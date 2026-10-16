Tu ai trece examenul pentru director de școală? Testul de logică la care aproape o treime dintre profesori au picat

Candidații au primit câte 0,50 puncte pentru fiecare răspuns corect, iar nota minimă a fost 6. Proba a fost eliminatorie, însă nota obținută nu intră în media finală a concursului.

Situațiile din exerciții au fost fictive și inspirate din activitatea școlilor. Candidații trebuiau să interpreteze texte, să identifice greșeli de exprimare, să calculeze procente și să urmărească relații logice, fără să fie necesară cunoașterea legislației școlare pentru această probă.

Dacă vrei să încerci în aceleași condiții de timp, deschide testul integral AICI, cu toate cele 20 de întrebări și pornește cronometrul pentru 60 de minute. Media de trei minute pentru fiecare cerință este doar un reper, deoarece unele enunțuri necesită mai multă lectură și analiză decât altele.

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Două exerciții din test, înainte să verifici baremul

Unul dintre exercițiile de logică pornește de la regula că orice clasă cu minimum 28 de elevi este împărțită în două grupe la laborator. O anumită clasă nu este împărțită, iar candidatul trebuie să stabilească ce rezultă sigur despre numărul elevilor.

Variantele propun fie exact 27 de elevi, fie minimum 28 cu o excepție de la regulă, fie imposibilitatea unei concluzii, fie cel mult 27. Atenția trebuie îndreptată către ceea ce rezultă obligatoriu din enunț, nu către ceea ce ar putea fi posibil.

La raționament numeric apare un buget de 12.000 de lei, din care 40% merg către laboratoare. Jumătate din suma rămasă revine bibliotecii, iar întrebarea cere suma disponibilă pentru celelalte destinații.