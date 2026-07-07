Subaru Trailseeker EV devine una dintre cele mai interesante electrice pentru cei care vor un SUV practic, cu gardă la sol serioasă, tracțiune integrală standard și imagine de mașină pregătită pentru drumuri grele

Modelul vine cu o baterie de 74,7 kWh și autonomie estimată la până la 281 de mile, adică aproximativ 452 de kilometri. Nu este o cifră record, dar este suficientă pentru utilizare zilnică și drumuri lungi planificate. Încărcarea rapidă ajunge la 150 kW, iar trecerea de la 10% la 80% poate dura 28 de minute. În plus, Trailseeker are port NACS standard, ceea ce îl face mai ușor de folosit în America de Nord pe infrastructura compatibilă cu rețeaua Tesla.

Ce oferă Subaru Trailseeker față de un SUV electric obișnuit

Trailseeker nu încearcă să fie cel mai aerodinamic sau cel mai futurist SUV electric. Miza lui este alta: robustețe, spațiu și tracțiune. Garda la sol este de 8,3 inci, adică aproximativ 21 de centimetri, iar sistemul Symmetrical AWD este standard. Pentru un public care asociază Subaru cu drumuri de munte, zăpadă, noroi și trasee forestiere ușoare, aceste detalii contează mai mult decât un ecran spectaculos.

Puterea totală este de 375 de cai-putere, suficientă pentru un sprint de la 0 la 96 km/h în 4,3 secunde. Subaru spune că este cel mai rapid model de serie al său vândut vreodată în Statele Unite. În plus, SUV-ul poate tracta până la 3.500 de livre, adică aproximativ 1.588 kg. Pentru o electrică de familie cu orientare outdoor, capacitatea de tractare este un argument important.

Față de Solterra, Trailseeker este cu peste 15 centimetri mai lung și aproape 2,5 centimetri mai înalt, ceea ce se traduce printr-un interior mai generos. Spațiul de încărcare din spate ajunge la 31,3 picioare cubice, adică aproximativ 886 de litri, valoare apropiată de Subaru Outback și ușor peste Tesla Model Y în configurația menționată de sursă. Pentru familii, echipamente sportive sau vacanțe, portbagajul poate fi decisiv.

Interiorul adoptă noul design Subaru, cu ecran central de 14 inci, Apple CarPlay și Android Auto wireless. Toate versiunile primesc tapițerie StartTex, iar echiparea de bază Premium include EyeSight, scaune față încălzite, hayon electric, bare de plafon, două încărcătoare wireless pentru telefon și jante de 18 inci.

Prețurile și dotările îl pun direct lângă Tesla Model Y

Gama Trailseeker 2027 va include trei versiuni. Premium pornește de la aproximativ 34.000 de euro. Limited ajunge la 43.995 de dolari, adică aproximativ 37.400 de euro, iar Touring costă 46.555 de dolari, echivalentul a circa 39.600 de euro. La aceste sume se adaugă taxele de livrare și diferențele locale, dar poziționarea rămâne interesantă.

Versiunea Limited adaugă sistem audio Harman Kardon, monitor panoramic, jante de 20 de inci, scaune spate încălzite, volan îmbrăcat în piele și priză de 120V în spate. Touring vine cu plafon panoramic din sticlă, scaune față ventilate, încălzire radiantă pentru picioare și accente vizuale suplimentare.