Un microorganism de pe Pământ a reușit să se înmulțească în condiții asemănătoare celor de pe Marte. Ce au descoperit cercetătorii

Microorganismul ales de cercetători poate trăi în medii extrem de sărate

Haloferax volcanii este un microorganism extremofil, adică o formă de viață adaptată la condiții care ar fi dificile sau imposibile pentru majoritatea organismelor. Acesta aparține grupului arheelor și poate prospera în medii cu concentrații foarte mari de sare, asemănătoare celor despre care cercetătorii cred că ar putea exista sub suprafața planetei Marte.

Echipa coordonată de Adam Robinson, astrobiolog la Universitatea din Florida, a vrut să afle dacă microorganismul poate face mai mult decât să reziste temporar la factori de stres. Cercetătorii au urmărit dacă poate să își mențină metabolismul și să se reproducă atunci când mai multe condiții extreme sunt prezente simultan.

Experimente anterioare au testat capacitatea microorganismelor de a rezista la presiune scăzută sau la concentrații ridicate de sare. Unele au combinat mai mulți factori, însă de regulă pentru perioade scurte, de câteva ore sau zile. Potrivit lui Robinson, au existat mult mai puține cercetări care să combine aceste condiții și să demonstreze că microorganismele pot continua să crească activ.

De această dată, experimentul a urmărit tocmai această diferență: nu doar supraviețuirea celulelor într-un mediu dificil, ci și capacitatea lor de a se înmulți.

Ce condiții asemănătoare celor de pe Marte au fost reproduse în laborator

Cercetătorii au cultivat Haloferax volcanii timp de 160 de zile într-un mediu fără oxigen, bogat în carbon, cu presiune scăzută și o concentrație extrem de mare de sare. Microorganismele au fost expuse și la două substanțe chimice asociate cu mediul marțian: nitrați și perclorați.

Perclorații sunt compuși care pot avea efecte toxice asupra organismelor terestre, iar prezența lor pe Marte reprezintă una dintre dificultățile luate în calcul de cercetători atunci când analizează posibilitatea existenței vieții. În experiment, însă, microorganismele au putut folosi aceste substanțe pentru a-și susține metabolismul.

Rezultatul a fost că Haloferax volcanii s-a înmulțit chiar și în condițiile combinate din laborator. Ritmul de creștere a fost mai lent decât în culturile comparabile menținute la presiunea atmosferică de pe Pământ, dar microorganismele au continuat să se reproducă.