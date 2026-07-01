Un sat din Cluj intră pe harta mondială a inteligenței artificiale. Centrul AI de 860 de milioane de euro va fi construit sub pământ, dar ridică multe întrebări
În comuna Luna din județul Cluj ar putea apărea una dintre cele mai neobișnuite investiții tehnologice anunțate vreodată în România: un centru de date pentru inteligență artificială și calcul cuantic, construit în mare parte sub pământ. Proiectul este prezentat cu o capacitate de 80 MW și o valoare de până la un miliard de dolari în prima etapă, cifre care îl plasează într-o categorie rară pentru piața locală.
Dincolo de ambiția tehnologică, planul ridică însă întrebări serioase despre sursa finanțării, terenul vizat, necesarul de energie, răcirea echipamentelor și impactul asupra comunității din apropierea râului Arieș, scrie PressOne. Un centru de date nu este o simplă clădire plină de servere, iar la dimensiunea propusă pentru Luna, fiecare detaliu – de la alimentarea electrică până la evacuarea căldurii – devine esențial.
Un proiect imens pentru o comună mică din Cluj
DriverAI, companie americană care promovează soluții de inteligență artificială și infrastructură digitală, a anunțat intenția de a dezvolta în Luna un centru de date de 80 MW, realizat în patru faze de câte 20 MW. Proiectul ar combina servere cu GPU-uri de mare densitate, folosite pentru antrenarea și rularea modelelor AI, cu infrastructură de calcul cuantic.
Centrul este prezentat drept o premieră în România, dar expresia „AI cuantic” trebuie privită cu atenție. GPU-urile și calculatoarele cuantice sunt tehnologii diferite, cu nevoi complet diferite de operare. Un cluster de servere AI are nevoie de energie foarte multă, răcire lichidă și rețele rapide. Un computer cuantic are nevoie, în funcție de tehnologia folosită, de un mediu extrem de controlat, echipamente criogenice, protecție împotriva vibrațiilor și temperaturi apropiate de zero absolut.
Până acum, nu au fost anunțați public producătorii de echipamente cuantice care ar urma să fie implicați în proiect. Asta nu înseamnă că nu există discuții sau parteneriate în spate, dar în acest moment sunt mai multe informații despre dimensiunea investiției decât despre tehnologia concretă care ar urma să fie instalată.
Proiectul continuă discuția începută odată cu centrul de date cu tehnologie cuantică anunțat la Cluj. România are nevoie de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială, mai ales dacă vrea să nu depindă exclusiv de servere aflate în Statele Unite sau Asia. Totuși, o investiție de această scară trebuie explicată în detaliu, nu doar prezentată prin cifre spectaculoase.
De ce ar fi construit centrul de date sub pământ
DriverAI susține că amplasarea subterană ar ajuta la stabilizarea temperaturii, la reducerea impactului vizual și la îmbunătățirea securității fizice. În teorie, există avantaje clare. Temperatura solului, la o anumită adâncime, este mai constantă decât cea de la suprafață, iar infrastructura amplasată în subteran este mai protejată de vreme severă, acces neautorizat și fluctuații mari de temperatură.
Totuși, subteran nu înseamnă că problema răcirii dispare. Un centru de date de 80 MW poate transforma o cantitate enormă de electricitate în căldură. Rocile din jur pot ajuta temporar la amortizarea variațiilor de temperatură, dar nu pot absorbi la nesfârșit energia termică produsă de servere. Căldura trebuie evacuată prin sisteme active, iar acestea consumă la rândul lor electricitate.
Compania a indicat folosirea unor sisteme de răcire cu lichid în circuit închis. Este o soluție tot mai des folosită în centrele de date AI, unde rackurile moderne pot consuma zeci de kilowați fiecare, mult peste nivelul serverelor tradiționale. Răcirea cu lichid poate reduce consumul direct de apă comparativ cu sistemele care se bazează masiv pe evaporare, dar nu elimină problema energetică.
Adevărata întrebare este unde va ajunge căldura evacuată din sistem și cum va fi asigurată energia necesară. În apropierea amplasamentului se află râul Arieș, însă DriverAI a transmis că acesta nu este prevăzut drept sursă principală pentru răcire. Până la publicarea documentației tehnice și de mediu, rămâne neclar ce soluție finală va fi aleasă.
80 MW înseamnă o presiune reală asupra rețelei electrice
Capacitatea de 80 MW nu trebuie privită ca o simplă cifră de prezentare. Dacă o astfel de facilitate ar funcționa permanent la puterea maximă, ar putea consuma teoretic circa 700 GWh pe an. În practică, încărcarea nu este constantă, mai ales în perioada de dezvoltare etapizată, însă ordinul de mărime arată clar că nu vorbim despre o investiție IT obișnuită.
Pentru comparație, centrele de date AI au devenit un subiect strategic tocmai din cauza consumului de electricitate. Serverele care rulează modele mari de inteligență artificială au nevoie de cipuri foarte puternice, iar aceste cipuri aduc costuri energetice și termice care cresc de la an la an. Am explicat și în materialul despre impactul centrelor de date AI asupra consumului de energie de ce discuția nu mai este doar despre software, ci despre electricitate, apă, răcire și rețele.
Proiectul este descris drept Tier III/IV, o formulare care ar trebui clarificată înainte de începerea lucrărilor. Tier III și Tier IV sunt niveluri distincte în standardele Uptime Institute. Tier III înseamnă că infrastructura poate fi întreținută fără oprirea serviciilor, în timp ce Tier IV presupune toleranță la defecte, astfel încât funcționarea să fie menținută chiar și atunci când apare o avarie neplanificată.
Pentru un centru de date destinat aplicațiilor critice, diferența este uriașă. Nivelul Tier IV presupune redundanțe costisitoare pentru alimentare, generatoare, baterii, răcire și conectivitate. Nu este suficient să existe servere performante: fiecare sistem important trebuie dublat sau proiectat astfel încât defectarea unei componente să nu oprească operațiunile.
Miza pentru România este mare, dar întrebările sunt și mai mari
Luna ar putea deveni un punct important pe harta infrastructurii AI din Europa Centrală și de Est. Apropierea de Cluj-Napoca, de universități și de companii din zona tehnologică este un argument logic. În plus, nevoia de capacitate de calcul locală devine tot mai importantă pentru companii, instituții și proiecte care nu își permit să depindă exclusiv de infrastructură externă.
Pe de altă parte, un proiect de un miliard de dolari nu poate fi judecat doar după promisiunea de a aduce tehnologie de ultimă generație. Investitorii, autoritățile locale și comunitatea trebuie să știe cine finanțează efectiv construcția, ce impact va avea asupra rețelei electrice, ce presupune sistemul de răcire, ce avize sunt necesare și cum va fi protejat mediul din apropierea Arieșului.
Mai există și situația juridică a terenului, contestată în instanță de o firmă care a concesionat o parcelă în vecinătatea amplasamentului. Până la rezolvarea acestui aspect și până la apariția documentației de mediu și tehnice, proiectul rămâne mai degrabă o promisiune foarte mare decât o investiție complet conturată.
Centrul Quantum AI de la Luna poate deveni un moment important pentru tehnologia românească. Dar tocmai pentru că este atât de ambițios, are nevoie de răspunsuri la fel de clare precum cifrele care l-au făcut celebru.