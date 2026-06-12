Toate motivele pentru care poți fi eliminat din Bacalaureat. Lista completă a situațiilor prevăzute de lege
Un incident petrecut la examenul de Bacalaureat, în care un elev a fost eliminat după ce telefonul său a emis o alertă RO-Alert în timpul probei, a readus în atenție regulile stricte care se aplică în sălile de examen. Chiar și o abatere aparent minoră poate avea consecințe serioase pentru candidați.
Regulamentul examenului de Bacalaureat prevede clar situațiile în care un elev poate fi eliminat din examen și poate pierde dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului național. Aceste măsuri sunt aplicate pentru a asigura corectitudinea și egalitatea de șanse între candidați.
Ce obiecte sunt interzise în sala de examen
Una dintre cele mai frecvente cauze care duc la eliminarea din Bacalaureat este introducerea în sala de examen a unor obiecte nepermise.
Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu:
- telefoane mobile;
- ceasuri inteligente;
- tablete;
- căști sau alte dispozitive electronice de comunicare;
- manuale;
- cărți;
- dicționare;
- notițe;
- ciorne pregătite de acasă;
- orice alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor.
Regulile sunt foarte stricte. Simpla deținere a unui telefon asupra candidatului poate atrage eliminarea din examen, chiar dacă dispozitivul nu a fost folosit pentru copiat.
De asemenea, elevii nu au voie să păstreze asupra lor ghiozdane, genți sau alte obiecte personale care trebuie lăsate în spațiile special amenajate de unitatea de învățământ.
Copiatul și tentativa de fraudă sunt sancționate imediat
Cea mai gravă abatere rămâne tentativa de fraudare a examenului.
Un candidat poate fi eliminat dacă:
- copiază din materiale interzise;
- comunică cu alți candidați;
- transmite sau primește informații din exterior;
- utilizează dispozitive electronice;
- încearcă să fotografieze sau să distribuie subiectele;
- primește ajutor din partea altor persoane.
Regulamentul sancționează nu doar frauda propriu-zisă, ci și tentativa de fraudă. Cu alte cuvinte, chiar dacă elevul nu a reușit să folosească materialele respective, simpla încercare poate duce la eliminare.
Alte situații care pot duce la eliminarea din examen
Pe lângă fraude și obiectele interzise, există și alte comportamente care pot atrage sancțiuni severe.
Elevii pot fi eliminați dacă:
- refuză să respecte indicațiile profesorilor supraveghetori;
- provoacă incidente în sala de examen;
- deranjează desfășurarea probei;
- schimbă foi de examen sau alte materiale cu alți candidați;
- încearcă să părăsească sala cu subiectele înainte de expirarea timpului minim prevăzut de regulament.
De asemenea, orice încălcare a regulilor stabilite pentru desfășurarea examenului poate fi analizată de comisia de examen și sancționată conform prevederilor legale.
Ce se întâmplă după eliminarea din Bacalaureat
Consecințele sunt importante pentru orice candidat.
Un elev eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu primește notă la proba respectivă și pierde dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.
Acest lucru înseamnă că va putea susține din nou examenul abia după expirarea perioadei de sancțiune.
Din acest motiv, profesorii le recomandă elevilor să respecte cu strictețe toate regulile examenului și să verifice înainte de intrarea în sală că nu au asupra lor telefoane, ceasuri inteligente sau alte dispozitive electronice care le-ar putea crea probleme, chiar și în situații neprevăzute, cum este primirea unei alerte RO-Alert.