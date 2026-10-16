Tu ai trece examenul pentru director de școală? Testul de logică la care aproape o treime dintre profesori au picat
Douăzeci de întrebări, o oră și cel puțin 12 răspunsuri corecte pentru promovare. Acestea au fost condițiile primei probe a concursului pentru directori și directori adjuncți, susținută pe 13 octombrie 2026. După contestații, 2.065 dintre cei 6.684 de participanți nu au trecut testul, adică 30,89%, potrivit rezultatelor finale publicate de Ministerul Educației.
Ce trebuie să rezolvi ca să obții nota de trecere
Testul elaborat de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a cuprins șapte întrebări de raționament verbal, șapte de raționament numeric și șase de raționament logic. Fiecare întrebare avea patru variante de răspuns, dintre care una singură era corectă.
Candidații au primit câte 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect, iar nota minimă a fost 6. Proba a fost eliminatorie, însă nota obținută nu intră în media finală a concursului.
Situațiile din exerciții au fost fictive și inspirate din activitatea școlilor. Candidații trebuiau să interpreteze texte, să identifice greșeli de exprimare, să calculeze procente și să urmărească relații logice, fără să fie necesară cunoașterea legislației școlare pentru această probă.
Dacă vrei să încerci în aceleași condiții de timp, deschide testul integral AICI, cu toate cele 20 de întrebări și pornește cronometrul pentru 60 de minute. Media de trei minute pentru fiecare cerință este doar un reper, deoarece unele enunțuri necesită mai multă lectură și analiză decât altele.
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Două exerciții din test, înainte să verifici baremul
Unul dintre exercițiile de logică pornește de la regula că orice clasă cu minimum 28 de elevi este împărțită în două grupe la laborator. O anumită clasă nu este împărțită, iar candidatul trebuie să stabilească ce rezultă sigur despre numărul elevilor.
Variantele propun fie exact 27 de elevi, fie minimum 28 cu o excepție de la regulă, fie imposibilitatea unei concluzii, fie cel mult 27. Atenția trebuie îndreptată către ceea ce rezultă obligatoriu din enunț, nu către ceea ce ar putea fi posibil.
La raționament numeric apare un buget de 12.000 de lei, din care 40% merg către laboratoare. Jumătate din suma rămasă revine bibliotecii, iar întrebarea cere suma disponibilă pentru celelalte destinații.
Opțiunile sunt 2.400, 3.600, 6.000 și 7.200 de lei. Încearcă să alegi răspunsurile înainte de a trece la explicații.
Pentru problema de logică, soluția este „cel mult 27 de elevi”, varianta D la întrebarea 15. Pentru buget, după alocarea a 4.800 de lei laboratoarelor rămân 7.200 de lei, împărțiți egal, astfel că răspunsul este 3.600 de lei, varianta B la întrebarea 8.
Toate răspunsurile pot fi verificate în baremul oficial al probei AICI. Pentru autoevaluare, numără variantele corecte și înmulțește rezultatul cu 0,50.
De ce a fost contestat timpul de lucru
Nemulțumirile exprimate public au vizat în special raportul dintre lungimea enunțurilor și timpul disponibil. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale”, a declarat pentru Educație Privată că nu a reușit să termine testul și că i-a lipsit un punct pentru promovare.
Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, a criticat, la rândul ei, timpul acordat și a reclamat probleme tehnice. Acestea sunt nemulțumirile formulate de candidate, distincte de rezultatele comunicate oficial.
Consultanta în educație Anca Tîrcă a pus sub semnul întrebării felul în care timpul influențează competențele măsurate.
„Altfel, riști să evaluezi mai degrabă viteza de citire și de completare a răspunsurilor decât competențele pe care pretinzi că le măsori”, a scris aceasta.
Matematicianul Radu Gologan a relatat că a rezolvat testul în 40 de minute, dar a considerat timpul prea scurt pentru candidați cu alte specializări.
„Un profesor cu pregătire umanistă are, evident, nevoie de mai mult timp de analiză decât un matematician”, a explicat el.
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Ce s-a schimbat după contestații și ce urmează
Ministerul Educației a anunțat pe 15 octombrie rezultatele după contestații, cu 4.619 candidați promovați și o rată finală de 69,11%. Față de bilanțul inițial, încă patru participanți au atins pragul de trecere, iar media generală a rămas 6,45.
Au fost depuse 355 de contestații, iar opt note au fost modificate. Cinci au crescut cu jumătate de punct, trei au scăzut cu aceeași valoare, fără ca vreun candidat promovat inițial să piardă această calitate.
Cei care au trecut continuă pe 20 octombrie cu proba de management și legislație școlară. Urmează evaluarea proiectelor manageriale în perioada 21 octombrie–4 noiembrie și interviurile între 12 și 27 noiembrie, iar rezultatele finale sunt programate pentru 9 decembrie.