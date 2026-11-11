Oamenii de știință au simulat cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi apărut niciodată
Un Pământ fără plante, animale, bacterii sau alte forme de viață ar putea rămâne locuibil timp de miliarde de ani. Aceasta este concluzia unui studiu în care cercetătorii au creat un model computerizat al planetei fără organisme vii și au urmărit evoluția ei de-a lungul a 5 miliarde de ani. Simularea arată că procesele geologice și chimice ar putea menține temperaturi compatibile cu existența apei lichide la suprafață, chiar și în absența vieții.
Cercetarea, coordonată de astrobiologul Samantha Gilbert-Janizek de la Universitatea din Washington, a fost publicată în The Planetary Science Journal. Rezultatele oferă o perspectivă asupra relației dintre viață și condițiile care fac o planetă locuibilă, dar pot fi utile și în analiza planetelor din afara Sistemului Solar.
Ce arată simularea unei planete fără organisme vii
Pentru a construi acest scenariu, echipa a realizat un model computerizat care include principalele componente fizice ale Pământului: nucleul, mantaua, scoarța terestră, atmosfera și oceanele. Cercetătorii au luat în calcul și energia primită de la Soare, apoi au urmărit felul în care substanțele chimice circulă între diferitele regiuni ale planetei.
Modelul a monitorizat 19 proprietăți importante, printre care fluxul de căldură, compoziția chimică a oceanelor și temperaturile de la suprafață. Evoluția acestei versiuni fără viață a Pământului a fost simulată pe parcursul a 5 miliarde de ani, de la perioada formării planetei până la aproximativ 500 de milioane de ani în viitor.
Întrebarea principală a fost dacă o planetă stâncoasă poate păstra condiții favorabile existenței apei lichide fără ca organismele să influențeze mediul. Cercetătorii au pornit de la o problemă importantă pentru astrobiologie: nu este clar în ce măsură viața contribuie la menținerea pe termen lung a condițiilor care îi permit să existe.
Ciclurile naturale ar putea menține temperaturi potrivite pentru apă lichidă
Rezultatele indică faptul că Pământul nu ar fi devenit automat nelocuibil în lipsa vieții. În simulare, temperaturile de la suprafață au rămas în limite compatibile cu existența apei lichide timp de cel puțin 4,5 miliarde de ani. Nivelurile de apă s-au menținut, de asemenea, comparabile cu cele de pe planeta actuală.
Un rol important l-ar avea ciclul carbonat-silicat, un mecanism geologic care reglează cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă. Acesta implică procese precum alterarea rocilor silicatice, eliberarea gazelor prin activitatea vulcanică și reacțiile chimice din oceane. Împreună, aceste fenomene pot acționa ca un sistem natural de reglare a climei.
Mecanismul ar putea compensa inclusiv schimbările produse de creșterea luminozității Soarelui. Potrivit studiului, steaua noastră a devenit cu aproximativ 30% mai luminoasă în ultimii 4,5 miliarde de ani. Chiar și în aceste condiții, ciclurile geologice ar fi putut menține dioxidul de carbon și temperatura la valori compatibile cu o planetă locuibilă.
Fără fotosinteză, atmosfera nu ar fi avut oxigen din abundență
Cea mai evidentă diferență dintre Pământul simulat și cel actual ar fi fost absența oxigenului atmosferic în cantități mari. Fără organisme care să realizeze fotosinteza, planeta nu ar fi acumulat acest gaz în atmosfera sa în modul în care s-a întâmplat în realitate.
Pentru formele complexe de viață cunoscute, oxigenul este esențial. În astrobiologie, însă, definiția unei planete locuibile este mai largă. Un criteriu important este capacitatea acesteia de a menține apă lichidă la suprafață, nu neapărat prezența oxigenului sau existența unor organisme.
Această distincție contează atunci când astronomii analizează planete aflate la distanțe mari de Pământ. Unele dintre semnalele chimice din atmosfera unei exoplanete pot fi interpretate greșit dacă sunt considerate automat dovezi ale vieții. O planetă fără organisme ar putea avea anumite caracteristici asemănătoare celor ale unei lumi locuite.
Samantha Gilbert-Janizek a explicat că modelul ar putea ajuta cercetătorii să distingă între planetele locuibile care găzduiesc viață și cele care au condiții favorabile, dar sunt lipsite de organisme. Astfel, observațiile atmosferice ar putea fi evaluate într-un context mai precis.
Ce înseamnă rezultatele pentru ipoteza Gaia
Studiul are legătură cu ipoteza Gaia, potrivit căreia organismele vii interacționează cu mediul fizic al Pământului și contribuie la menținerea unor condiții favorabile vieții. Această perspectivă descrie planeta ca pe un sistem în care componentele biologice și cele nebiologice se influențează reciproc.
Simularea nu infirmă ipoteza Gaia și nici nu demonstrează că viața nu are un rol în stabilitatea climei. Cercetătorii precizează că modelul are mai multe limite și simplificări. Printre acestea se numără presupunerile privind tectonica plăcilor, chimia atmosferei și mecanismele care influențează clima.
Concluzia echipei este că o planetă asemănătoare Pământului ar putea ajunge la o stare comparabilă cu cea actuală din punct de vedere geofizic și climatic, chiar dacă viața nu ar apărea niciodată. Diferența majoră ar fi lipsa oxigenului atmosferic în concentrații ridicate.