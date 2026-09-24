Un loc în cămin la aproape cinci studenți. Cât de greu este să găsești cazare în marile centre universitare

București: cinci studenți pentru fiecare loc de cazare

Capitala are cea mai numeroasă populație studențească dintre cele patru mari centre analizate: 187.677 de studenți.

În același timp, sunt disponibile aproximativ 37.000 de locuri de cazare în cămine publice și private. Dintre acestea, circa 32.300 sunt în sistemul public, iar cel puțin 4.700 sunt oferite de căminele private.

Raportul ajunge astfel la aproximativ 5,1 studenți pentru fiecare loc disponibil.

Gradul de acoperire este de numai 19,7%, cel mai redus dintre cele patru mari centre universitare. Altfel spus, numărul actual de locuri ar putea acoperi echivalentul a aproximativ unu din cinci studenți din Capitală.

Situația nu înseamnă că ceilalți patru din cinci studenți caută automat un cămin, deoarece o parte locuiesc deja în București sau aleg alte variante de cazare. Cifrele arată însă diferența dintre populația studențească totală și capacitatea actuală a căminelor.

Cum stau Cluj-Napoca și Timișoara

Și în Cluj-Napoca există o diferență mare între numărul studenților și cel al locurilor de cazare.

Orașul are 70.617 studenți și aproximativ 15.435 de locuri în cămine publice și private. Asta înseamnă circa 4,6 studenți pentru fiecare loc și un grad de acoperire de 21,9%.