriller psihologic pentru a construi o narațiune despre izolare, obsesie, violență și limitele explicațiilor pe care le poate oferi trecutul unui criminal. UNABOMBER nu se limitează la urmărirea unui suspect, ci încearcă să reconstituie etapele care au precedat apariția uneia dintre cele mai lungi operațiuni de căutare din istoria FBI.
Jacob Tremblay îl interpretează pe Ted Kaczynski înainte de a deveni Unabomber
Filmul îl prezintă pe Ted Kaczynski în adolescență, când era considerat un talent excepțional la matematică și ajunsese să studieze la Universitatea Harvard. Jacob Tremblay, cunoscut pentru rolurile sale din Room și Wonder, îl interpretează pe tânărul care încearcă să-și găsească locul într-un mediu academic solicitant, dar care ajunge tot mai izolat de cei din jur.
Portretul construit de film pornește de la contrastul dintre capacitățile intelectuale ale lui Kaczynski și dificultățile sale de integrare socială. Personajul nu este prezentat exclusiv prin prisma crimelor care l-au făcut celebru, ci și prin experiențele din tinerețe, relațiile cu ceilalți și felul în care începe să privească societatea cu ostilitate. Această abordare îi oferă lui Tremblay ocazia de a interpreta un personaj aflat în transformare, fără ca povestea să poată fi redusă la o simplă explicație a comportamentului său ulterior.
Un moment important în parcursul tânărului este participarea la experimentele psihologice coordonate de profesorul Henry Murray, interpretat de Russell Crowe. În cadrul acestora, studenții erau supuși unor situații concepute pentru a le testa reacțiile și convingerile. Filmul acordă o atenție specială experienței lui Kaczynski în acest mediu, sugerând că perioada petrecută la Harvard a contribuit la formarea unei perspective tot mai întunecate asupra lumii.
Relația dintre student și profesor reprezintă unul dintre punctele centrale ale poveștii. Crowe interpretează un academician carismatic, cu o influență puternică asupra tânărului, dar a cărui activitate ridică întrebări despre limitele etice ale cercetării psihologice. Actorul alternează autoritatea și farmecul intelectual cu o latură neliniștitoare, în timp ce Tremblay trebuie să sugereze schimbările interioare ale unui personaj care nu poate fi înțeles doar prin rezultatele sale academice.
Totuși, legătura dintre experimentele de la Harvard și crimele comise ulterior de Kaczynski trebuie privită cu prudență. Existența cercetărilor controversate este documentată, însă prezentarea lor drept explicație directă pentru transformarea sa într-un criminal ar simplifica excesiv un caz complex. Filmul folosește această experiență pentru a construi tensiune dramatică, iar spectatorul trebuie să facă diferența între interpretarea cinematografică și ceea ce poate fi demonstrat istoric.
Shailene Woodley conduce ancheta FBI într-o poveste desfășurată pe două planuri
Narațiunea alternează între anii de formare ai lui Kaczynski și perioada în care FBI încearcă să-l identifice. Această structură îi permite regizorului Janus Metz să urmărească în paralel transformarea personajului și eforturile anchetatorilor de a găsi un tipar în atacurile cu bombe trimise prin poștă.
Shailene Woodley interpretează agentul FBI Joanne Miller, personajul care conduce investigația în film. Miller este o figură fictivă, construită pentru nevoile dramatice ale poveștii, nu un portret direct al unei singure persoane reale implicate în anchetă. Prin intermediul ei, spectatorul urmărește dificultățile unei investigații în care indiciile sunt fragmentare, atacurile se întind pe o perioadă îndelungată, iar autorul pare să evite orice tipar ușor de identificat.
Investigația capătă greutate tocmai pentru că nu se bazează pe o confruntare simplă între un criminal și un agent. Ancheta presupune interpretarea unor mesaje, compararea unor evenimente și înțelegerea logicii din spatele atacurilor. În același timp, presiunea publică și riscul unor noi victime fac ca fiecare pistă să conteze. Filmul folosește aceste elemente pentru a menține suspansul, chiar dacă publicul știe deja identitatea persoanei aflate în centrul poveștii.
Distribuția secundară îi include pe Annabelle Wallis, în rolul lui Christiana Morgan, colaboratoarea lui Murray, Alexander Ludwig, Steven Ogg și Marc Menchaca. Aceștia completează cele două planuri ale narațiunii, de la mediul universitar până la echipa care încearcă să-l găsească pe autorul atentatelor.
