Trucul cu oțet alb care poate menține apa din piscină mai curată. Cum funcţionează

Acesta conține acid acetic diluat, un compus ușor acid care, în anumite condiții, poate contribui la încetinirea formării depunerilor de calcar. În zona unde nivelul apei întâlnește pereții piscinei se acumulează, în timp, urme de calcar, grăsime corporală și alte impurități.

Pentru această utilizare, oțetul este amestecat în părți egale cu apă și aplicat direct pe suprafața murdară cu ajutorul unui burete sau al unei perii moi.După aproximativ 20 de secunde, zona poate fi frecată ușor pentru îndepărtarea petelor.

Acest procedeu este considerat mai eficient atunci când depunerile sunt încă proaspete. După ce calcarul se usucă și se cristalizează, îndepărtarea lui devine mult mai dificilă.

Poate fi folosit și împotriva petelor de alge, dar nu înlocuiește clorul

Oțetul alb poate avea efect și asupra petelor verzi lăsate de alge pe pereții piscinei. Aciditatea sa contribuie la înmuierea materiei organice lipite de suprafață, ceea ce face ca aceasta să poată fi îndepărtată mai ușor prin frecare.

Totuși, această metodă este recomandată doar pentru curățarea locală a suprafețelor. În cazul în care algele s-au dezvoltat deja într-o măsură importantă, oțetul nu poate înlocui tratamentul șoc cu clor necesar pentru eliminarea lor.

Din acest motiv, utilizarea lui trebuie privită ca un ajutor pentru întreținerea piscinei și nu ca o soluție completă pentru tratarea apei.

Cum trebuie utilizat pentru a evita greșelile

Persoanele care aleg să folosească oțet alb pentru întreținerea piscinei trebuie să respecte câteva reguli simple.