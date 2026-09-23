Ce trebuie să știe studenții care se mută pentru facultate. MAI a lansat un ghid pentru chirii, cămine și siguranță

Ministerul Afacerilor Interne a lansat „Student Starter Kit”, un ghid cu recomandări pentru viața de student, de la alegerea unei chirii și siguranța în cămin până la cumpărăturile online, ofertele de muncă și protejarea conturilor personale.

Campania se adresează tuturor studenților, nu doar celor aflați în primul an de facultate, iar broșura a fost transmisă instituțiilor de învățământ superior din țară.

Atenție la chirii și la plățile făcute înainte să vezi locuința

Una dintre cele mai importante probleme pentru studenții care se mută într-un alt oraș este găsirea unei locuințe. Tocmai graba de la începutul anului universitar poate fi exploatată de escroci.

MAI îi sfătuiește pe tineri să verifice cu atenție ofertele și să nu trimită bani înainte de a se asigura că anunțul și persoana cu care discută sunt reale.

Un apartament prezentat la un preț mult mai mic decât alte locuințe similare din aceeași zonă ar trebui privit cu precauție. Același lucru este valabil atunci când presupusul proprietar pune presiune pentru plata rapidă a unui avans.

Contractul de închiriere este, de asemenea, unul dintre lucrurile pe care studenții ar trebui să le verifice înainte de mutare. MAI include chiar pe lista de priorități pentru primele săptămâni de facultate verificarea contractului de chirie.

Căminele și primele săptămâni într-un oraș nou

Mutarea într-un cămin înseamnă împărțirea spațiului cu persoane pe care studentul poate să nu le cunoască și accesul mai multor oameni în zonele comune.