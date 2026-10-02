Un semnal radio de la o planetă i-a surprins pe astronomi. Ce ar putea explica descoperirea venită de la 63 de ani-lumină
Când Kevin Ortiz Ceballos a observat semnalul în datele radiotelescopului, s-a dus la profesorul său cu o descoperire greu de crezut. Astronomii urmăreau un sistem planetar cunoscut, dar găsiseră ceva neașteptat: unde radio care păreau să provină direct de la una dintre planetele sale.
Echipa susține că a identificat prima emisie radio localizată fără ambiguitate pe o planetă din afara Sistemului Solar. Este vorba despre Beta Pictoris b, un gigant gazos aflat la aproximativ 63 de ani-lumină de Pământ, cu o masă de circa 12 ori mai mare decât a lui Jupiter.
Semnalul are o explicație naturală: procese asociate aurorelor și unui câmp magnetic extrem de puternic. Descoperirea nu reprezintă un indiciu al existenței unei civilizații extraterestre.
Cum au stabilit astronomii de unde vine semnalul
Observațiile au fost realizate cu MeerKAT, o rețea de 64 de antene radio din Africa de Sud. Cercetătorii au înregistrat impulsuri repetate și au detectat emisia la mai multe frecvențe, ceea ce le-a permis să analizeze atât poziția sursei, cât și proprietățile semnalului.
Au mai existat indicii privind emisii radio asociate unor exoplanete. Problema era că astronomii nu puteau exclude steaua din apropiere ca sursă. În acest caz, echipa spune că a separat poziția semnalului de cea a stelei și l-a atribuit planetei Beta Pictoris b.
Rezultatele sunt descrise într-un studiu semnat de Kevin N. Ortiz Ceballos, Edo Berger și Yvette Cendes, publicat pe platforma arXiv pe 15 septembrie. Lucrarea este deocamdată un preprint: concluziile nu au trecut încă prin evaluarea științifică independentă necesară publicării într-o revistă de specialitate.
O planetă cu un câmp magnetic surprinzător
Explicația propusă implică particule încărcate electric care se deplasează într-un câmp magnetic intens și generează unde radio. Procese înrudite produc aurorele de pe Jupiter. Pe Pământ, interacțiunile dintre particulele solare și câmpul magnetic al planetei stau la originea spectacolelor luminoase de la poli.
Frecvențele observate indică un câmp magnetic foarte puternic în regiunea care produce emisia. Edo Berger, profesor la Harvard, a explicat pentru CNN că intensitatea dedusă este de cel puțin 200 de ori mai mare decât cea a câmpului magnetic al lui Jupiter.
Pentru astronomi, asemenea măsurători pot dezvălui cum interacționează o planetă cu mediul din jur și pot oferi indicii despre interiorul și atmosfera sa. Undele radio ar adăuga astfel informații greu de obținut doar din imaginile unui telescop.
Echipa a solicitat observații suplimentare. Următoarea provocare este să confirme interpretarea și să înțeleagă de ce această planetă are un magnetism atât de puternic.