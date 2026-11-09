Ulei în puțul bujiei: pe unde poate intra și de ce înlocuirea bobinei nu rezolvă infiltrația

Prin ce etanșare poate ajunge uleiul lângă bobină

La multe motoare, bujia este montată într-un puț care traversează zona capacului supapelor, iar o garnitură separă acel puț de partea unde circulă uleiul. În timp, etanșarea se poate întări sau deforma. În funcție de motor, inelele pot fi piese separate, pot veni împreună cu garnitura capacului ori pot fi integrate într-un ansamblu care se înlocuiește complet. Garnitura de pe conturul capacului și etanșarea din jurul puțului sunt două locuri diferite, chiar dacă uneori se repară în aceeași intervenție.

Mai există situații în care uleiul a fost vărsat la completare și a ajuns lângă o bobină, ori în care capacul are o fisură sau o deformare. Dacă problema revine după o curățare, distribuția urmelor ajută la localizare. Uleiul concentrat în jurul intrării într-un singur puț indică altceva decât o peliculă răspândită pe toată partea superioară a motorului. Dacă infiltrația a reapărut după o lucrare la capac, verificarea include și felul în care au fost așezate garniturile.

Uleiul și murdăria pot contamina manșonul bobinei și zona izolatorului. În anumite condiții, descărcarea electrică își poate găsi o cale la exterior, în loc să se producă normal la electrod. Pe ceramică sau pe manșon pot rămâne urme subțiri, închise la culoare, care trebuie deosebite de o simplă pată. Un cod de rateu, singur, nu dovedește că bobina este defectă și nici că uleiul este singura cauză.

Cum oprești infiltrația și decizi ce piese păstrezi

Cere să fie curățat puțul înainte ca bujia să fie desfăcută, ca lichidul și impuritățile să nu cadă în cilindru. Apoi pot fi inspectate sursa scurgerii, manșonul bobinei și bujia. Dacă piesele de aprindere nu au deteriorări și trec verificarea, prezența uleiului nu înseamnă automat că trebuie schimbate toate bobinele. Dacă manșonul este compromis sau rateul persistă, atelierul poate decide înlocuirea piesei afectate după teste.

Reparația durabilă presupune refacerea etanșării potrivite. Dacă inelele sunt integrate sau capacul este deformat, schimbarea unei garnituri de contur poate lăsa exact aceeași cale de infiltrație. După curățare și montaj, verificarea are două obiective: să nu reapară ulei în puț și să nu mai existe rateuri. Dacă motorul continuă să meargă neregulat, investigația trebuie extinsă, fără a presupune că orice problemă de pe acel cilindru vine de la bobină.

Dacă simptomele au dispărut după schimbarea bobinei, dar uleiul revine la următoarea inspecție, ai rezolvat temporar aprinderea. Urma din puț îți arată că problema de etanșare a rămas.