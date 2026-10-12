UNABOMBER, filmul Netflix despre Ted Kaczynski, omul care a terorizat America. Jacob Tremblay și Russell Crowe dau viață unei povești tulburătoare REVIEW

Jacob Tremblay îl interpretează pe Ted Kaczynski înainte de a deveni Unabomber

Filmul îl prezintă pe Ted Kaczynski în adolescență, când era considerat un talent excepțional la matematică și ajunsese să studieze la Universitatea Harvard. Jacob Tremblay, cunoscut pentru rolurile sale din Room și Wonder, îl interpretează pe tânărul care încearcă să-și găsească locul într-un mediu academic solicitant, dar care ajunge tot mai izolat de cei din jur.

Portretul construit de film pornește de la contrastul dintre capacitățile intelectuale ale lui Kaczynski și dificultățile sale de integrare socială. Personajul nu este prezentat exclusiv prin prisma crimelor care l-au făcut celebru, ci și prin experiențele din tinerețe, relațiile cu ceilalți și felul în care începe să privească societatea cu ostilitate. Această abordare îi oferă lui Tremblay ocazia de a interpreta un personaj aflat în transformare, fără ca povestea să poată fi redusă la o simplă explicație a comportamentului său ulterior.

Un moment important în parcursul tânărului este participarea la experimentele psihologice coordonate de profesorul Henry Murray, interpretat de Russell Crowe. În cadrul acestora, studenții erau supuși unor situații concepute pentru a le testa reacțiile și convingerile. Filmul acordă o atenție specială experienței lui Kaczynski în acest mediu, sugerând că perioada petrecută la Harvard a contribuit la formarea unei perspective tot mai întunecate asupra lumii.

Relația dintre student și profesor reprezintă unul dintre punctele centrale ale poveștii. Crowe interpretează un academician carismatic, cu o influență puternică asupra tânărului, dar a cărui activitate ridică întrebări despre limitele etice ale cercetării psihologice. Actorul alternează autoritatea și farmecul intelectual cu o latură neliniștitoare, în timp ce Tremblay trebuie să sugereze schimbările interioare ale unui personaj care nu poate fi înțeles doar prin rezultatele sale academice.

Totuși, legătura dintre experimentele de la Harvard și crimele comise ulterior de Kaczynski trebuie privită cu prudență. Existența cercetărilor controversate este documentată, însă prezentarea lor drept explicație directă pentru transformarea sa într-un criminal ar simplifica excesiv un caz complex. Filmul folosește această experiență pentru a construi tensiune dramatică, iar spectatorul trebuie să facă diferența între interpretarea cinematografică și ceea ce poate fi demonstrat istoric.

Shailene Woodley conduce ancheta FBI într-o poveste desfășurată pe două planuri

Narațiunea alternează între anii de formare ai lui Kaczynski și perioada în care FBI încearcă să-l identifice. Această structură îi permite regizorului Janus Metz să urmărească în paralel transformarea personajului și eforturile anchetatorilor de a găsi un tipar în atacurile cu bombe trimise prin poștă.

Shailene Woodley interpretează agentul FBI Joanne Miller, personajul care conduce investigația în film. Miller este o figură fictivă, construită pentru nevoile dramatice ale poveștii, nu un portret direct al unei singure persoane reale implicate în anchetă. Prin intermediul ei, spectatorul urmărește dificultățile unei investigații în care indiciile sunt fragmentare, atacurile se întind pe o perioadă îndelungată, iar autorul pare să evite orice tipar ușor de identificat.