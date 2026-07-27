Tinerii nu mai vor să fie șefi. Motivul pentru care Generația Z refuză funcțiile de conducere
Funcțiile de conducere nu mai reprezintă pentru mulți tineri un obiectiv profesional important. Reprezentanții Generației Z sunt tot mai puțin interesați să coordoneze echipe și să avanseze în ierarhia unei companii, preferând un program predictibil și mai mult timp pentru viața personală.
Schimbarea de perspectivă începe să le creeze dificultăți angajatorilor, care se tem că în următorii ani vor avea tot mai puțini candidați pregătiți să preia responsabilități de management. Problema ar putea deveni și mai serioasă în Europa, unde populația activă este deja în scădere.
Promovarea nu mai este principalul semn al succesului
Pentru generațiile anterioare, o funcție de conducere era adesea asociată cu succesul profesional, stabilitatea financiară și recunoașterea în cadrul companiei. În cazul tinerilor angajați, prioritățile s-au schimbat.
Mulți preferă să își păstreze libertatea, să evite orele suplimentare și să nu își asume presiunea permanentă asociată coordonării unei echipe.
Tomasz Szklarski, directorul executiv al Enpulse și specialist în implicarea angajaților, susține că doar aproximativ 6% dintre tinerii din Generația Z își doresc să ajungă în poziții de conducere. În opinia sa, procentul redus ar putea afecta serios modul în care vor funcționa companiile în viitor.
De ce evită tinerii funcțiile de manager
Una dintre principalele explicații este creșterea volumului de muncă și a responsabilităților care revin managerilor.
În trecut, un coordonator avea în grijă, în medie, aproximativ șase angajați. În prezent, numărul acestora a ajuns în multe cazuri la 12, ceea ce înseamnă mai multe sarcini, mai multe situații de gestionat și mai puțin timp pentru fiecare membru al echipei.
Managerii trebuie să răspundă în fața conducerii pentru rezultatele companiei, dar și să se ocupe de motivarea angajaților, rezolvarea conflictelor, dezvoltarea profesională și starea de bine a echipei.
Tinerii observă aceste dificultăți și consideră că avantajele unei promovări nu compensează întotdeauna stresul și sacrificiile personale pe care le presupune funcția.
Echilibrul dintre muncă și viața personală contează mai mult
Generația Z acordă o importanță mai mare timpului liber, sănătății emoționale și posibilității de a separa viața profesională de cea personală.
Din acest motiv, un salariu mai mare sau un titlu important nu sunt suficiente pentru a-i convinge pe mulți tineri să accepte un program mai lung, disponibilitate permanentă și răspunderea pentru rezultatele altor persoane.
În loc să urmărească neapărat o promovare, aceștia preferă roluri care le permit să își păstreze autonomia și să evite epuizarea profesională.
Companiile riscă să rămână fără viitori lideri
Lipsa interesului pentru funcțiile de conducere ar putea deveni o problemă majoră pentru firmele care nu investesc din timp în pregătirea noilor manageri.
Situația este cu atât mai complicată în Europa, unde îmbătrânirea populației și scăderea numărului de angajați creează deja dificultăți pe piața muncii.
Dacă organizațiile nu reușesc să transforme pozițiile de conducere în roluri mai atractive și mai ușor de gestionat, ar putea avea probleme în ocuparea posturilor de coordonare și în menținerea eficienței echipelor.
Inteligența artificială nu poate prelua complet rolul unui manager
Deși inteligența artificială automatizează tot mai multe activități din companii, specialiștii nu cred că tehnologia va putea rezolva lipsa persoanelor dispuse să conducă echipe.
Un algoritm poate analiza date, poate distribui sarcini și poate urmări performanța, însă rolul unui manager presupune și capacitatea de a înțelege oamenii, de a media conflicte și de a adapta deciziile la situații sensibile.
Empatia, construirea relațiilor, motivarea angajaților și asumarea unor decizii dificile rămân competențe greu de înlocuit prin tehnologie.
Prin urmare, companiile vor trebui să regândească modul în care sunt organizate funcțiile de conducere, astfel încât acestea să nu mai fie percepute de tineri doar ca o sursă suplimentară de stres și responsabilitate.