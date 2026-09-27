Umiditatea ideală în casă când începe frigul. La ce valoare apare riscul de mucegai și cât consumă un dezumidificator

Umiditatea relativă poate fi verificată cu un higrometru sau cu un aparat care măsoară atât temperatura, cât și nivelul de umezeală din aer. Astfel, proprietarii pot observa mai ușor dacă aerul din locuință se menține în intervalul recomandat sau dacă este nevoie de măsuri pentru reducerea umidității.

O umiditate de 40% sau 50% se află în intervalul considerat ideal de EPA, în timp ce apropierea sau depășirea pragului de 60% indică un nivel care trebuie urmărit mai atent. Excesul de umezeală nu înseamnă că mucegaiul va apărea automat, însă menținerea unei umidități ridicate poate crea condiții favorabile dezvoltării acestuia.

De ce apare condensul pe geamuri când este frig

Condensul de pe partea interioară a geamurilor este unul dintre semnele care pot indica o umiditate ridicată în locuință. Fenomenul apare atunci când aerul cald și umed intră în contact cu o suprafață rece, iar vaporii de apă se transformă în apă lichidă.

Geamurile sunt printre suprafețele pe care acest fenomen poate fi observat mai ușor în perioadele reci. EPA precizează că apariția condensului sau a umezelii pe ferestre, pereți ori conducte poate fi un semn al unei umidități ridicate și recomandă reducerea sursei de umezeală și uscarea suprafețelor afectate.

Explicația este legată de temperatura suprafeței și de punctul de rouă. Atunci când aerul umed se răcește suficient, poate ajunge la punctul în care vaporii de apă condensează, iar suprafețele reci sunt primele locuri unde acest fenomen poate fi observat.

Când crește riscul de mucegai

Un nivel de umiditate relativă de peste 60% nu înseamnă că într-o locuință va apărea obligatoriu mucegai, însă EPA recomandă menținerea umidității sub acest prag și, ideal, între 30% și 50%. Controlul umezelii este una dintre măsurile principale pentru prevenirea dezvoltării mucegaiului.

Problemele pot apărea mai ales atunci când umezeala rămâne prezentă pe suprafețe sau în materiale. EPA recomandă ca zonele umede sau materialele ude să fie uscate cât mai repede, iar sursele de apă sau infiltrațiile să fie remediate.