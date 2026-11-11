Oamenii de știință au simulat cum ar fi arătat Pământul dacă viața nu ar fi apărut niciodată

Ce arată simularea unei planete fără organisme vii

Pentru a construi acest scenariu, echipa a realizat un model computerizat care include principalele componente fizice ale Pământului: nucleul, mantaua, scoarța terestră, atmosfera și oceanele. Cercetătorii au luat în calcul și energia primită de la Soare, apoi au urmărit felul în care substanțele chimice circulă între diferitele regiuni ale planetei.

Modelul a monitorizat 19 proprietăți importante, printre care fluxul de căldură, compoziția chimică a oceanelor și temperaturile de la suprafață. Evoluția acestei versiuni fără viață a Pământului a fost simulată pe parcursul a 5 miliarde de ani, de la perioada formării planetei până la aproximativ 500 de milioane de ani în viitor.

Întrebarea principală a fost dacă o planetă stâncoasă poate păstra condiții favorabile existenței apei lichide fără ca organismele să influențeze mediul. Cercetătorii au pornit de la o problemă importantă pentru astrobiologie: nu este clar în ce măsură viața contribuie la menținerea pe termen lung a condițiilor care îi permit să existe.

Ciclurile naturale ar putea menține temperaturi potrivite pentru apă lichidă

Rezultatele indică faptul că Pământul nu ar fi devenit automat nelocuibil în lipsa vieții. În simulare, temperaturile de la suprafață au rămas în limite compatibile cu existența apei lichide timp de cel puțin 4,5 miliarde de ani. Nivelurile de apă s-au menținut, de asemenea, comparabile cu cele de pe planeta actuală.

Un rol important l-ar avea ciclul carbonat-silicat, un mecanism geologic care reglează cantitatea de dioxid de carbon din atmosferă. Acesta implică procese precum alterarea rocilor silicatice, eliberarea gazelor prin activitatea vulcanică și reacțiile chimice din oceane. Împreună, aceste fenomene pot acționa ca un sistem natural de reglare a climei.

Mecanismul ar putea compensa inclusiv schimbările produse de creșterea luminozității Soarelui. Potrivit studiului, steaua noastră a devenit cu aproximativ 30% mai luminoasă în ultimii 4,5 miliarde de ani. Chiar și în aceste condiții, ciclurile geologice ar fi putut menține dioxidul de carbon și temperatura la valori compatibile cu o planetă locuibilă.

Fără fotosinteză, atmosfera nu ar fi avut oxigen din abundență

Cea mai evidentă diferență dintre Pământul simulat și cel actual ar fi fost absența oxigenului atmosferic în cantități mari. Fără organisme care să realizeze fotosinteza, planeta nu ar fi acumulat acest gaz în atmosfera sa în modul în care s-a întâmplat în realitate.