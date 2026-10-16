Arest preventiv după agresarea unui profesor în timpul orei, la Timișoara. Fapta „deosebit de gravă” s-a petrecut în fața elevilor.

„Procurorul de caz a formulat o propunere de arestare preventivă cu privire la cei doi inculpaţi, propunere admisă în data de 15.10.2026 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Timişoara”, se arată în comunicatul Parchetului, publicat de Agerpres.

Măsura preventivă nu reprezintă o condamnare, vinovăția urmând să fie stabilită de instanță.

În același dosar, procurorii au anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale față de doi inculpați majori și un inculpat minor. Cercetările vizează infracțiunile de loviri sau alte violențe săvârșite în public și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Profesorul își desfășura activitatea în fața unei clase

Parchetul subliniază că prezența copiilor nu i-ar fi oprit pe cei implicați să se apropie de profesor și să îl agreseze. Potrivit anchetatorilor, aceștia i-ar fi adresat mai întâi expresii jignitoare, după care ar fi trecut la violență fizică.

„Gravitatea deosebită a faptei este conturată de aspectul că inculpaţii, după ce au pătruns în interiorul instituţiei de învăţământ nu au fost descurajaţi de faptul că persoana vătămată îşi desfăşura activitatea de profesor de sport cu o clasă de elevi, nici de faptul că acei elevi şi persoanele aflate în proximitatea şcolii puteau să observe acţiunile lor”, au transmis procurorii.

Conform descrierii faptelor din comunicat, profesorul ar fi primit lovituri repetate cu pumnii în zona feței. Unul dintre inculpați l-ar fi trântit la pământ, iar acțiunile ar fi tulburat ordinea și liniștea publică.

Conflictul ar fi pornit de la o observație făcută elevului

Inspectoratul Școlar Timiș a explicat că profesorul i-ar fi atras atenția unui elev de clasa a V-a asupra comportamentului din timpul orei. Copilul ar fi plecat apoi acasă și s-ar fi întors însoțit de membri ai familiei.

„Elevul a plecat acasă și a revenit la școală împreună cu părinții și cu fratele mai mare, iar situația a degenerat în agresiune fizică asupra profesorului”, potrivit Inspectoratului Școlar Timiș. Împrejurările exacte și contribuția fiecărei persoane sunt cercetate în dosarul penal.

Ancheta privește fapte încadrate la articolul 193 alineatul (2) și alineatul (2¹) litera c), respectiv articolul 371 alineatul (2) din Codul penal. Procurorii au indicat și reținerea unor circumstanțe agravante referitoare la participarea mai multor persoane și, în cazul adulților, la săvârșirea faptei împreună cu un minor.