Tratamentul care ar putea schimba lupta împotriva lupusului. Rezultate neașteptate obținute la pacienți cu forme severe ale bolii
Pentru milioane de oameni diagnosticați cu lupus, tratamentele disponibile în prezent înseamnă adesea ani întregi de medicație, monitorizare constantă și perioade în care boala revine agresiv.
O cercetare desfășurată în Marea Britanie aduce însă o perspectivă care, până nu demult, părea greu de imaginat: posibilitatea ca sistemul imunitar să fie „resetat”, iar boala să intre în remisie pentru o perioadă îndelungată, scrie The Guardian.
Primele rezultate ale unui studiu realizat de cercetători britanici au atras atenția comunității medicale internaționale după ce mai mulți pacienți cu lupus sever au înregistrat îmbunătățiri semnificative în urma unei terapii inovatoare bazate pe modificarea genetică a propriilor celule imunitare. Specialiștii avertizează că este prea devreme pentru concluzii definitive, însă datele obținute până acum sunt considerate extrem de promițătoare.
O tehnologie folosită în cancer ar putea avea efecte și în bolile autoimune
Terapia testată poartă denumirea de CAR-T și este deja cunoscută în oncologie, unde a oferit rezultate importante în tratarea anumitor tipuri de cancer. Procedura presupune recoltarea unor celule ale sistemului imunitar de la pacient, modificarea acestora în laborator și reintroducerea lor în organism pentru a identifica și elimina țintele responsabile de boală.
În cazul lupusului, obiectivul este diferit față de tratamentele oncologice. Cercetătorii încearcă să oprească reacția anormală prin care sistemul imunitar atacă propriile țesuturi și organe. Practic, terapia urmărește să elimine mecanismele care întrețin inflamația și distrugerea progresivă a organismului.
Studiul a inclus nouă persoane diagnosticate cu forme severe ale bolii, multe dintre acestea confruntându-se și cu afectare renală. Medicii au observat că, la câteva luni după tratament, activitatea bolii s-a redus considerabil în cazul mai multor participanți, iar unii dintre ei au intrat în remisie.
În plus, investigațiile medicale au indicat o evoluție favorabilă a funcției rinichilor, una dintre cele mai importante probleme în cazul pacienților cu nefrită lupică. Cercetătorii continuă monitorizarea tuturor participanților pentru a vedea cât timp se mențin rezultatele și dacă efectele pozitive persistă pe termen lung.
De ce este lupusul una dintre cele mai dificile boli autoimune
Lupusul este o afecțiune cronică în care sistemul de apărare al organismului începe să atace propriile celule. Din acest motiv, boala poate afecta simultan mai multe organe, inclusiv rinichii, plămânii, inima, pielea sau articulațiile.
Simptomele diferă de la un pacient la altul, însă printre cele mai frecvente se numără oboseala persistentă, durerile articulare, inflamațiile și diverse complicații care pot deveni severe în lipsa tratamentului adecvat. La nivel global, aproximativ cinci milioane de persoane trăiesc cu această afecțiune, iar femeile sunt afectate într-o proporție mult mai mare decât bărbații.
Printre participanții la studiul britanic s-a aflat și o femeie care a trăit zeci de ani cu lupus și care, în timp, a dezvoltat complicații la nivelul mai multor organe. După tratament, aceasta a relatat că a reușit să reia activități pe care le abandonase de ani de zile din cauza limitărilor impuse de boală.
Experții implicați în cercetare spun că descoperirea nu reprezintă încă o vindecare confirmată a lupusului. Totuși, rezultatele sugerează că terapiile celulare ar putea deschide o nouă etapă în tratarea bolilor autoimune. Dacă studiile viitoare vor confirma eficiența și siguranța procedurii, pacienții ar putea beneficia, în viitor, de tratamente capabile să ofere perioade lungi de remisie și să reducă dependența de medicamente administrate toată viața.