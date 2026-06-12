Toate motivele pentru care poți fi eliminat din Bacalaureat. Lista completă a situațiilor prevăzute de lege

Ce obiecte sunt interzise în sala de examen

Una dintre cele mai frecvente cauze care duc la eliminarea din Bacalaureat este introducerea în sala de examen a unor obiecte nepermise.

Candidații nu au voie să intre în sala de examen cu:

telefoane mobile;

ceasuri inteligente;

tablete;

căști sau alte dispozitive electronice de comunicare;

manuale;

cărți;

dicționare;

notițe;

ciorne pregătite de acasă;

orice alte materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor.

Regulile sunt foarte stricte. Simpla deținere a unui telefon asupra candidatului poate atrage eliminarea din examen, chiar dacă dispozitivul nu a fost folosit pentru copiat.

De asemenea, elevii nu au voie să păstreze asupra lor ghiozdane, genți sau alte obiecte personale care trebuie lăsate în spațiile special amenajate de unitatea de învățământ.

Copiatul și tentativa de fraudă sunt sancționate imediat

Cea mai gravă abatere rămâne tentativa de fraudare a examenului.

Un candidat poate fi eliminat dacă:

copiază din materiale interzise;

comunică cu alți candidați;

transmite sau primește informații din exterior;

utilizează dispozitive electronice;

încearcă să fotografieze sau să distribuie subiectele;

primește ajutor din partea altor persoane.

Regulamentul sancționează nu doar frauda propriu-zisă, ci și tentativa de fraudă. Cu alte cuvinte, chiar dacă elevul nu a reușit să folosească materialele respective, simpla încercare poate duce la eliminare.