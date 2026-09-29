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METEO - VREME - ANM

Prognoza meteo până la final de octombrie. Unde începe frigul și în ce perioadă temperaturile vor depăși normalul

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Prognoza meteo până la final de octombrie. Unde începe frigul și în ce perioadă temperaturile vor depăși normalul
Prognoza ANM până pe 26 octombrie / Foto: Profimedia

Temperaturile medii vor fi sub cele obișnuite în estul, sud-estul și centrul țării în intervalul 28 septembrie – 5 octombrie, potrivit celei mai recente estimări pe patru săptămâni a Administrației Naționale de Meteorologie. Cele mai pronunțate abateri sunt așteptate în sud-est. Spre sfârșitul perioadei analizate, între 19 și 26 octombrie, valorile termice ar urma să depășească ușor mediile în cea mai mare parte a României.

Cuprins
  1. Prima săptămână aduce temperaturi sub normal în est și sud-est
  2. Între 5 și 12 octombrie, vestul se încălzește ușor
  3. Temperaturile peste medie se extind spre sfârșitul lunii

Prima săptămână aduce temperaturi sub normal în est și sud-est

Între 28 septembrie și 5 octombrie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în regiunile estice, sud-estice și centrale. Sud-estul va avea cea mai mare abatere față de media perioadei, în timp ce în restul țării temperaturile medii sunt estimate să rămână apropiate de normal. Prognoza descrie media unei săptămâni, nu temperatura fiecărei zile.

Ploile vor fi mai puține decât în mod normal la nivelul întregii țări. Deficitul de precipitații ar urma să fie mai accentuat în vest, nord și centru, chiar dacă acestea nu sunt regiunile pentru care ANM indică cele mai mari abateri negative ale temperaturii.

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Între 5 și 12 octombrie, vestul se încălzește ușor

În a doua săptămână din prognoză, temperaturile medii vor trece ușor peste valorile normale în vestul și sud-vestul țării. În sud-est vor rămâne sub media perioadei, iar în celelalte regiuni nu sunt estimate abateri importante. Diferența dintre vest și sud-est se menține astfel și după primele zile ale lunii octombrie.

Precipitațiile vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a României între 5 și 12 octombrie. Estimarea nu indică însă cât va ploua într-o anumită localitate sau în ce zile vor apărea ploile. Pentru astfel de detalii sunt necesare prognozele emise mai aproape de perioada vizată.

Temperaturile peste medie se extind spre sfârșitul lunii

Între 12 și 19 octombrie, jumătatea vestică a țării va avea temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale. În restul României, valorile vor fi apropiate de mediile obișnuite. Precipitațiile sunt estimate să revină, în general, la niveluri normale în toate regiunile.

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În ultima săptămână analizată, 19–26 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor peste normal în cea mai mare parte a țării. Sud-estul rămâne excepția, cu valori apropiate de cele specifice perioadei. Și cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

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Estimarea ANM acoperă perioada 28 septembrie – 26 octombrie, așadar nu descrie și ultimele cinci zile ale lunii. Ea compară mediile săptămânale cu cele din perioada 2006–2025. ANM precizează că acest tip de prognoză nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată.

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