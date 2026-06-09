Un nou medicament dă speranță pacienților cu cancer pancreatic. Cercetătorii vorbesc despre un posibil punct de cotitură în oncologie
Lupta împotriva cancerului este adesea prezentată ca o confruntare care ar putea avea, într-o zi, un câștigător clar. În realitate, progresul medical nu apare prin descoperiri miraculoase care elimină peste noapte boala, ci prin pași mici, dar importanți, care oferă pacienților mai mult timp și șanse mai bune de supraviețuire.
La reuniunea anuală a American Society of Clinical Oncology, desfășurată recent la Chicago, au fost prezentate mai multe rezultate care ar putea schimba modul în care sunt tratate anumite forme de cancer. Printre acestea se numără noi terapii pentru cancerele de cap și gât, tratamente inovatoare pentru cancerul vezicii urinare și, poate cel mai important, un medicament experimental care a atras atenția specialiștilor din întreaga lume, scrie The Guardian.
Este vorba despre daraxonrasib, o moleculă aflată încă în faza de evaluare clinică, dar care a produs rezultate încurajatoare în cazul uneia dintre cele mai agresive forme de cancer.
Progres important pentru unul dintre cele mai letale tipuri de cancer
Cancerul pancreatic este considerat una dintre cele mai dificile afecțiuni oncologice de tratat. Boala este adesea descoperită târziu, iar opțiunile terapeutice disponibile în prezent oferă rezultate limitate.
Potrivit datelor prezentate în cadrul studiului clinic, pacienții tratați cu daraxonrasib au înregistrat o creștere semnificativă a supraviețuirii comparativ cu rezultatele obținute prin metodele existente. În medie, perioada de supraviețuire a fost extinsă de la aproximativ șase luni la circa 13 luni.
La prima vedere, diferența poate părea modestă. Pentru pacienții diagnosticați cu o boală atât de agresivă, însă, fiecare lună suplimentară poate avea o valoare enormă. Timpul câștigat poate însemna acces la noi tratamente, posibilitatea de a participa la alte studii clinice sau pur și simplu mai multe momente petrecute alături de familie.
Experții subliniază că astfel de progrese au contribuit, de-a lungul deceniilor, la transformarea multor afecțiuni considerate odinioară aproape imposibil de controlat.
De ce cercetătorii sunt atât de entuziasmați de daraxonrasib
Importanța noului medicament nu se limitează la cancerul pancreatic. Cercetătorii cred că acesta ar putea avea aplicații și în alte forme de cancer care împărtășesc anumite mecanisme biologice.
Daraxonrasib acționează asupra unei familii de proteine cunoscute sub numele de Ras. Aceste molecule joacă un rol esențial în controlul creșterii și diviziunii celulare, iar modificările lor sunt implicate în numeroase tipuri de cancer.
Timp de mai multe decenii, comunitatea științifică a considerat că aceste ținte biologice sunt extrem de dificil sau chiar imposibil de abordat prin medicamente. Evoluțiile recente din chimia farmaceutică și biologia moleculară au schimbat însă această perspectivă.
În prezent, sunt în desfășurare studii care analizează potențialul daraxonrasib și în alte tipuri de tumori. Cercetătorii investighează inclusiv utilizarea sa în anumite forme de cancer colorectal și cancer pulmonar cu celule mici, unde modificările genetice asociate familiei Ras sunt relativ frecvente.
Un alt factor care favorizează dezvoltarea unor astfel de terapii este progresul rapid al testării genetice. În ultimii ani, identificarea mutațiilor specifice care stau la baza unui cancer a devenit mult mai accesibilă, permițând medicilor să selecteze tratamente adaptate profilului biologic al fiecărui pacient.
Statisticile arată că ratele de supraviețuire pentru multe forme de cancer s-au îmbunătățit considerabil față de anii 1970 în numeroase state dezvoltate. Aceste rezultate nu au apărut datorită unei singure descoperiri revoluționare, ci prin acumularea constantă a unor progrese în diagnostic, chirurgie, radioterapie și tratamente medicamentoase.
Noul medicament nu reprezintă o vindecare universală și nici sfârșitul luptei împotriva cancerului. Totuși, rezultatele obținute până acum oferă un motiv solid de optimism și sugerează că următorii ani ar putea aduce terapii tot mai eficiente pentru pacienții care, până nu demult, aveau foarte puține opțiuni.