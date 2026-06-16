Trucul simplu care îi ajută pe oameni să reducă consumul de alcool. Rezultatele unui studiu pe aproape 8.000 de persoane

O informație ignorată de mulți consumatori poate influența comportamentul

Studiul a urmărit reacțiile a aproape 8.000 de adulți și a analizat modul în care diferite mesaje despre alcool influențează deciziile de consum. Participanții au fost împărțiți în mai multe grupuri și au primit informații diferite legate de efectele alcoolului asupra organismului, scrie Science Alert.

Cercetătorii au observat că mesajele care explicau legătura dintre alcool și dezvoltarea unor forme de cancer au avut un impact mai puternic decât alte avertismente privind sănătatea. Pentru mulți participanți, această asociere a reprezentat o informație nouă, deși este cunoscută și documentată de comunitatea științifică de ani de zile.

Specialiștii implicați în proiect susțin că numeroase persoane continuă să perceapă alcoolul drept un risc mai ales pentru ficat sau pentru sistemul cardiovascular, fără să știe că acesta este asociat și cu apariția unor tipuri de cancer.

Totuși, simpla conștientizare a riscului nu a fost suficientă pentru a produce cele mai bune rezultate. Diferența a apărut atunci când informația a fost însoțită de o recomandare practică și ușor de aplicat în viața de zi cu zi.

Numărarea paharelor s-a dovedit mai eficientă decât alte strategii

Cea mai mare reducere a consumului de alcool a fost observată în rândul participanților care au început să țină evidența fiecărei băuturi consumate. Fie că și-au notat numărul de pahare, fie că au urmărit mai atent cantitățile, simplul proces de monitorizare i-a făcut să fie mai atenți la propriile obiceiuri.

Pe durata celor șase săptămâni de studiu, această categorie de participanți a raportat o scădere semnificativă a consumului comparativ cu celelalte grupuri.

Interesant este că alte metode testate nu au avut același efect. De exemplu, stabilirea unei limite maxime de băuturi pe zi sau pe săptămână a încurajat intenția de a reduce consumul, însă nu a produs schimbări la fel de evidente în comportamentul real.