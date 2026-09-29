Prognoza meteo până la final de octombrie. Unde începe frigul și în ce perioadă temperaturile vor depăși normalul

Ploile vor fi mai puține decât în mod normal la nivelul întregii țări. Deficitul de precipitații ar urma să fie mai accentuat în vest, nord și centru, chiar dacă acestea nu sunt regiunile pentru care ANM indică cele mai mari abateri negative ale temperaturii.

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Între 5 și 12 octombrie, vestul se încălzește ușor

În a doua săptămână din prognoză, temperaturile medii vor trece ușor peste valorile normale în vestul și sud-vestul țării. În sud-est vor rămâne sub media perioadei, iar în celelalte regiuni nu sunt estimate abateri importante. Diferența dintre vest și sud-est se menține astfel și după primele zile ale lunii octombrie.

Precipitațiile vor fi ușor deficitare în cea mai mare parte a României între 5 și 12 octombrie. Estimarea nu indică însă cât va ploua într-o anumită localitate sau în ce zile vor apărea ploile. Pentru astfel de detalii sunt necesare prognozele emise mai aproape de perioada vizată.

Temperaturile peste medie se extind spre sfârșitul lunii

Între 12 și 19 octombrie, jumătatea vestică a țării va avea temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale. În restul României, valorile vor fi apropiate de mediile obișnuite. Precipitațiile sunt estimate să revină, în general, la niveluri normale în toate regiunile.

În ultima săptămână analizată, 19–26 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor peste normal în cea mai mare parte a țării. Sud-estul rămâne excepția, cu valori apropiate de cele specifice perioadei. Și cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

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