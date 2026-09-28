Un student român a câștigat medalia de bronz la WorldSkills Shanghai 2026. Performanța obținută de Bogdan Nimerenco
Un student al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a obținut o performanță importantă pentru România la WorldSkills Shanghai 2026. Bogdan Nimerenco a câștigat medalia de bronz la secțiunea Digital Interactive Media Design, categorie introdusă în premieră în programul competiției mondiale în acest an.
Tânărul este student al Departamentului de Jurnalism și Media Digitală din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) a UBB. Competiția desfășurată în China a reunit aproximativ 1.400 de tineri din peste 70 de țări și regiuni, care și-au testat abilitățile în 64 de domenii profesionale.
Bogdan Nimerenco a câștigat bronzul la Digital Interactive Media Design
Performanța studentului român a venit într-un domeniu aflat la intersecția dintre tehnologie și creativitate. Digital Interactive Media Design presupune competențe de design vizual, UX/UI, comunicare digitală și dezvoltarea unor experiențe interactive.
Categoria a fost inclusă pentru prima dată în programul WorldSkills Competition chiar la ediția din 2026, fiind una dintre noile competențe introduse pe fondul transformărilor tehnologice și al dezvoltării industriilor digitale.
Bogdan Nimerenco a participat în calitate de competitor, iar pregătirea sa a fost coordonată de lect. univ. dr. George Prundaru, cadru didactic în cadrul aceluiași departament al FSPAC și expert WorldSkills România.
George Prundaru activează în domenii precum design editorial, comunicare vizuală, UX/UI design, branding, aplicații digitale și jocuri video. În cadrul WorldSkills, experții nu se ocupă doar de pregătirea concurenților, ci participă și la organizarea probelor și la procesul de evaluare, pe baza standardelor stabilite pentru fiecare domeniu.
Rectorul UBB, după rezultatul obținut la Shanghai
Universitatea Babeș-Bolyai a prezentat rezultatul drept o confirmare a competențelor dezvoltate de studenți în domeniul media digitală.
Rectorul UBB, Daniel David, a transmis că performanța confirmă „valoarea studenților și a colegilor noștri” și relevanța unui model universitar în care educația, creativitatea și competențele aplicate se întâlnesc. Rectorul a subliniat și importanța domeniului Media Digitală în contextul actualelor transformări profesionale și tehnologice.
Participarea la competiție fusese anunțată încă de la începutul lunii septembrie. Echipa UBB care urma să reprezinte România la Shanghai era formată din Bogdan Nimerenco și George Prundaru.
România a avut 13 concurenți la WorldSkills Shanghai 2026
WorldSkills Shanghai 2026 a reprezentat cea de-a 48-a ediție a competiției mondiale și s-a desfășurat între 22 și 27 septembrie, la Shanghai, în China.
La ediția din acest an au participat aproximativ 1.400 de competitori din peste 70 de țări și regiuni, înscriși în 64 de domenii. România a fost reprezentată de 13 tineri, în 11 secțiuni de concurs.
Pe lângă Digital Interactive Media Design, delegația României a avut concurenți în domenii precum mecanică auto, gastronomie, instalații electrice, recepție hotelieră și infrastructură de rețele ITC.
Participanții români au fost selectați în urma competițiilor naționale WorldSkills din domeniile lor de specializare și au parcurs perioade extinse de pregătire înaintea concursului mondial.
Ce este WorldSkills Competition
WorldSkills Competition este organizată o dată la doi ani și este una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate competențelor profesionale.
Spre deosebire de un concurs bazat în principal pe cunoștințe teoretice, probele WorldSkills urmăresc modul în care participanții își folosesc competențele în situații apropiate de cele întâlnite în activitatea profesională. Standardele și tehnologiile utilizate sunt adaptate domeniilor în care concurează participanții.
Tocmai de aceea, domeniile competiției sunt foarte diverse, de la meserii tehnice și servicii până la tehnologia informației și noile specializări digitale.
Pentru Bogdan Nimerenco, ediția de la Shanghai a însemnat participarea chiar la prima competiție WorldSkills în care Digital Interactive Media Design a fost inclusă în program. Studentul UBB a încheiat concursul pe podium, cu medalia de bronz, într-un domeniu care combină designul, tehnologia și comunicarea digitală.