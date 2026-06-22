Tot mai multe insecte au invadat orașele din România. Specialiștii spun că au început să apară și specii care nu erau întâlnite în trecut
Ploile frecvente din ultimele săptămâni, urmate de perioade cu temperaturi ridicate, au favorizat dezvoltarea insectelor în numeroase zone ale țării, inclusiv în București. Pe lângă țânțari și căpușe, locuitorii reclamă prezența unui număr mare de fluturi de noapte și a altor insecte care apar în jurul surselor de lumină după lăsarea serii.
În multe cartiere, oamenii spun că nu mai pot ține geamurile deschise fără plase de protecție, deoarece insectele pătrund rapid în locuințe. În jurul becurilor și al felinarelor se formează adevărate roiuri, fenomen observat în mai multe orașe din țară.
Condițiile meteo au favorizat înmulțirea insectelor
Biologii explică faptul că alternanța dintre precipitațiile abundente și temperaturile ridicate creează mediul ideal pentru dezvoltarea insectelor. Umiditatea crescută contribuie la înmulțirea rapidă a mai multor specii, inclusiv a țânțarilor, căpușelor și fluturilor de noapte.
Specialiștii susțin că astfel de episoade au fost observate și în anii anteriori, însă schimbările climatice și perioadele tot mai lungi de căldură favorizează apariția unor populații mai numeroase de insecte.
În același timp, autoritățile desfășoară periodic tratamente pentru combaterea țânțarilor și căpușelor în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale, însă efectele sunt limitate atunci când condițiile meteorologice continuă să favorizeze dezvoltarea acestora.
Au început să apară și specii specifice zonelor mediteraneene
Experții atrag atenția că temperaturile tot mai ridicate permit extinderea unor insecte care până de curând nu erau caracteristice României. Printre acestea se numără anumite specii de cosași de tufă și cicade, întâlnite tot mai des inclusiv în Capitală.
O preocupare specială o reprezintă și răspândirea țânțarului tigru asiatic, o specie invazivă recunoscută pentru agresivitatea sa. Acesta este mai mic decât țânțarii obișnuiți, are dungi alb-negru pe corp și poate înțepa inclusiv în timpul zilei.
Specialiștii spun că simpla dezinsecție nu este suficientă pentru reducerea numărului de insecte. Populația este sfătuită să elimine sursele de apă stătătoare din curți, grădini și balcoane, deoarece acestea reprezintă locuri ideale pentru depunerea ouălor și dezvoltarea larvelor de țânțari.
În București, autoritățile au anunțat pentru acest an mai multe acțiuni de combatere a țânțarilor adulți, însă biologii avertizează că rezultatele depind atât de măsurile luate de administrații, cât și de implicarea cetățenilor în limitarea zonelor unde insectele se pot înmulți.
Ce pot face oamenii pentru a se proteja
Pe lângă disconfortul creat de numărul mare de insecte, specialiștii atrag atenția că unele dintre acestea pot reprezenta și un risc pentru sănătate. Căpușele pot transmite anumite boli, iar înțepăturile de țânțari pot provoca reacții alergice sau iritații puternice, în special în cazul copiilor și al persoanelor sensibile.
Pentru a reduce riscul de înțepături, experții recomandă utilizarea plaselor pentru ferestre, a repelentelor și evitarea zonelor cu vegetație abundentă în perioadele în care insectele sunt cele mai active. De asemenea, proprietarii de locuințe sunt sfătuiți să elimine apa acumulată în ghivece, recipiente sau jgheaburi, deoarece acestea pot deveni locuri ideale pentru dezvoltarea larvelor de țânțari.
„Fenomenul nu este observat doar în București. În ultimele săptămâni, locuitori din mai multe județe au semnalat prezența unor roiuri numeroase de insecte în apropierea locuințelor și în zonele verzi. Specialiștii estimează că numărul acestora ar putea rămâne ridicat pe parcursul verii dacă perioadele cu temperaturi ridicate vor continua și vor fi însoțite de episoade de ploi abundente.”