Noul an școlar aduce schimbări majore pentru liceeni. Programa se modifică după aproape 20 de ani și apar materii noi

Cum arată anul școlar 2026-2027

Cursurile au început pe 7 septembrie 2026, iar pentru majoritatea elevilor se vor încheia pe 18 iunie 2027. În total, anul școlar cuprinde 36 de săptămâni de cursuri.

Prima perioadă de cursuri se desfășoară între 7 septembrie și 23 octombrie, iar prima vacanță este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Elevii revin la școală pe 2 noiembrie și vor avea cursuri până pe 22 decembrie.

Vacanța de iarnă începe pe 23 decembrie și se termină pe 10 ianuarie 2027. În februarie și martie va exista din nou vacanța mobilă de o săptămână, perioada exactă fiind stabilită la nivelul fiecărui județ și în București.

Vacanța de primăvară este programată între 24 aprilie și 4 mai, iar ultima perioadă de cursuri începe pe 5 mai și se încheie pe 18 iunie. Vacanța de vară va începe pe 19 iunie 2027.

De asemenea, pe 5 octombrie 2026, de Ziua internațională a Educației, nu se organizează cursuri.

Elevii din clasele terminale vor termina școala mai devreme. Clasele a XII-a de la zi și a XIII-a de la seral și frecvență redusă încheie cursurile pe 4 iunie 2027, în timp ce elevii de clasa a VIII-a termină pe 11 iunie.

Schimbarea majoră pentru elevii care intră în clasa a IX-a

Noutatea importantă a acestui an este introducerea noilor programe de liceu. Schimbarea se face treptat, astfel că în 2026-2027 doar elevii de clasa a IX-a vor studia după acestea.