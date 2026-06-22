Tot mai multe insecte au invadat orașele din România. Specialiștii spun că au început să apară și specii care nu erau întâlnite în trecut

Condițiile meteo au favorizat înmulțirea insectelor

Biologii explică faptul că alternanța dintre precipitațiile abundente și temperaturile ridicate creează mediul ideal pentru dezvoltarea insectelor. Umiditatea crescută contribuie la înmulțirea rapidă a mai multor specii, inclusiv a țânțarilor, căpușelor și fluturilor de noapte.

Specialiștii susțin că astfel de episoade au fost observate și în anii anteriori, însă schimbările climatice și perioadele tot mai lungi de căldură favorizează apariția unor populații mai numeroase de insecte.

În același timp, autoritățile desfășoară periodic tratamente pentru combaterea țânțarilor și căpușelor în spațiile verzi și pe aliniamentele stradale, însă efectele sunt limitate atunci când condițiile meteorologice continuă să favorizeze dezvoltarea acestora.

Au început să apară și specii specifice zonelor mediteraneene

Experții atrag atenția că temperaturile tot mai ridicate permit extinderea unor insecte care până de curând nu erau caracteristice României. Printre acestea se numără anumite specii de cosași de tufă și cicade, întâlnite tot mai des inclusiv în Capitală.

O preocupare specială o reprezintă și răspândirea țânțarului tigru asiatic, o specie invazivă recunoscută pentru agresivitatea sa. Acesta este mai mic decât țânțarii obișnuiți, are dungi alb-negru pe corp și poate înțepa inclusiv în timpul zilei.

Specialiștii spun că simpla dezinsecție nu este suficientă pentru reducerea numărului de insecte. Populația este sfătuită să elimine sursele de apă stătătoare din curți, grădini și balcoane, deoarece acestea reprezintă locuri ideale pentru depunerea ouălor și dezvoltarea larvelor de țânțari.

În București, autoritățile au anunțat pentru acest an mai multe acțiuni de combatere a țânțarilor adulți, însă biologii avertizează că rezultatele depind atât de măsurile luate de administrații, cât și de implicarea cetățenilor în limitarea zonelor unde insectele se pot înmulți.