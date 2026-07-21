Boxele inteligente nu sunt chiar atât de inteligente. De ce mulți aleg să se întoarcă la senzori și automatizări

Dacă trebuie să vorbești cu casa, automatizarea nu mai este chiar automată

Ani la rând, Google, Amazon și Apple au încercat să convingă lumea că viitorul înseamnă să controlezi fiecare bec sau priză prin comenzi vocale.

În realitate, ai de făcut mai mulți pași decât dacă ai apăsa direct pe întrerupător. Spui expresia de activare, aștepți ca boxa să te asculte, formulezi comanda și speri că a înțeles exact ce ai vrut. Dacă internetul merge prost sau apare o problemă pe serverele companiei, tot procesul se oprește.

Mai apare și o altă problemă. Dacă ai musafiri, trebuie să le explici cum ai botezat fiecare dispozitiv. Nu este suficient să spună „aprinde lumina din sufragerie”. Poate că sistemul răspunde doar la „lampa stângă din living”. În loc să simplifice lucrurile, tehnologia ajunge să le complice.

Casa ar trebui să știe singură ce ai nevoie

O automatizare bună nu te obligă să dai comenzi. Ea observă ce faci și reacționează. Dacă intri în hol după lăsarea întunericului, lumina ar trebui să se aprindă singură. Dacă deschizi ușa cămării, becul din interior ar trebui să pornească fără să cauți întrerupătorul. Dacă mașina de spălat și-a terminat programul, telefonul poate primi automat o notificare, scrie XDA Developers.

Toate acestea sunt posibile cu senzori de mișcare, senzori de prezență, contacte magnetice pentru uși sau prize inteligente care măsoară consumul de energie. Nu trebuie să strigi nimic prin casă. Totul se întâmplă în fundal.

Cu cât depinzi mai puțin de cloud, cu atât ai mai puține bătăi de cap

O mare parte dintre boxele inteligente trimit comenzile către serverele companiei care le produce. Acolo sunt procesate, apoi răspunsul revine în locuința ta. Dacă internetul cade sau serviciul respectiv are probleme, automatizarea dispare odată cu el.

Din acest motiv, mulți aleg sisteme locale, precum Home Assistant, unde senzorii și automatizările funcționează chiar dacă nu există conexiune la internet. Răspunsul este aproape instantaneu, iar datele rămân în locuință, nu pe serverele unei companii.