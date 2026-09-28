Un student român a câștigat medalia de bronz la WorldSkills Shanghai 2026. Performanța obținută de Bogdan Nimerenco

Bogdan Nimerenco a câștigat bronzul la Digital Interactive Media Design

Performanța studentului român a venit într-un domeniu aflat la intersecția dintre tehnologie și creativitate. Digital Interactive Media Design presupune competențe de design vizual, UX/UI, comunicare digitală și dezvoltarea unor experiențe interactive.

Categoria a fost inclusă pentru prima dată în programul WorldSkills Competition chiar la ediția din 2026, fiind una dintre noile competențe introduse pe fondul transformărilor tehnologice și al dezvoltării industriilor digitale.

Bogdan Nimerenco a participat în calitate de competitor, iar pregătirea sa a fost coordonată de lect. univ. dr. George Prundaru, cadru didactic în cadrul aceluiași departament al FSPAC și expert WorldSkills România.

George Prundaru activează în domenii precum design editorial, comunicare vizuală, UX/UI design, branding, aplicații digitale și jocuri video. În cadrul WorldSkills, experții nu se ocupă doar de pregătirea concurenților, ci participă și la organizarea probelor și la procesul de evaluare, pe baza standardelor stabilite pentru fiecare domeniu.

Rectorul UBB, după rezultatul obținut la Shanghai

Universitatea Babeș-Bolyai a prezentat rezultatul drept o confirmare a competențelor dezvoltate de studenți în domeniul media digitală.

Rectorul UBB, Daniel David, a transmis că performanța confirmă „valoarea studenților și a colegilor noștri” și relevanța unui model universitar în care educația, creativitatea și competențele aplicate se întâlnesc. Rectorul a subliniat și importanța domeniului Media Digitală în contextul actualelor transformări profesionale și tehnologice.

Participarea la competiție fusese anunțată încă de la începutul lunii septembrie. Echipa UBB care urma să reprezinte România la Shanghai era formată din Bogdan Nimerenco și George Prundaru.