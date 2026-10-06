Un crater de asteroid ascuns sub un stat american ar putea avea legătură cu una dintre marile extincții ale Pământului

Craterul Ames a fost asociat inițial cu o ploaie de asteroizi

Prima estimare privind vârsta craterului s-a bazat pe o fosilă descoperită într-o rocă din interiorul structurii. Era vorba despre un dinte de conodont, o creatură marină asemănătoare unei anghile, care a trăit în urmă cu sute de milioane de ani.

Fosila a fost asociată cu perioada Ordovicianului, ceea ce a dus la concluzia că impactul care a format craterul ar fi avut loc în urmă cu aproximativ 467,5 milioane de ani. Această perioadă coincide cu ceea ce este cunoscut drept Evenimentul Meteoritic Ordovician, o etapă în care numeroase fragmente rezultate din dezintegrarea unui asteroid au lovit Pământul.

Aproape două duzini de cratere atribuite acestui eveniment au fost identificate în diferite regiuni ale planetei, toate situate într-o zonă aflată la mai puțin de 30 de grade de Ecuator. Distribuția lor a alimentat ipoteza că un asteroid s-ar fi fragmentat, iar resturile ar fi format un fel de inel în jurul Pământului înainte de a lovi suprafața.

O nouă analiză schimbă însă povestea craterului din Oklahoma. O echipă condusă de Elizabeth Catlos, de la University of Texas at Austin, a stabilit că structura are aproximativ 370 de milioane de ani. Prin urmare, impactul nu ar mai aparține perioadei Ordovicianului, ci unei etape mult mai târzii din istoria planetei.

Cristalele de zircon au schimbat vârsta craterului

Noua datare se bazează pe cristale de zircon, minerale care pot funcționa ca adevărate ceasuri geologice. Atunci când se formează, zirconul conține uraniu și toriu, dar foarte puțin sau deloc plumb. În timp, izotopii radioactivi ai uraniului se descompun și produc plumb, iar raportul dintre aceste elemente poate fi folosit pentru stabilirea vârstei cristalului.

Impactul care a format craterul Ames a generat suficientă presiune pentru a produce noi cristale de zircon. Cercetătorii au analizat aceste cristale împreună cu specialiști de la NASA Johnson Space Center, folosind tehnici precum catodoluminescența și difracția electronilor retroîmprăștiați.

Rezultatele au indicat în mod repetat aceeași vârstă mai recentă. „Indiferent de tehnica folosită, rezultatul indica acest semnal mai tânăr”, a explicat Catlos.