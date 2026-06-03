Un submarin dispărut în Al Doilea Război Mondial a fost găsit după 82 de ani. Ce s-a întâmplat cu marinarii

Confirmarea identității navei a venit după analizarea unor date și imagini colectate de cercetători internaționali în cadrul mai multor expediții desfășurate în ultimii ani.

Ultima misiune a submarinului USS Herring

USS Herring a fost lansat la apă în ianuarie 1942 și a intrat oficial în serviciul Marinei Statelor Unite câteva luni mai târziu. În timpul războiului, submarinul a participat la opt misiuni de luptă atât în Oceanul Atlantic, cât și în Pacific.

În ultima sa patrulă, nava a reușit să scufunde mai multe vase inamice, inclusiv patru cargouri japoneze. Însă succesul operațiunii avea să fie urmat de un final tragic.

Ultimul contact vizual cu USS Herring a avut loc în seara zilei de 31 mai 1944, când echipajul submarinului american USS Barb s-a întâlnit cu acesta pentru stabilirea zonelor de patrulare din apropierea insulelor Kurile.

În dimineața următoare, marinarii de pe USS Barb au raportat explozii puternice în depărtare, specifice atacurilor antisubmarin. Documentele istorice japoneze consultate ulterior au confirmat că USS Herring a fost lovit de două proiectile trase de o baterie de coastă în timpul unui contraatac.

Loviturile au fost fatale, iar submarinul s-a scufundat împreună cu întregul său echipaj format din 83 de oameni. După ce nava nu a mai raportat poziția către baza americană de la Midway, aceasta a fost declarată pierdută în vara anului 1944.

Epava este acum considerată un mormânt de război

Primele indicii privind localizarea submarinului au apărut încă din 2017, în urma unei expediții comune desfășurate de cercetători ruși și reprezentanți ai armatei ruse. O nouă misiune organizată în 2022 a documentat mai detaliat starea epavei și a inclus amplasarea unei plăci comemorative în memoria marinarilor dispăruți.