Trusa medicală pentru vacanță. Ce nu ar trebui să îți lipsească din bagaj înainte de plecare

Este extrem de util să incluzi în trusă probiotice pentru refacerea florei intestinale, medicamente antidiareice și cărbune medicinal. De asemenea, nu uita de enzimele digestive, utile după mesele copioase, și de plicurile cu săruri de rehidratare orală, esențiale în cazul în care te confrunți cu episoade severe de deshidratare cauzate de temperaturile ridicate sau de problemele gastrice.

Analgezicele și antitermicele te salvează în cazul durerilor neprevăzute sau al febrei

O durere de dinți apărută din senin, o migrenă provocată de drumul lung sau o febră neașteptată pot fi gestionate rapid dacă ai la îndemână antitermice și analgezice clasice. Produsele pe bază de paracetamol sau ibuprofen sunt indispensabile și ar trebui să se afle în format blister pentru a ocupa cât mai puțin spațiu.

Dacă vacanța ta implică deplasări lungi cu mașina, pe mare sau cu avionul, adaugă neapărat și pastile împotriva răului de mișcare. Pentru destinațiile unde aerul condiționat funcționează la maximum, un spray pentru dureri de gât și picături nazale decongestionante te vor ajuta să stopezi o răceală chiar de la primele simptome.

Produsele pentru tăieturi și arsuri asigură îngrijirea rapidă a pielii în siguranță

Indiferent că mergi la munte pentru drumeții sau alegi o plajă însorită, pielea ta este expusă unor riscuri diverse, de la mici accidente mecanice până la arsuri solare. Trusa ta medicală trebuie să conțină un kit minimalist pentru dezinfectarea și pansarea rănilor ușoare.

Asigură-te că ai luat plasturi de diferite dimensiuni, comprese sterile, fașă elastică și un antiseptic local spray care nu ustură. Totodată, cremele sau gelurile pe bază de aloe vera ori pantenol sunt vitale pentru calmarea pielii înroșite de soare, iar un unguent antihistaminic te va scăpa instant de mâncărimile severe provocate de înțepăturile de insecte.

Tratamentele prescrise de medic trebuie luate în cantități suficiente pentru toată perioada

Dacă tu sau membrii familiei urmați un tratament pe termen lung pentru afecțiuni cronice, acesta reprezintă prioritatea absolută a bagajului. Pune în trusă o cantitate de medicamente care să acopere întreaga perioadă a șederii, plus o rezervă de siguranță pentru câteva zile, în cazul în care apar întârzieri neprevăzute la întoarcere.

Este recomandat să păstrezi aceste pastile în ambalajele lor originale și să ai la tine o copie a rețetei medicale, mai ales dacă urmează să călătorești cu avionul și trebuie să treci de controalele de securitate de pe aeroport.