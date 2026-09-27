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de Ionuț Vieriu
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Umiditatea ideală în casă când începe frigul. La ce valoare apare riscul de mucegai și cât consumă un dezumidificator

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Umiditatea ideală în casă când începe frigul. La ce valoare apare riscul de mucegai și cât consumă un dezumidificator
Ce umiditate trebuie să ai în casă când începe frigul / Foto: Profimedia

Odată cu scăderea temperaturilor, umiditatea din locuință devine un indicator important pentru confort și pentru prevenirea problemelor provocate de excesul de umezeală. O valoare prea mare poate favoriza apariția condensului pe suprafețele reci, iar menținerea umidității relative sub 60%, ideal între 30% și 50%, este recomandată pentru reducerea riscului de mucegai.

Cuprins
  1. Care este umiditatea ideală în locuință
  2. De ce apare condensul pe geamuri când este frig
  3. Când crește riscul de mucegai
  4. Cât consumă un dezumidificator de 300-500 W
  5. Cum poate fi redusă umezeala din casă

Care este umiditatea ideală în locuință

Potrivit recomandărilor Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite, umiditatea relativă din interior ar trebui menținută, dacă este posibil, între 30% și 50%. Un alt prag important este cel de 60%, deoarece EPA recomandă ca umiditatea să rămână sub această valoare pentru a limita problemele asociate excesului de umezeală.

Umiditatea relativă poate fi verificată cu un higrometru sau cu un aparat care măsoară atât temperatura, cât și nivelul de umezeală din aer. Astfel, proprietarii pot observa mai ușor dacă aerul din locuință se menține în intervalul recomandat sau dacă este nevoie de măsuri pentru reducerea umidității.

O umiditate de 40% sau 50% se află în intervalul considerat ideal de EPA, în timp ce apropierea sau depășirea pragului de 60% indică un nivel care trebuie urmărit mai atent. Excesul de umezeală nu înseamnă că mucegaiul va apărea automat, însă menținerea unei umidități ridicate poate crea condiții favorabile dezvoltării acestuia.

De ce apare condensul pe geamuri când este frig

Condensul de pe partea interioară a geamurilor este unul dintre semnele care pot indica o umiditate ridicată în locuință. Fenomenul apare atunci când aerul cald și umed intră în contact cu o suprafață rece, iar vaporii de apă se transformă în apă lichidă.

Geamurile sunt printre suprafețele pe care acest fenomen poate fi observat mai ușor în perioadele reci. EPA precizează că apariția condensului sau a umezelii pe ferestre, pereți ori conducte poate fi un semn al unei umidități ridicate și recomandă reducerea sursei de umezeală și uscarea suprafețelor afectate.

Explicația este legată de temperatura suprafeței și de punctul de rouă. Atunci când aerul umed se răcește suficient, poate ajunge la punctul în care vaporii de apă condensează, iar suprafețele reci sunt primele locuri unde acest fenomen poate fi observat.

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Când crește riscul de mucegai

Un nivel de umiditate relativă de peste 60% nu înseamnă că într-o locuință va apărea obligatoriu mucegai, însă EPA recomandă menținerea umidității sub acest prag și, ideal, între 30% și 50%. Controlul umezelii este una dintre măsurile principale pentru prevenirea dezvoltării mucegaiului.

Problemele pot apărea mai ales atunci când umezeala rămâne prezentă pe suprafețe sau în materiale. EPA recomandă ca zonele umede sau materialele ude să fie uscate cât mai repede, iar sursele de apă sau infiltrațiile să fie remediate.

Condensul trebuie, de asemenea, urmărit. Dacă apa se acumulează în mod repetat pe geamuri, pereți sau alte suprafețe reci, reducerea umidității din aer și îmbunătățirea ventilației pot contribui la controlul problemei.

Cât consumă un dezumidificator de 300-500 W

Un dezumidificator cu o putere de 300 W consumă, la funcționare continuă, 0,3 kWh într-o oră. Dacă aparatul ar funcționa fără întrerupere timp de 24 de ore, consumul teoretic ar fi de 7,2 kWh pe zi, iar într-o lună de 30 de zile ar ajunge la 216 kWh.

În cazul unui aparat de 500 W, consumul este de 0,5 kWh într-o oră. Funcționarea continuă timp de 24 de ore ar însemna 12 kWh pe zi, iar pentru 30 de zile consumul teoretic ar ajunge la 360 kWh.

Dacă dezumidificatorul funcționează doar opt ore pe zi, valorile sunt mai mici. Un aparat de 300 W ar consuma 2,4 kWh pe zi, respectiv aproximativ 72 kWh într-o lună de 30 de zile, în timp ce unul de 500 W ar ajunge la 4 kWh pe zi și aproximativ 120 kWh pe lună.

Acestea sunt calcule realizate pe baza puterii nominale și presupunem că aparatul funcționează permanent la puterea indicată. În practică, consumul poate fi diferit, în funcție de modul de funcționare și de intervalele în care compresorul sau sistemul de dezumidificare este activ.

Cum poate fi redusă umezeala din casă

Pe lângă folosirea unui dezumidificator, controlul umidității presupune și reducerea surselor de umezeală și asigurarea unei ventilații corespunzătoare. EPA recomandă folosirea ventilatoarelor din baie și bucătărie sau deschiderea ferestrelor atunci când condițiile permit acest lucru, în special în timpul activităților care produc vapori.

Gătitul, dușurile și anumite aparate care produc umezeală pot contribui la creșterea nivelului de umiditate din interior. Aerisirea și evacuarea umezelii din aceste spații pot ajuta la menținerea valorilor într-un interval mai potrivit.

Pentru perioada rece, un reper simplu este verificarea regulată a umidității cu un higrometru. Menținerea valorilor în jurul intervalului de 30%-50% și evitarea depășirii persistente a pragului de 60% sunt recomandările principale pentru controlul umezelii și reducerea condițiilor favorabile mucegaiului.

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