Unul dintre avantajele acestei structuri este că filmul nu trebuie să transforme fiecare secvență într-o reconstituire a unui atac. O parte importantă a tensiunii provine din încercarea de a înțelege cum se leagă evenimentele și de ce anchetatorii au nevoie de atât de mult timp pentru a ajunge la o concluzie. În același timp, trecerile dintre trecut și anchetă pot reduce uneori spațiul acordat detaliilor istorice, deoarece povestea trebuie să păstreze ritmul unui thriller de lungmetraj.
Ce păstrează filmul din cazul real și unde începe ficțiunea
Ted Kaczynski a fost responsabil pentru o campanie de atentate cu bombe prin poștă desfășurată între 1978 și 1995. Atacurile au ucis trei persoane și au rănit alte 23. Cazul a devenit cunoscut sub numele de Unabomber, iar ancheta a reprezentat una dintre cele mai dificile operațiuni de acest fel pentru autoritățile americane.
Kaczynski a fost arestat în 1996, după ce fratele său, David, a recunoscut asemănări între scrierile sale și textul atribuit autorului atentatelor. Manifestul publicat de Kaczynski, cunoscut sub titlul Industrial Society and Its Future, conținea criticile sale radicale la adresa societății industriale și a tehnologiei moderne. Aceste idei au devenit o parte importantă a felului în care cazul a fost discutat ulterior, dar nu trebuie confundate cu o justificare a violenței.
Filmul Netflix folosește aceste repere pentru a construi o poveste despre un om care ajunge să transforme resentimentul în acțiuni criminale. Totuși, unele personaje și relații sunt adaptate pentru ecran. Joanne Miller, de exemplu, este un personaj fictiv, iar dinamica dintre ea și ceilalți membri ai anchetei trebuie înțeleasă ca parte a dramatizării.
Această distincție este importantă în cazul producțiilor inspirate din evenimente reale. Un film de aproximativ 100 de minute nu poate reda în detaliu toate etapele unei anchete întinse pe ani și nici nu poate explica integral motivele unui criminal. Pentru a obține o poveste coerentă, scenariul selectează anumite evenimente, comprimă perioade și creează personaje care pot reprezenta mai multe aspecte ale investigației.
Scenariul este semnat de Sam Chalsen și Nelson Greaves, iar regia îi aparține lui Janus Metz. Producția încearcă să păstreze echilibrul dintre drama biografică și thrillerul polițist, folosind trecutul lui Kaczynski pentru a susține tensiunea din anchetă. Rezultatul trebuie evaluat atât ca poveste cinematografică, cât și prin felul în care tratează responsabilitatea de a prezenta un caz cu victime reale.
Principalul punct de interes al filmului este distribuția. Jacob Tremblay trebuie să susțină transformarea unui adolescent cu rezultate intelectuale remarcabile într-un personaj tot mai izolat, în timp ce Russell Crowe aduce experiența necesară unui rol construit în jurul autorității și influenței profesorului Henry Murray. Shailene Woodley completează triunghiul principal printr-un personaj care oferă publicului acces la perspectiva anchetatorilor.
Structura pe două planuri poate atrage spectatorii interesați de producții true crime, mai ales pe cei care preferă poveștile în care investigația și portretul psihologic se dezvoltă în paralel. În loc să urmărească exclusiv cronologia atacurilor, filmul încearcă să arate cum trecutul suspectului și căutarea sa de către FBI ajung să se intersecteze.
Există însă o limită importantă a acestei abordări: încercarea de a explica un criminal prin experiențele din tinerețe poate crea impresia unei legături directe între suferință, izolare și violență. În realitate, astfel de comportamente nu pot fi explicate printr-un singur episod sau printr-o singură relație. De aceea, scenele despre experimentele psihologice de la Harvard merită privite ca parte a interpretării dramatice a filmului, nu ca o demonstrație definitivă a cauzelor crimelor.
Pentru cei care cunosc deja cazul, interesul poate veni mai ales din interpretările actorilor și din modul în care filmul reconstruiește ancheta. Pentru spectatorii care descoperă povestea pentru prima dată, producția oferă o introducere accesibilă într-un dosar complex, dar nu înlocuiește documentarele și sursele istorice dedicate subiectului.
UNABOMBER este o alegere potrivită pentru cei care urmăresc thrillere inspirate din fapte reale și drame despre investigații de lungă durată. Filmul are la dispoziție o distribuție cunoscută și un caz care oferă suficient material pentru o poveste tensionată. Valoarea sa depinde însă și de capacitatea spectatorului de a separa dramatizarea de faptele documentate. Cea mai interesantă întrebare pe care o lasă în urmă nu este dacă trecutul poate explica fiecare decizie a lui Kaczynski, ci cât de mult poate reconstrui cinematografia din viața unui om fără să transforme explicația într-o scuză.