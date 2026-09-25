Pământul ar fi avut condițiile ideale pentru apariția vieții acum 4,33 miliarde de ani. Ce arată un nou model

Pământul începea să aibă zone care nu mai erau „sterilizate”

Cercetarea, publicată în „Nature Communications” și realizată în parte de Oleg Abramov, cercetător senior la Planetary Science Institute, se bazează pe un model computerizat tridimensional. Echipa a simulat efectele produse de asteroizi, comete și planetesimale asupra scoarței terestre într-un interval de aproximativ un miliard de ani, de la 4,5 la 3,5 miliarde de ani în urmă.

Ideea centrală a studiului este simplă: pentru ca reacțiile chimice care ar fi putut preceda viața să se dezvolte, nu era suficient ca Pământul să se răcească pentru scurt timp. Zonele respective trebuiau să rămână suficient de reci și stabile pentru o perioadă mai lungă.

Înainte de aproximativ 4,4 miliarde de ani, acest lucru era foarte greu de obținut. O regiune din scoarță putea ajunge la temperaturi potrivite pentru chimia prebiotică, după care un nou impact o încălzea din nou. Practic, procesul trebuia luat de la capăt.

Modelul cercetătorilor arată că situația începe să se schimbe în jurul valorii de 4,4 miliarde de ani. Apar regiuni din partea superficială a scoarței care, după ce se răcesc, nu mai sunt încălzite ulterior peste pragul de temperatură analizat în studiu. Autorii le numesc regiuni „never-sterilized”, deoarece nu mai trec printr-un nou episod de încălzire capabil să distrugă condițiile necesare.

Aceste zone se extind pe măsură ce bombardamentul cosmic scade. În jurul momentului de acum 4,25 miliarde de ani, ele ajung să reprezinte mai mult de jumătate din volumul de scoarță analizat în simulări.

Aceleași impacturi puteau distruge moleculele, dar și crea medii favorabile

Impacturile nu au avut însă doar efecte negative. Energia eliberată atunci când un asteroid sau un alt corp cosmic lovește planeta încălzește și fracturează rocile. Apa care circulă prin aceste roci fierbinți poate forma sisteme hidrotermale, în care se întâlnesc apă, căldură și surse de energie chimică.

Aceste medii sunt considerate de mult timp posibile locuri pentru reacțiile care au precedat apariția vieții. Iar aici apare una dintre cele mai interesante observații ale noului studiu: pe măsură ce impacturile au devenit mai puțin distructive, ele nu au dispărut complet. Au continuat să genereze căldură și sisteme hidrotermale.