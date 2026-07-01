Un sat din Cluj intră pe harta mondială a inteligenței artificiale. Centrul AI de 860 de milioane de euro va fi construit sub pământ, dar ridică multe întrebări

Un proiect imens pentru o comună mică din Cluj

DriverAI, companie americană care promovează soluții de inteligență artificială și infrastructură digitală, a anunțat intenția de a dezvolta în Luna un centru de date de 80 MW, realizat în patru faze de câte 20 MW. Proiectul ar combina servere cu GPU-uri de mare densitate, folosite pentru antrenarea și rularea modelelor AI, cu infrastructură de calcul cuantic.

Centrul este prezentat drept o premieră în România, dar expresia „AI cuantic” trebuie privită cu atenție. GPU-urile și calculatoarele cuantice sunt tehnologii diferite, cu nevoi complet diferite de operare. Un cluster de servere AI are nevoie de energie foarte multă, răcire lichidă și rețele rapide. Un computer cuantic are nevoie, în funcție de tehnologia folosită, de un mediu extrem de controlat, echipamente criogenice, protecție împotriva vibrațiilor și temperaturi apropiate de zero absolut.

Până acum, nu au fost anunțați public producătorii de echipamente cuantice care ar urma să fie implicați în proiect. Asta nu înseamnă că nu există discuții sau parteneriate în spate, dar în acest moment sunt mai multe informații despre dimensiunea investiției decât despre tehnologia concretă care ar urma să fie instalată.

Proiectul continuă discuția începută odată cu centrul de date cu tehnologie cuantică anunțat la Cluj. România are nevoie de infrastructură de calcul pentru inteligență artificială, mai ales dacă vrea să nu depindă exclusiv de servere aflate în Statele Unite sau Asia. Totuși, o investiție de această scară trebuie explicată în detaliu, nu doar prezentată prin cifre spectaculoase.

De ce ar fi construit centrul de date sub pământ

DriverAI susține că amplasarea subterană ar ajuta la stabilizarea temperaturii, la reducerea impactului vizual și la îmbunătățirea securității fizice. În teorie, există avantaje clare. Temperatura solului, la o anumită adâncime, este mai constantă decât cea de la suprafață, iar infrastructura amplasată în subteran este mai protejată de vreme severă, acces neautorizat și fluctuații mari de temperatură.

Totuși, subteran nu înseamnă că problema răcirii dispare. Un centru de date de 80 MW poate transforma o cantitate enormă de electricitate în căldură. Rocile din jur pot ajuta temporar la amortizarea variațiilor de temperatură, dar nu pot absorbi la nesfârșit energia termică produsă de servere. Căldura trebuie evacuată prin sisteme active, iar acestea consumă la rândul lor electricitate.

Compania a indicat folosirea unor sisteme de răcire cu lichid în circuit închis. Este o soluție tot mai des folosită în centrele de date AI, unde rackurile moderne pot consuma zeci de kilowați fiecare, mult peste nivelul serverelor tradiționale. Răcirea cu lichid poate reduce consumul direct de apă comparativ cu sistemele care se bazează masiv pe evaporare, dar nu elimină problema energetică.