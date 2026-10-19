TikTok a suspendat contul documentarului despre Elon Musk, apoi l-a reactivat. Controverse privind restricțiile de promovare impuse și de YouTube, Meta și X

TikTok se află în centrul unei noi controverse privind libertatea de exprimare și influența marilor companii tehnologice asupra conținutului online. Platforma a suspendat contul publicitar folosit pentru promovarea documentarului „Musk”, o producție critică la adresa miliardarului Elon Musk, chiar în perioada lansării filmului în cinematografe. După ce decizia a provocat reacții și acuzații de cenzură, compania a revenit asupra suspendării, susținând că totul a fost rezultatul unei erori.

Potrivit publicației americane Deadline, care a relatat incidentul pe 18 octombrie 2026, TikTok a confirmat reactivarea contului, după ce distribuitorul documentarului fusese informat că acesta urma să fie suspendat permanent. Situația este cu atât mai controversată cu cât și alte platforme importante, inclusiv YouTube, Instagram, Facebook și X, au blocat anterior promovarea trailerului, invocând regulile referitoare la conținutul politic.

TikTok spune că suspendarea a fost o eroare, dar momentul ridică semne de întrebare

Documentarul „Musk”, regizat de Alex Gibney și distribuit de Bleecker Street și Universal Pictures, analizează ascensiunea lui Elon Musk, practicile sale de afaceri și influența tot mai mare pe care acesta o exercită asupra industriei tehnologice și a politicii. Nu este prima controversă din jurul producției: Elon Musk l-a atacat public pe regizorul Alex Gibney, după ce acesta a încercat să îl convingă să participe la realizarea filmului.

Vineri, 16 octombrie, reprezentanții Bleecker Street au fost informați că respectivul cont publicitar va fi suspendat permanent. Decizia a venit într-un moment sensibil, deoarece filmul tocmai ajungea în mai multe cinematografe americane, iar campania de promovare era importantă pentru atragerea publicului.

Distribuitorul și-a exprimat dezamăgirea față de momentul ales pentru suspendare, mai ales că documentarul întâmpinase deja dificultăți în promovarea pe alte rețele sociale.

Duminică, 18 octombrie, TikTok a revenit asupra deciziei. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru The Verge că respectivul cont publicitar a fost restabilit după o eroare.

O sursă apropiată producției a confirmat pentru Deadline că accesul la cont fusese recuperat. Totuși, compania nu a oferit detalii despre natura exactă a erorii și nici despre mecanismul care a dus la suspendare.

YouTube, Meta și X au blocat anterior promovarea documentarului

Incidentul nu este unul izolat. În septembrie 2026, echipa documentarului a întâmpinat probleme atunci când a încercat să promoveze trailerul pe mai multe platforme sociale importante. Așa cum Playtech relata anterior despre refuzul marilor companii tehnologice de a promova documentarul, YouTube, Meta, TikTok și X au respins inițial reclamele, invocând restricțiile privind conținutul politic sau electoral.

Meta a recunoscut ulterior că respingerea a fost o greșeală și a permis promovarea materialului. YouTube a oferit o explicație asemănătoare, precizând că trailerul fusese restricționat temporar de sistemele sale deoarece era distribuit ca reclamă. Ulterior, platforma a autorizat difuzarea acestuia.

Producătorul Nick Shumaker a criticat situația în cadrul unui eveniment organizat de Deadline la Zurich, susținând că echipa documentarului trebuie să vorbească public cât mai mult despre aceste restricții.

Shumaker a pus sub semnul întrebării modul în care proprietarii marilor platforme interpretează libertatea de exprimare garantată de Primul Amendament al Constituției americane, subliniind că trailerul documentarului nu reprezintă o reclamă electorală.

Controversa este amplificată de faptul că Elon Musk deține X, platformă care a refuzat promovarea filmului. În cazul TikTok, miliardarul nu are o participație directă, însă Larry Ellison, un apropiat al său și investitor în Tesla și X, se numără printre investitorii implicați în structura de proprietate a operațiunilor americane ale platformei.

Această legătură nu demonstrează că suspendarea contului ar fi fost influențată de Musk sau de Ellison, dar a alimentat întrebările privind independența deciziilor de moderare.

Cine este Alex Gibney și de ce documentarul „Musk” provoacă atâtea controverse

Alex Gibney este unul dintre cei mai cunoscuți regizori americani de documentare, câștigător al premiului Oscar pentru „Taxi to the Dark Side”, în 2008. De-a lungul carierei, acesta a realizat investigații cinematografice despre abuzuri de putere, corupție și personaje influente.

Noul său film, „Musk”, examinează atât imperiul de afaceri construit în jurul companiilor Tesla, SpaceX și X, cât și comportamentul public al miliardarului și relația acestuia cu puterea politică. Documentarul de aproape patru ore este împărțit în două părți distincte, prima concentrându-se asupra ascensiunii antreprenorului, iar a doua asupra transformărilor sale politice și a relației cu Donald Trump.

Producția include interviuri cu persoane care l-au cunoscut pe Musk, foști colaboratori și jurnaliști. Miliardarul nu a acceptat să participe la un interviu realizat special pentru documentar și a criticat public regizorul.

Producătorii descriu filmul drept o analiză directă și lipsită de cosmetizări a uneia dintre cele mai influente personalități din industria tehnologică.

Deși TikTok a reactivat contul publicitar, episodul readuce în discuție o problemă mai amplă: câtă putere au companiile care controlează rețelele sociale asupra promovării unor materiale jurnalistice sau cinematografice incomode?

În lipsa unor explicații tehnice detaliate, nu există dovezi că suspendarea ar fi fost o încercare deliberată de cenzură. Cert este însă că documentarul „Musk” a întâmpinat restricții repetate de promovare, pe mai multe platforme, tocmai în perioada în care încerca să ajungă la un public cât mai numeros.