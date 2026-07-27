Tinerii nu mai vor să fie șefi. Motivul pentru care Generația Z refuză funcțiile de conducere

Promovarea nu mai este principalul semn al succesului

Pentru generațiile anterioare, o funcție de conducere era adesea asociată cu succesul profesional, stabilitatea financiară și recunoașterea în cadrul companiei. În cazul tinerilor angajați, prioritățile s-au schimbat.

Mulți preferă să își păstreze libertatea, să evite orele suplimentare și să nu își asume presiunea permanentă asociată coordonării unei echipe.

Tomasz Szklarski, directorul executiv al Enpulse și specialist în implicarea angajaților, susține că doar aproximativ 6% dintre tinerii din Generația Z își doresc să ajungă în poziții de conducere. În opinia sa, procentul redus ar putea afecta serios modul în care vor funcționa companiile în viitor.

De ce evită tinerii funcțiile de manager

Una dintre principalele explicații este creșterea volumului de muncă și a responsabilităților care revin managerilor.

În trecut, un coordonator avea în grijă, în medie, aproximativ șase angajați. În prezent, numărul acestora a ajuns în multe cazuri la 12, ceea ce înseamnă mai multe sarcini, mai multe situații de gestionat și mai puțin timp pentru fiecare membru al echipei.

Managerii trebuie să răspundă în fața conducerii pentru rezultatele companiei, dar și să se ocupe de motivarea angajaților, rezolvarea conflictelor, dezvoltarea profesională și starea de bine a echipei.

Tinerii observă aceste dificultăți și consideră că avantajele unei promovări nu compensează întotdeauna stresul și sacrificiile personale pe care le presupune funcția.