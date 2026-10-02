Noul an școlar aduce schimbări majore pentru liceeni. Programa se modifică după aproape 20 de ani și apar materii noi
Anul școlar 2026-2027 vine cu schimbări importante pentru elevii din România, iar cele mai multe noutăți îi vizează pe cei care intră în clasa a IX-a. Aceștia formează prima generație de liceeni care va studia după noile planuri-cadru și noile programe, revizuite după aproape două decenii.
Pe lângă modificările aduse materiilor deja cunoscute, în oferta școlară apar discipline noi, iar modul de predare se schimbă în mai multe domenii. Printre noutăți se numără Astronomia, dar și „Dezvoltare personală și consiliere în carieră”, disciplină obligatorie.
Cum arată anul școlar 2026-2027
Cursurile au început pe 7 septembrie 2026, iar pentru majoritatea elevilor se vor încheia pe 18 iunie 2027. În total, anul școlar cuprinde 36 de săptămâni de cursuri.
Prima perioadă de cursuri se desfășoară între 7 septembrie și 23 octombrie, iar prima vacanță este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Elevii revin la școală pe 2 noiembrie și vor avea cursuri până pe 22 decembrie.
Vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie și se termină pe 10 ianuarie 2027. În februarie și martie va exista din nou vacanța mobilă de o săptămână, perioada exactă fiind stabilită la nivelul fiecărui județ și în București.
Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai, iar ultima perioadă de cursuri începe pe 5 mai și se încheie pe 18 iunie. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie 2027.
De asemenea, pe 5 octombrie 2026, de Ziua internațională a Educației, nu se organizează cursuri.
Elevii din clasele terminale vor termina școala mai devreme. Clasele a XII-a de la zi și a XIII-a de la seral și frecvență redusă încheie cursurile pe 4 iunie 2027, în timp ce elevii de clasa a VIII-a termină pe 11 iunie.
Schimbarea majoră pentru elevii care intră în clasa a IX-a
Noutatea importantă a acestui an este introducerea noilor programe de liceu. Schimbarea se face treptat, astfel că în 2026-2027 doar elevii de clasa a IX-a vor studia după acestea.
Elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a continuă să învețe, pentru moment, după programele anterioare. În anii următori, noul sistem va avansa odată cu generația care începe acum liceul.
Una dintre cele mai vizibile transformări apare la Limba și literatura română. Literatura este organizată într-un parcurs care începe cu primele texte scrise în limba română, continuă cu umanismul și iluminismul și ajunge la pașoptism, „Dacia literară”, „Junimea” și realismul secolului al XIX-lea.
Printre autorii recomandați pentru clasa a IX-a se află Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Ion Heliade-Rădulescu, Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Ion Creangă, Ioan Slavici și I.L. Caragiale. Sunt incluși, pentru contextualizare, și autori străini precum Molière, Mary Shelley, Stendhal, Balzac și George Eliot.
Profesorii nu sunt obligați să parcurgă toate operele autorilor menționați, având libertatea de a selecta textele în limitele stabilite de programă.
Mihai Eminescu nu apare între autorii recomandați pentru clasa a IX-a. Studierea romantismului eminescian este prevăzută în parcursul clasei a X-a.
Social media și inteligența artificială intră la orele de Română
Programa încearcă să apropie materia și de felul în care adolescenții comunică în prezent. Astfel, printre activitățile propuse se regăsesc analiza postărilor și comentariilor din social media, a articolelor online sau a conversațiilor din grupurile de chat.
Elevii pot primi, de exemplu, sarcina de a transforma o știre într-o postare pentru rețelele sociale sau de a adapta un text vechi la limbajul jurnalistic actual.
Și inteligența artificială își face loc în activitățile propuse. Un instrument AI poate fi utilizat, de exemplu, pentru transformarea unui text arhaic într-unul redactat în româna contemporană. Accentul cade însă și pe înțelegerea și evaluarea rezultatului obținut, nu doar pe folosirea tehnologiei.
Noua programă de Română a generat controverse în perioada elaborării. O variantă inițială a fost criticată de mii de profesori, cercetători și specialiști, inclusiv pentru accentul pus pe parcurgerea istorică a literaturii și pentru introducerea cronicarilor încă din clasa a IX-a. Forma finală a adus modificări și o libertate mai mare pentru profesori în selectarea textelor.
Ce se schimbă la Matematică
Modificări apar și la Matematică. Noua programă pune un accent mai mare pe folosirea conceptelor în situații concrete, pe rezolvarea problemelor și pe capacitatea elevului de a explica și argumenta soluția găsită.
În clasa a IX-a sunt abordate elemente de logică matematică, mulțimi și numere, algebră, funcții și geometrie.
Instrumentele digitale vor putea fi utilizate pentru reprezentarea, explorarea și verificarea rezultatelor. În cazul profilului Matematică-Informatică, elevii sunt încurajați inclusiv să analizeze critic rezultatele furnizate de instrumentele digitale și să le compare cu propriul raționament.
Tot la profilul Matematică-Informatică apar modificări în numărul de ore. Noua structură prevede ore suplimentare pentru Matematică, Informatică și Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, schimbările aplicându-se generației care intră în clasa a IX-a.
Materii și opționale noi pentru liceeni
Noile planuri-cadru aduc și discipline care nu făceau parte în această formă din programul obișnuit al liceenilor.
Printre acestea se numără „Dezvoltare personală și consiliere în carieră”, gândită pentru a-i ajuta pe adolescenți să își înțeleagă mai bine opțiunile educaționale și profesionale. Disciplina include teme legate de autocunoaștere, alegerea traseului educațional și pregătirea pentru viața profesională.
În oferta de opționale apare și Astronomia, alături de alte discipline pe care școlile le pot pune la dispoziția elevilor în funcție de profil, resurse și opțiunile comunității școlare.
Schimbările din 2026-2027 reprezintă doar începutul tranziției. În acest an, noua programă este aplicată clasei a IX-a, urmând ca, treptat, noile reguli să ajungă și la următoarele clase de liceu.