Un semnal radio de la o planetă i-a surprins pe astronomi. Ce ar putea explica descoperirea venită de la 63 de ani-lumină

Semnalul are o explicație naturală: procese asociate aurorelor și unui câmp magnetic extrem de puternic. Descoperirea nu reprezintă un indiciu al existenței unei civilizații extraterestre.

Cum au stabilit astronomii de unde vine semnalul

Observațiile au fost realizate cu MeerKAT, o rețea de 64 de antene radio din Africa de Sud. Cercetătorii au înregistrat impulsuri repetate și au detectat emisia la mai multe frecvențe, ceea ce le-a permis să analizeze atât poziția sursei, cât și proprietățile semnalului.

Au mai existat indicii privind emisii radio asociate unor exoplanete. Problema era că astronomii nu puteau exclude steaua din apropiere ca sursă. În acest caz, echipa spune că a separat poziția semnalului de cea a stelei și l-a atribuit planetei Beta Pictoris b.

Rezultatele sunt descrise într-un studiu semnat de Kevin N. Ortiz Ceballos, Edo Berger și Yvette Cendes, publicat pe platforma arXiv pe 15 septembrie. Lucrarea este deocamdată un preprint: concluziile nu au trecut încă prin evaluarea științifică independentă necesară publicării într-o revistă de specialitate.

O planetă cu un câmp magnetic surprinzător

Explicația propusă implică particule încărcate electric care se deplasează într-un câmp magnetic intens și generează unde radio. Procese înrudite produc aurorele de pe Jupiter. Pe Pământ, interacțiunile dintre particulele solare și câmpul magnetic al planetei stau la originea spectacolelor luminoase de la poli.

Frecvențele observate indică un câmp magnetic foarte puternic în regiunea care produce emisia. Edo Berger, profesor la Harvard, a explicat pentru CNN că intensitatea dedusă este de cel puțin 200 de ori mai mare decât cea a câmpului magnetic al lui Jupiter.

Pentru astronomi, asemenea măsurători pot dezvălui cum interacționează o planetă cu mediul din jur și pot oferi indicii despre interiorul și atmosfera sa. Undele radio ar adăuga astfel informații greu de obținut doar din imaginile unui telescop.