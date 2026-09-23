Ce trebuie să știe studenții care se mută pentru facultate. MAI a lansat un ghid pentru chirii, cămine și siguranță
Începutul facultății înseamnă pentru mulți tineri și prima mutare departe de casă, primul contract de închiriere sau primele luni petrecute într-un cămin.
Odată cu independența apar însă și situații în care studenții pot deveni ținta fraudelor sau pot lua decizii riscante din lipsă de experiență.
Ministerul Afacerilor Interne a lansat „Student Starter Kit”, un ghid cu recomandări pentru viața de student, de la alegerea unei chirii și siguranța în cămin până la cumpărăturile online, ofertele de muncă și protejarea conturilor personale.
Campania se adresează tuturor studenților, nu doar celor aflați în primul an de facultate, iar broșura a fost transmisă instituțiilor de învățământ superior din țară.
Atenție la chirii și la plățile făcute înainte să vezi locuința
Una dintre cele mai importante probleme pentru studenții care se mută într-un alt oraș este găsirea unei locuințe. Tocmai graba de la începutul anului universitar poate fi exploatată de escroci.
MAI îi sfătuiește pe tineri să verifice cu atenție ofertele și să nu trimită bani înainte de a se asigura că anunțul și persoana cu care discută sunt reale.
Un apartament prezentat la un preț mult mai mic decât alte locuințe similare din aceeași zonă ar trebui privit cu precauție. Același lucru este valabil atunci când presupusul proprietar pune presiune pentru plata rapidă a unui avans.
Contractul de închiriere este, de asemenea, unul dintre lucrurile pe care studenții ar trebui să le verifice înainte de mutare. MAI include chiar pe lista de priorități pentru primele săptămâni de facultate verificarea contractului de chirie.
Căminele și primele săptămâni într-un oraș nou
Mutarea într-un cămin înseamnă împărțirea spațiului cu persoane pe care studentul poate să nu le cunoască și accesul mai multor oameni în zonele comune.
Documentele, banii, cardurile bancare și obiectele de valoare nu ar trebui lăsate la vedere sau în locuri ușor accesibile.
MAI recomandă, de asemenea, ca documentele importante să nu fie păstrate toate în același loc. În cazul unui furt sau al pierderii unui bagaj, această măsură poate evita situația în care studentul rămâne fără toate actele și mijloacele de plată în același timp.
Tinerii care se mută într-un oraș pe care nu îl cunosc sunt sfătuiți să afle din timp cum se pot întoarce în siguranță acasă, inclusiv după o petrecere, și să informeze o persoană apropiată unde locuiesc.
Ofertele de muncă prea bune trebuie verificate
Viața de student vine adesea și cu primul job. Tocmai de aceea, ghidul atrage atenția asupra ofertelor care promit câștiguri foarte mari pentru foarte puțină muncă sau fără experiență.
Un exemplu prezentat în cadrul campaniei este o ofertă care promite 2.000 de euro pe săptămână fără experiență. Faptul că sună foarte bine este tocmai motivul pentru care oferta trebuie verificată înainte ca tânărul să ofere informații personale sau să trimită bani.
Studenții ar trebui să verifice compania, datele de contact și condițiile reale ale jobului și să evite furnizarea datelor bancare sau a unor copii după documente unor persoane necunoscute.
Solicitarea unei taxe pentru a obține un loc de muncă sau presiunea de a lua imediat o decizie pot fi alte semnale de alarmă.
Parolele și PIN-ul nu trebuie comunicate nimănui
O parte importantă a „Student Starter Kit” este dedicată siguranței online. MAI recomandă securizarea conturilor și activarea autentificării în doi pași.
Studenții sunt sfătuiți să fie atenți la linkurile primite prin SMS, e-mail sau aplicațiile de mesagerie, mai ales atunci când mesajele solicită introducerea unor date bancare sau a parolelor.
O instituție serioasă nu solicită parola unui cont sau PIN-ul cardului prin telefon ori printr-un mesaj.
Același principiu este valabil și pentru cumpărăturile online. Prețurile neobișnuit de mici, magazinele despre care nu există informații și solicitările de plată prin metode greu de urmărit ar trebui să ridice semne de întrebare.
Ce ar trebui să bifeze un student după ce se mută
MAI a inclus în ghid și o listă simplă de priorități pentru primele săptămâni de facultate.
Printre acestea se numără securizarea conturilor online, activarea autentificării în doi pași, verificarea contractului de chirie și identificarea numerelor la care poate fi solicitat ajutor în caz de urgență.
Studentul ar trebui, de asemenea, să știe cum ajunge în siguranță acasă după o ieșire în oraș, să informeze o persoană apropiată despre locul în care locuiește și să știe cui se poate adresa dacă apare o situație periculoasă.
Ghidul nu este destinat doar studenților din anul I
Ministerul Afacerilor Interne subliniază că „Student Starter Kit” nu este destinat exclusiv bobocilor. Recomandările pot fi utile și studenților din anii mai mari sau celor care se apropie de absolvire.
Viața universitară nu înseamnă doar cursuri și examene, ci și chirii, deplasări, cumpărături, relații, utilizarea rețelelor sociale și administrarea propriilor bani.
Broșura este disponibilă online și a fost transmisă universităților de stat și particulare, care o pot distribui prin site-uri, platforme universitare, newslettere și paginile oficiale de social media.