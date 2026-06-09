Un nou medicament dă speranță pacienților cu cancer pancreatic. Cercetătorii vorbesc despre un posibil punct de cotitură în oncologie

Este vorba despre daraxonrasib, o moleculă aflată încă în faza de evaluare clinică, dar care a produs rezultate încurajatoare în cazul uneia dintre cele mai agresive forme de cancer.

Progres important pentru unul dintre cele mai letale tipuri de cancer

Cancerul pancreatic este considerat una dintre cele mai dificile afecțiuni oncologice de tratat. Boala este adesea descoperită târziu, iar opțiunile terapeutice disponibile în prezent oferă rezultate limitate.

Potrivit datelor prezentate în cadrul studiului clinic, pacienții tratați cu daraxonrasib au înregistrat o creștere semnificativă a supraviețuirii comparativ cu rezultatele obținute prin metodele existente. În medie, perioada de supraviețuire a fost extinsă de la aproximativ șase luni la circa 13 luni.

La prima vedere, diferența poate părea modestă. Pentru pacienții diagnosticați cu o boală atât de agresivă, însă, fiecare lună suplimentară poate avea o valoare enormă. Timpul câștigat poate însemna acces la noi tratamente, posibilitatea de a participa la alte studii clinice sau pur și simplu mai multe momente petrecute alături de familie.

Experții subliniază că astfel de progrese au contribuit, de-a lungul deceniilor, la transformarea multor afecțiuni considerate odinioară aproape imposibil de controlat.

De ce cercetătorii sunt atât de entuziasmați de daraxonrasib

Importanța noului medicament nu se limitează la cancerul pancreatic. Cercetătorii cred că acesta ar putea avea aplicații și în alte forme de cancer care împărtășesc anumite mecanisme biologice.

Daraxonrasib acționează asupra unei familii de proteine cunoscute sub numele de Ras. Aceste molecule joacă un rol esențial în controlul creșterii și diviziunii celulare, iar modificările lor sunt implicate în numeroase tipuri de cancer.