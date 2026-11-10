Un microorganism de pe Pământ a reușit să se înmulțească în condiții asemănătoare celor de pe Marte. Ce au descoperit cercetătorii
Un microorganism de pe Pământ a reușit să se înmulțească într-un mediu de laborator care reproduce mai multe dintre condițiile extreme asociate cu planeta Marte. Cercetătorii au expus specia Haloferax volcanii la un amestec de factori dificili pentru majoritatea formelor de viață: lipsa oxigenului, presiune scăzută, concentrații foarte mari de sare și substanțe chimice identificate pe suprafața Planetei Roșii. Experimentul a durat 160 de zile, iar rezultatele arată că anumite microorganisme ar putea supraviețui și chiar crește în medii asemănătoare celor marțiene.
Studiul, publicat în revista Applied and Environmental Microbiology, nu demonstrează că există viață pe Marte. El arată însă că unele forme de viață terestră pot face față unei combinații de condiții care ar putea exista în anumite zone ale planetei. Descoperirea îi poate ajuta pe cercetători să regândească locurile în care ar trebui căutate eventuale microorganisme extraterestre, scrie Gizmodo.
Microorganismul ales de cercetători poate trăi în medii extrem de sărate
Haloferax volcanii este un microorganism extremofil, adică o formă de viață adaptată la condiții care ar fi dificile sau imposibile pentru majoritatea organismelor. Acesta aparține grupului arheelor și poate prospera în medii cu concentrații foarte mari de sare, asemănătoare celor despre care cercetătorii cred că ar putea exista sub suprafața planetei Marte.
Echipa coordonată de Adam Robinson, astrobiolog la Universitatea din Florida, a vrut să afle dacă microorganismul poate face mai mult decât să reziste temporar la factori de stres. Cercetătorii au urmărit dacă poate să își mențină metabolismul și să se reproducă atunci când mai multe condiții extreme sunt prezente simultan.
Experimente anterioare au testat capacitatea microorganismelor de a rezista la presiune scăzută sau la concentrații ridicate de sare. Unele au combinat mai mulți factori, însă de regulă pentru perioade scurte, de câteva ore sau zile. Potrivit lui Robinson, au existat mult mai puține cercetări care să combine aceste condiții și să demonstreze că microorganismele pot continua să crească activ.
De această dată, experimentul a urmărit tocmai această diferență: nu doar supraviețuirea celulelor într-un mediu dificil, ci și capacitatea lor de a se înmulți.
Ce condiții asemănătoare celor de pe Marte au fost reproduse în laborator
Cercetătorii au cultivat Haloferax volcanii timp de 160 de zile într-un mediu fără oxigen, bogat în carbon, cu presiune scăzută și o concentrație extrem de mare de sare. Microorganismele au fost expuse și la două substanțe chimice asociate cu mediul marțian: nitrați și perclorați.
Perclorații sunt compuși care pot avea efecte toxice asupra organismelor terestre, iar prezența lor pe Marte reprezintă una dintre dificultățile luate în calcul de cercetători atunci când analizează posibilitatea existenței vieții. În experiment, însă, microorganismele au putut folosi aceste substanțe pentru a-și susține metabolismul.
Rezultatul a fost că Haloferax volcanii s-a înmulțit chiar și în condițiile combinate din laborator. Ritmul de creștere a fost mai lent decât în culturile comparabile menținute la presiunea atmosferică de pe Pământ, dar microorganismele au continuat să se reproducă.
Cercetătorii au observat și că organismele au reușit să păstreze cea mai mare parte a apei în mediul foarte sărat. Un posibil factor care a contribuit la acest rezultat este formarea unor biofilme, structuri în care microorganismele se pot organiza și care le pot oferi protecție în condiții dificile.
Un alt rezultat important a apărut în culturile care nu au primit nitrați sau perclorați. În aceste condiții, microorganismele au supraviețuit, dar nu s-au înmulțit. Observația sugerează că substanțele chimice respective au avut un rol în susținerea metabolismului și a creșterii în mediul experimental.
Experimentul nu reproduce complet mediul de pe Marte
Deși rezultatele sunt relevante pentru astrobiologie, cercetătorii atrag atenția că mediul din laborator nu a reprodus toate condițiile de pe Planeta Roșie. Una dintre diferențele importante a fost temperatura. Microorganismele au fost menținute la aproximativ 21 de grade Celsius, mult peste temperaturile întâlnite în cea mai mare parte a subsolului marțian.
Există și o altă incertitudine: oamenii de știință nu au confirmat că pe Marte se găsesc buzunare de apă lichidă cu caracteristicile mediului folosit în experiment. Cercetarea a încercat să reproducă un tip de habitat despre care se presupune că ar putea exista sub suprafața planetei, nu un mediu observat și confirmat direct.
Adam Robinson a explicat că mediul simulat nu a fost identificat până acum pe Marte, ci este unul teoretic. Prin urmare, rezultatele demonstrează că o formă de viață cunoscută poate prospera în anumite condiții potențial marțiene, nu că aceleași condiții există în realitate pe planetă.
Această distincție este esențială. Studiul nu oferă dovezi despre existența unor microorganisme marțiene, dar arată că mediile considerate ostile nu exclud automat posibilitatea dezvoltării vieții. În plus, faptul că microorganismul a putut folosi nitrații și perclorații pentru metabolism oferă noi indicii despre tipurile de adaptări care ar putea fi relevante în căutarea vieții extraterestre.
Ce înseamnă descoperirea pentru căutarea vieții pe Planeta Roșie
Până acum, o parte importantă a cercetărilor despre viața pe Marte s-a concentrat asupra identificării unor urme ale unor microorganisme care ar fi existat în trecut, când planeta ar fi avut condiții mai favorabile. Rezultatele noului experiment susțin ideea că investigațiile ar trebui să ia în calcul și posibilitatea existenței unor forme de viață în prezent, în medii protejate sub suprafață.
Dacă pe Marte există zone cu apă lichidă, concentrații ridicate de sare și substanțe care pot susține metabolismul, acestea ar putea deveni ținte importante pentru viitoarele misiuni de explorare. Totuși, existența unor asemenea habitate rămâne deocamdată o ipoteză care trebuie verificată prin observații și investigații directe.
Pentru cercetători, experimentul reprezintă încă o piesă într-un set mai amplu de dovezi care justifică explorarea unor medii marțiene considerate până acum prea ostile. Adam Robinson a subliniat că rezultatele adaugă argumente în favoarea luării în calcul a posibilității ca viața microbiană să existe și astăzi pe Marte.